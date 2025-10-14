メカトロテックジャパン2025(MECT2025)に「Mastercam 2026」最新活用法・大手メーカーとの共同プロジェクト事例を出展

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野憲二、以下「当社」）は、ポートメッセなごやで開催される国内最大級の設備機械・技術の専門展「メカトロテックジャパン2025（MECT2025、10月22日～25日）」に出展しますので、お知らせします。

本展示会では、世界シェアNo.1の3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」の最新版「Mastercam 2026」を中心に、正規代理店ならではのカスタマイズサービス、大手メーカー各社との共同プロジェクトの紹介、ならびに当社が扱う製造DXソリューションをご紹介します。

当社ブースの見どころ

1．Mastercam 2026：

本年9月にリリースされた「Mastercam 2026」について、当社専門スタッフがデモンストレーションで分かりやすく解説します。ツリー構造への刷新でデータ管理性を向上させた「レイヤーマネージャ」、工具寿命の向上と効率的な加工を実現する「テーパー付きらせん進入」、より直感的になった「工具・ホルダ作成」の新インターフェースといった強化点を、実際の操作でご体感いただけます。

2．Mastercam CUSTOMIZE：

お客さまの現場要件に合わせ「Mastercam」を最適化するカスタマイズサービスをご紹介します。

「穴あけ加工のツールパス一括作成システム」「モデル自動識別によるツールパス割り当てシステム」「ツールパスパラメーター不正値検出」「ロボット工作機自動加工システム」「5軸加工用ツールパス自動生成システム」といった実績の展示はもちろん、個別のご相談も承ります。

3．工作機械・工具メーカー各社との共同プロジェクト：

株式会社タンガロイ様との共同プロジェクトで製作したチェス駒、大昭和精機株式会社様・ダイジェット工業株式会社様・株式会社ジーベックテクノロジー様との共同プロジェクトで製作したハウスモデルをはじめ、共同プロジェクトの動画などを展示いたします。

4．当社が扱うDXソリューション- GCモニター：

メーカーや年式を問わず、既存の設備に後付けで導入できる稼働モニタリングシステム。

配線工事不要で、機械の稼働状況をリアルタイムに収集・可視化。蓄積したデータは稼働実績の分

析や予防保全、生産管理の最適化に活用できます。

- FlexSim：

物流・生産の最適化検証を行う3Dシミュレーションソフト。

工場などのシミュレーションモデルを超軽量3Dグラフィックで作成し、「人・モノ・時間」の動き

を検証。稼働率・作業負荷・サイクル等の統計と連携してデジタルツインを構築。課題の把握から最

適解の提示までを支援します。

- Visual Components Robotics OLP：

ロボットのティーチング時間を最大90%短縮する、次世代のオフラインティーチングソフト。

メーカーを問わず様々なロボットを統一されたUI（操作環境）で操作可能。社内のティーチングノ

ウハウをソフトウェアに蓄積することで、品質の安定化も支援します。

展示会開催概要

名 称：メカトロテックジャパン2025（MECT2025）

会 期：2025年10月22日（水）～25日（土）

時 間：10:00～17:00（最終日は16:00まで）

会 場：ポートメッセなごや（第1～第3展示館）

当社ブース：1B15（第1展示館）

来 場：事前登録が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://mect-japan.com/2025/visitor/toroku/

※事前来場登録で入場料（1,000円）が無料となります。

第1展示館 会場マップ（抜粋版）

当日は各出展物ごとに当社専門スタッフがデモンストレーションを交えてご紹介し、お客さまの個別相談も承ります。また、プレゼント企画もございますので、ぜひお立ち寄りください。

「Mastercam」について

3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」は、1984年に米国の現・CNC Software,LLCによって開発され、柔軟なCAD機能と幅広い加工に対応する強力なCAM機能を備え、全世界で300,000インストール以上の導入実績を持つ世界シェアNo.1の3D-CAD/CAMシステムです（米調査会社CIMdata社調べ）。

日本国内では当社が正規輸入代理店としてサポートしています。

製品サイト：https://www.mastercam.co.jp/

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事 業 内 容：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト

「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に貢献

するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を

提供するGPS事業

当社ホームページ：https://www.genetec.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック エンジニアリングソリューション事業部

Email：es-contact@genetec.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ゼネテック マーケティング統括部

Email：PR@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。