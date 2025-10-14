〔イル ビゾンテ〕王室御用達としてイタリアの歩みを支えるシュガーキャンディー IL BISONTE × Leone 1857コラボレーションアイテム発売のお知らせ
(C)IL BISONTE
株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2025年10月24日(金)より、 “IL BISONTE × Leone 1857 (レオーネ 1857)”コラボレーションアイテムを発売いたします。
1857年創業、イタリア発お菓子メーカー「Leone 1857 (レオーネ 1857)」とイル ビゾンテが初のコラボレーションを実現。
歴史と伝統を守り、160年以上イタリア国民に愛され続けているレオーネ 1857。
王室御用達としてイタリアの歩みを支え、その独特の世界観・味わいは多くの人々を魅了してきました。
(C)IL BISONTE
本コラボレーションでは、フルーツフレーバーのパスティリエ(ラムネ)を愛らしいブリキ缶の限定パッケージでご用意しました。
幼い頃の無邪気な時間にタイムスリップさせてくれる、特別なお菓子をぜひお楽しみください。
〔IL BISONTE × Leone 1857詳細〕
発売日：2025年10月24日（金）
取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア
※イル ビゾンテ玉川高島屋S・C店 / イル ビゾンテ エスパル仙台店/
イル ビゾンテ新静岡店 / イル ビゾンテ大阪EXPOCITY店 / イル ビゾンテVIORO店 /
イル ビゾンテ木更津店 / イル ビゾンテ長島店
イル ビゾンテ公式オンラインストア / ZOZOTOWN / Amazonでのお取り扱いはございません。
※販売店舗は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
価格：1,296円(税込)
公式サイト： https://ilbisonte.jp/news/?path=20251014120000
〔IL BISONTEについて〕
イタリア発バッグ・革製品ブランド。1970年、創業者 「ワニー・ディ・フィリッポ」が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。タンニン鞣しを施した良質なレザーは、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。
〔 Leone 1857について〕
1857年創業の菓子メーカーLeone 1857は、伝統と革新――そして本物のイタリアらしさを融合させ、
お客様に小さな幸せの瞬間をお届けするために、美味しさと見た目の美しさを兼ね備えた商品を提供し続けています。
ブランドの物語は、イタリアのランゲ地方にある小さな村、ネイヴェで始まりました。創業者のLuigi Leone (ルイージ・レオーネ) が手掛けたレオーネの代表的なシュガーキャンディーは、瞬く間にサヴォイア王家の御用達となりました。
現在でもレオーネはイタリアを代表する菓子メーカーであり(Copyright NielsenIQ 2023)、厳選された素材と伝統的な製法で作られたゼリー、グミ、キャンディ、チョコレートなど、幅広い商品を取りそろえています。