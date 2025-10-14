Autodesk、2 年連続で「World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）」の 1 社に選定

米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州／プレジデント 兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、Autodesk）は、Ethisphere Institute（エシスフィア・インスティテュート） により、2 年連続で「World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）」の 1 社に選定されました。Ethisphere Institute は、企業倫理の基準を定義し推進する世界的なリーダーです。















SOFTWARE & SERVICES（ソフトウェアおよびサービス）業界では、わずか 6 社しか選ばれていませんが、Autodesk は、そのうちの 1 社となりました。

2025 年の受賞企業は、世界 19 か国・44 業界から計 136 社にのぼります。



この受賞は、Autodesk が掲げる倫理的なビジネス慣行、透明性、そして誠実さに根ざした企業文化への継続的なコミットメントを改めて示すものです。

2 年連続の受賞企業として、Autodesk は倫理的卓越性の新たな基準を打ち立て続けています。



Ethisphere Institute の Chief Strategy Officer 兼 Executive Chair であるエリカ・サーモン・バーン氏は次のようにコメントしています。

「Autodesk が“World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）”の 1社として認められたことを心よりお祝い申し上げます。この栄誉の背景には、ビジネスにおける誠実さを推進する真摯な姿勢と揺るぎないコミットメントがあります。こうした取り組みはビジネスにとっても大きな価値をもたらし、私たちの評価プロセスで測定しているような実践を重視する企業を、社員やその他のステークホルダーも高く評価しています」



Autodesk の日本法人、オートデスク株式会社 代表取締役社長の中西智行は次のようにコメントしています。

「Ethisphere による“World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）”に 2 年連続で選出されたことを大変光栄に思います。

この受賞は、Autodesk がグローバルで掲げる“誠実さ・信頼・透明性”という価値観が日本を含む世界各地で確実に根付き、社員一人ひとりの行動として体現されていることの証だと受け止めています。

日本においても、サステナブルで包摂的な社会の実現に向けて、公共・民間のパートナーとともに誠実なビジネスを推進し、テクノロジーの力でより良い未来をデザインしていきます。

倫理的な企業文化は、社員の誇りと創造力を育み、社会から信頼されるブランドを築く基盤です。Autodesk は今後も、倫理を軸に持続可能な成長と社会価値の創出を両立していきます」



評価方法について

「World’s Most Ethical Companies(R)」の評価は、Ethisphere が独自に開発した Ethics Quotient(R)に基づいて行われます。

この評価では、各企業に対して以下の領域に関する 240 項目以上の実例（proof points） の提出が求められます。



このプロセスは、世界中のさまざまな業界の組織からベストプラクティスを体系的に抽出し、倫理・コンプライアンスの分野における模範的な枠組みを形成しています。



受賞企業リスト

Ethisphere の「2025 年度 世界で最も倫理的な企業」全受賞企業リストは、下記のサイトからご覧いただけます。

https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees



Ethisphere について

Ethisphere（エシスフィア） は、企業ブランドを強化し、市場での信頼を築き、ビジネスの成功を支える倫理的なビジネス慣行の基準を定義・推進するグローバルリーダーです。

企業は、Ethisphere のデータ駆動型プログラムと文化評価を活用することで、倫理・コンプライアンス・企業文化をビジネス上の優位性へと転換することができます。

これらのプログラムでは、倫理的な企業文化を構成する 8 つの柱 に基づき、数百社におよぶグローバル企業の最新ガイダンスや実践事例を紹介しています。さらに、Ethisphere が独自のソフトウェアプラットフォームを通じて提供する、倫理・コンプライアンス・社会・ガバナンスに関する 240 以上のデータポイントを活用することができます。

また、Ethisphere は“World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）”の認定を通じて優れたインテグリティ・プログラムを称え、Business Ethics Leadership Alliance（BELA）を通じて業界の専門家コミュニティを結集しています。さらに、Global Ethics Summit、Ethisphere Magazine、Ethicast ポッドキャストなどを通じて、倫理的なビジネス慣行の普及を推進しています。

詳細は公式サイト https://ethisphere.com をご覧ください。 これらのデータは、Ethisphere の専門家パネルによる質的分析を経て評価され、毎年何千時間にも及ぶ精査を通じて受賞企業が選出されます。このプロセスは、世界中のさまざまな業界の組織からベストプラクティスを体系的に抽出し、倫理・コンプライアンスの分野における模範的な枠組みを形成しています。受賞企業リストEthisphere の「2025 年度 世界で最も倫理的な企業」全受賞企業リストは、下記のサイトからご覧いただけます。Ethisphere についてEthisphere（エシスフィア） は、企業ブランドを強化し、市場での信頼を築き、ビジネスの成功を支える倫理的なビジネス慣行の基準を定義・推進するグローバルリーダーです。企業は、Ethisphere のデータ駆動型プログラムと文化評価を活用することで、倫理・コンプライアンス・企業文化をビジネス上の優位性へと転換することができます。これらのプログラムでは、倫理的な企業文化を構成する 8 つの柱 に基づき、数百社におよぶグローバル企業の最新ガイダンスや実践事例を紹介しています。さらに、Ethisphere が独自のソフトウェアプラットフォームを通じて提供する、倫理・コンプライアンス・社会・ガバナンスに関する 240 以上のデータポイントを活用することができます。また、Ethisphere は“World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）”の認定を通じて優れたインテグリティ・プログラムを称え、Business Ethics Leadership Alliance（BELA）を通じて業界の専門家コミュニティを結集しています。さらに、Global Ethics Summit、Ethisphere Magazine、Ethicast ポッドキャストなどを通じて、倫理的なビジネス慣行の普及を推進しています。詳細は公式サイト https://ethisphere.com をご覧ください。

倫理とコンプライアンス体制の強化ガバナンスの健全性倫理的な企業文化の醸成環境・社会への影響強固なバリューチェーンを支える取り組みAutodesk／オートデスクについて1982 年に設立した Autodesk は、米国サンフランシスコに本社を構え、現在世界約 40 カ国・地域で事業を展開している「デザインと創造」のプラットフォームカンパニーです。サステナブルな建築物から次世代自動車、デジタルファクトリー、最先端技術を駆使した映画やゲームにいたるまで、ありとあらゆるものづくりのデザイン・設計・創造をテクノロジーの力でサポートしています。建設、製造、メディア & エンターテインメント業界における業務の効率化・自動化を促進する業界に特化したソリューションを搭載したインダストリークラウドを提供するほか、部門間のみならず業界全体の連携を実現し、業務プロセスを横断的にサポートする「デザインと創造のプラットフォーム」を展開し、より良い未来を築くべく、新たな可能性に挑戦するすべてのイノベーターを支援しています。詳細については、https://www.autodesk.com/jp をご覧になるか、Autodesk のソーシャルメディアをフォローしてください。#MakeAnything