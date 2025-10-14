ネットマーブル、最新作アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』南米最大規模のゲームイベント「Brasil Game Show 2025」に出展

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向けにサービス予定の最新アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』（開発：Netmarble Monster Inc.）において、9月に日本で開催された「東京ゲームショウ2025」に引き続き、南米最大規模のゲームイベント「Brasil Game Show 2025」で成功裏にショーケースを実施し、グローバルロードショーをさらに拡大したことを発表いたします。

『モンギル：STAR DIVE』は、2024年の韓国「G-STAR 2024」での初公開を皮切りに、「Summer Game Fest 2025」にて全世界向けの新トレーラーを披露しました。さらに、ドイツで開催された「gamescom 2025」と「IFA 2025」ではSamsungとのパートナーシップを通じて、裸眼で3D表示が可能な新型ゲーミングモニター「Odyssey 3D」や「Galaxy Z Fold7」での没入型プレイ体験を提供し、大きな注目を集めました。

今年9月には「東京ゲームショウ2025」で初となる単独ブースを出展し、PlayStation(R)5向けに最適化されたコンソール版とPC版を公開しました。DualSense(TM)コントローラー対応やコンソール専用HUDなど、マルチプラットフォームでの一貫した体験を目指すネットマーブルの姿勢を示しました。

そして、南米最大のゲームイベント「ブラジルゲームショウ2025」では、Samsungと共にドイツや日本で展開した同等の体験を提供するハンズオンデモを展開しました。ブースには多くの来場者が訪れ、映画のような戦闘演出や「モンスターリング」システムが高い評価を受けるなど、世界的な期待の高まりを裏付ける結果となりました。

ネットマーブルのゲームパブリッシングディレクターのイ・ジョンホ氏は「『モンギル：STAR DIVE』はいよいよ開発の最終段階に差し掛かっています。世界中のファンから寄せられる熱い反響は、私たちにとって大きな励みです。チーム一同、この期待に応える完成度の高い作品をお届けするため全力を注いでいます。正式リリースに向け、最新情報をぜひ楽しみにお待ちください」と述べています。

『モンギル：STAR DIVE』は、現在公式サイトやEpic Games Store、Google Play、Apple Storeで事前登録を受付中です。

サービス開始時には、人気のキャラクター「フランシス」や「約束の羅針盤」10個や「伝説の黄金チキン 3個」、「根性！ステーキ3個」などを全プレイヤーが受け取ることができるので、是非事前登録をしてサービス開始を待ちください。

・『モンギル：STAR DIVE』_事前登録サイト

公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%AB-star-dive/id6483252725

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.monster2

Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/mongil-star-dive-e6f95e

『モンギル：STAR DIVE』の公式ディザーサイトや公式X、公式youtubeでは、今後ゲームに関しての最新情報を公開していく予定です。

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

・『モンギル：STAR DIVE』 公式X

https://x.com/Stardive_JP

・『モンギル：STAR DIVE』 公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/channel/UCTDprmSGHWWqR5YprA-Zxzg

◆『モンギル：STAR DIVE』とは◆

『モンギル：STAR DIVE』は、2013年に登場したネットマーブルのモバイルRPG『タッチモンスター』を受け継ぐ新たなアクションRPGです。Unreal Engine 5による最高級のグラフィックで構築された、特別な運命を持つ物語の主人公「ベルナ」と「クラウド」と一緒に、モンスターをテイミングしながら魅力的なキャラクターたちとの冒険を楽しむことができます。テイミングしたモンスターを戦闘で活用できるアイテムに製作できるシステムが特徴で、シンプルな操作で爽快かつ派手なアクションを楽しむことができます。

◆『モンギル：STAR DIVE』について◆

［ タイトル ］ モンギル：STAR DIVE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［ 対応OS ］iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年内

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

