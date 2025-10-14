合同会社YMアカデミーサポートとの提携(アライアンス)について
株式会社モンテディオ山形
株式会社モンテディオ山形は、合同会社YMアカデミーサポートと提携（アライアンス）を締結いたしました。
これに伴い、同社が運営する「FC ALUCE」は、今後、U-15年代（中学1年生から中学3年生）を対象に「モンテディオ山形アライアンスアカデミー蔵王（モンテディオ山形A.A.蔵王）」として新たな活動を開始いたします。
本提携は、地域全体の育成力向上と多様な育成ルートの構築を目的とし、モンテディオ山形アカデミーの育成ノウハウを地域に還元することで、選手・指導者の両面において育成環境の充実を図るものです。
■本提携の目的
- 選手の育成レベルの向上と地域連携による裾野の拡大（U-15年代（中学1年生から中学3年生）を対象とする）
- 指導者間の研修や交流による指導力の底上げ
- 多様な育成ルートの構築による選手の成長支援
- モンテディオ山形が関わる育成選手数の拡大
■提携内容
- トレーニング手法や育成プログラムの共有
- 研修会・講習会等を通じた指導者スキル向上
- チームおよびチームスタッフの相互交流
■FC ALUCE概要
運営法人：合同会社YMアカデミーサポート
クラブ所在地：山形県山形市飯田１丁目１-８
クラブ代表者：齊藤昌継
主な練習会場：山形明正高校グラウンド
クラブオフィシャルホームページ：https://fc-aluce.com/
メールアドレス：ym_academy_support@y‐meisei.jp
以 上