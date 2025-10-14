人気の別注サウザンドマイルが進化して今年も登場！
カリフォルニア発のアウトドアブランド THOUSAND MILE（サウザンドマイル） に、URBAN RESEARCHが別注を依頼。
人気のニットフリースシリーズが、今シーズンは素材をアップデートして登場します。
今回は生地の軽量化を図り、よりストレスフリーな着心地を実現。さらに、生地裏糸にグラフェンを加えることで、保温性・帯電防止性を向上させました。
また、脇や肩部分に機能テープを挟み込むことで抗菌防臭性をプラス。THOUSAND MILEらしい高機能設計を軸に、デイリーからアウトドアまで快適に着用できる一着に仕上がっています。
同素材を使用し、メンズとウィメンズで展開。それぞれの形からお選びいただけます。
FOR MEN
メンズからは定番のクルーネックと、新型のハーフジップ、フリースパンツの3型をラインナップ。程よくゆとりを持たせたシルエットと、クリーンな表情が魅力です。
ハーフジップは一枚着でもレイヤードでも楽しむことのでき、同素材のパンツと合わせたセットアップスタイルもおすすめ。
シーンを問わず使える汎用性の高さと、都会的なバランスを併せ持つ一着です。
ブランド刺繍もシルバーカラーにカスタムし、よりミニマムな印象に。
ユニセックスで着ていただけるサイズ感も魅力です。
別注ニットフリースクルーネックプルオーバー(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-11S001/?_ga=2.248374471.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)
品番：URA7-11S001
価格：\13,200 (税込)
カラー：OFF / BLACK / CHARCOAL / NAVY
サイズ：M / L
※NAVYはONLINE STORE限定カラーです。
別注ニットフリースハーフジッププルオーバー(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-11S002/?_ga=2.248374471.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)
品番：URA7-11S002
価格：\14,300 (税込)
カラー：OFF / BLACK / CHARCOAL / NAVY
サイズ：M / L
※NAVYはONLINE STORE限定カラーです。
別注ニットフリースパンツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-14S001/?_ga=2.248374471.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)
品番：URA7-14S001
価格：\15,400 (税込)
カラー：OFF / BLACK / CHARCOAL / NAVY
サイズ：M / L
※NAVYはONLINE STORE限定カラーです。
FOR WOMEN
ウィメンズからは柔らかく暖かな素材感と、女性らしいシルエットを両立させたハーフジップフーディ、ジップベスト、ロングパンツの3型をラインナップ。
カジュアルな中に女性らしさをプラスし、フーディーとベストはともにシャツやワンピースとのレイヤードにも最適で、軽いアウター代わりとしても活躍します。
パンツは野暮ったすぎない、程よいゆとりのあるシルエットで、大人な抜け感を演出します。
ロゴもカラー展開に合わせて配色し、秋冬のスタイルに自然と溶け込みながら、さりげなく存在感を放つカラーリングです。
KNIT FLEECE HALF ZIP HOODIE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-21W002/?_ga=2.248374471.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)
品番：URA7-21W002
価格：\15,400 (税込)
カラー：OFF WHITE / BLACK / BORDEAUX
サイズ：M / L
KNIT FLEECE ZIP VEST(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-21W001/?_ga=2.4041840.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)
品番：URA7-21W001
価格：\14,300 (税込)
カラー：OFF WHITE / BLACK / BORDEAUX
サイズ：Free
KNIT FLEECE LONG PANTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gURA7-24W001/?_ga=2.4041840.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)
品番：URA7-24W001
価格：\15,400 (税込)
カラー：OFF WHITE / BLACK / BORDEAUX
サイズ：M / L
休日のリラックスシーンや、旅先のワンマイルウェアとしてだけでなく、大人が気軽にお洒落を楽しむことのできる別注コレクション。ぜひご覧ください。
【発売日】
2025年10月10日(金)
【販売店舗】
URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)
URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.218932057.1366304712.1760409472-255974843.1759305057)
※詳しくは、販売店までお問い合わせください。
※取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承くださいませ。