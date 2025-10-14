オーストラリアでのAIデータセンター向け施設利用契約締結のお知らせ

データセクション株式会社

データセクション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：石原紀彦、東証グロース：3905、以下「当社」）は、2025年10月9日付で、オーストラリアの大手データセンターサービス企業との間で、AIデータセンター向け施設利用にかかる契約（以下「本契約」）を締結しましたことをお知らせ致します。

本件は、2025年10月1日付「オーストラリアでのAIデータセンター設立について」において発表しました施設利用契約に続く別プロジェクトに関する契約となります。

本契約は、当社が掲げる「アジアパシフィックで最も信頼されるAIインフラストラクチャーの構築」というミッションをオーストラリアにおいてさらに加速させるものです。同国における最先端のインフラストラクチャーを利用することで、当社はAIモデル開発や大規模計算に必要な高性能ITインフラを、安定した電力供給と高度なセキュリティ環境で構築・運用することが可能となります。

本契約に基づき、2026年中には段階的に最大100MWの電力供給を予定しており、最先端の冷却技術が必要なAIワークロードにも対応できる体制を整えます。また、先行して発表したプロジェクトと合わせて、オーストラリアで利用可能なAIデータセンター向け電力供給は、合計160MWへと拡張する見込みとなります。これにより、グローバルに高まるAIインフラ需要に応え、アジア太平洋地域全体のAIイノベーションに貢献して参ります。

