人気の別注サウザンドマイルが進化して今年も登場！

株式会社アーバンリサーチ

カリフォルニア発のアウトドアブランド THOUSAND MILE（サウザンドマイル） に、URBAN RESEARCHが別注を依頼。

人気のニットフリースシリーズが、今シーズンは素材をアップデートして登場します。

今回は生地の軽量化を図り、よりストレスフリーな着心地を実現。さらに、生地裏糸にグラフェンを加えることで、保温性・帯電防止性を向上させました。

また、脇や肩部分に機能テープを挟み込むことで抗菌防臭性をプラス。THOUSAND MILEらしい高機能設計を軸に、デイリーからアウトドアまで快適に着用できる一着に仕上がっています。

同素材を使用し、メンズとウィメンズで展開。それぞれの形からお選びいただけます。

FOR MEN

メンズからは定番のクルーネックと、新型のハーフジップ、フリースパンツの3型をラインナップ。程よくゆとりを持たせたシルエットと、クリーンな表情が魅力です。

ハーフジップは一枚着でもレイヤードでも楽しむことのでき、同素材のパンツと合わせたセットアップスタイルもおすすめ。

シーンを問わず使える汎用性の高さと、都会的なバランスを併せ持つ一着です。

ブランド刺繍もシルバーカラーにカスタムし、よりミニマムな印象に。

ユニセックスで着ていただけるサイズ感も魅力です。

別注ニットフリースクルーネックプルオーバー(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-11S001/?_ga=2.248374471.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)

品番：URA7-11S001

価格：\13,200 (税込)

カラー：OFF / BLACK / CHARCOAL / NAVY

サイズ：M / L

※NAVYはONLINE STORE限定カラーです。

別注ニットフリースハーフジッププルオーバー(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-11S002/?_ga=2.248374471.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)

品番：URA7-11S002

価格：\14,300 (税込)

カラー：OFF / BLACK / CHARCOAL / NAVY

サイズ：M / L

※NAVYはONLINE STORE限定カラーです。

別注ニットフリースパンツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-14S001/?_ga=2.248374471.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)

品番：URA7-14S001

価格：\15,400 (税込)

カラー：OFF / BLACK / CHARCOAL / NAVY

サイズ：M / L

※NAVYはONLINE STORE限定カラーです。

FOR WOMEN

ウィメンズからは柔らかく暖かな素材感と、女性らしいシルエットを両立させたハーフジップフーディ、ジップベスト、ロングパンツの3型をラインナップ。

カジュアルな中に女性らしさをプラスし、フーディーとベストはともにシャツやワンピースとのレイヤードにも最適で、軽いアウター代わりとしても活躍します。

パンツは野暮ったすぎない、程よいゆとりのあるシルエットで、大人な抜け感を演出します。

ロゴもカラー展開に合わせて配色し、秋冬のスタイルに自然と溶け込みながら、さりげなく存在感を放つカラーリングです。

KNIT FLEECE HALF ZIP HOODIE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-21W002/?_ga=2.248374471.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)

品番：URA7-21W002

価格：\15,400 (税込)

カラー：OFF WHITE / BLACK / BORDEAUX

サイズ：M / L

KNIT FLEECE ZIP VEST(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-21W001/?_ga=2.4041840.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)

品番：URA7-21W001

価格：\14,300 (税込)

カラー：OFF WHITE / BLACK / BORDEAUX

サイズ：Free

KNIT FLEECE LONG PANTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-24W001/?_ga=2.4041840.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)

品番：URA7-24W001

価格：\15,400 (税込)

カラー：OFF WHITE / BLACK / BORDEAUX

サイズ：M / L

休日のリラックスシーンや、旅先のワンマイルウェアとしてだけでなく、大人が気軽にお洒落を楽しむことのできる別注コレクション。ぜひご覧ください。

【発売日】

2025年10月10日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.218932057.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)

※詳しくは、販売店までお問い合わせください。

※取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承くださいませ。