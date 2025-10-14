セブン‐イレブンの「ハロウィンメニュー」、旬のかぼちゃスイーツなど、個性豊かな限定メニュー全7品を10月7日（火）より順次発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津知洋）は、ハロウィンシーズンを盛り上げる限定商品として、スイーツやパン、パスタなど全7品を全国のセブン‐イレブンにて10月7日（火）より順次発売します。

旬のかぼちゃを使用したスイーツをはじめ、黒色のインパクトが際立つ「イカ墨パスタ」や、思わず写真を撮りたくなるようなユニークな見た目の「プリンケーキパフェ ヤミいちご」や「いちごとホワイトチョコのケーキ」など、バラエティ豊かな商品をご用意しました。ハロウィンならではの楽しいビジュアルとおいしさを両立し、ご家族やご友人と過ごすハロウィンの時間を彩るラインアップをお届けします。

見て楽しい、食べておいしい！セブン‐イレブンのハロウィンラインアップ

■ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ

価格：530円（税込572.40円）

発売日：10月7日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

まっ黒ソースはイカスミ、刻んだイカに魚介の出汁などを加え、イカの味わいや旨みが感じられます。トマトソース、トッピングのイカが濃厚な味わいをさらに引き立てます。ハロウィンの食卓を特別に彩る一品です。

■パンプキンもこ

価格：230円（税込248.40円）

発売日：10月12日（日）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

なめらかな舌触りと甘みが特長のニュージーランド産かぼちゃペーストを使用したクリームを詰めたハロウィンスイーツ。モチっとした黒いもこ生地にオレンジ色のチョコを線掛けし、見た目にもハロウィンらしく仕上げました。

■プリンケーキパフェ ヤミいちご

価格：370円（税込399.60円）

発売日：10月12日（日）～順次

販売エリア：全国

ブラックココアの黒といちごの赤を組み合わせ、ハロウィンの世界観を表現したパフェ。ショコラプリンの上に、ショコラムース、ココアスポンジ、ミルククリーム、いちごソース、ココアクッキー、ショコラケーキを乗せ、様々な食感と華やかな見た目が楽しめる仕立てです。

■いちごとホワイトチョコのケーキ

価格：175円（税込189.00円）

発売日：10月14日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

しっとりとした練乳ケーキにホワイトチョコを合わせ、さらにいちごジャムとチョコレートをトッピングしたドーナツです。思わずドキッとしてしまいそうな見た目ながら、口に広がるのは優しい甘さ。見た目のインパクトを良い意味で裏切る見た目ながらも、ハロウィンを盛り上げる焼き菓子です。

■くるくるソーセージロール

価格：168円（税込181.44円）

発売日：10月14日（火）～順次

販売エリア：全国

ジューシーなソーセージを、パン生地でくるくる巻いた惣菜パン。シンプルなケチャップ味でお子様から大人まで楽しめる商品です。

■揚げない胡麻団子 かぼちゃあん

価格：178円（税込192.24円）

発売日：10月21日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

揚げずに焼き上げたモチモチ食感の胡麻団子に、北海道産かぼちゃペーストを使用したねっとりとしたかぼちゃあんを包みました。ごまの香ばしさとかぼちゃの濃厚な甘みを楽しめるスイーツです。

■かぼちゃ&マスカルポーネ 生どら焼

価格：230円（税込248.40円）

発売日：10月21日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

ココア風味のどら焼生地に、北海道産かぼちゃペーストを使用したかぼちゃあんとコクのあるマスカルポーネホイップをサンド。黒×オレンジのコントラストが映える、見た目にも楽しい和洋折衷スイーツです。

担当者コメント

今年のハロウィンシーズンは、旬のかぼちゃを使ったスイーツをはじめ、見た目にも楽しい7品が登場します！ハロウィン仕様の胡麻団子やどらやきのほか、思わず写真を撮りたくなるユニークなパフェや焼き菓子、黒色のインパクト抜群のイカ墨パスタもラインアップしました。おうちでも、友人と集まるシーンでも、ぜひこの機会にセブン‐イレブンの限定メニューで特別なひとときをお過ごしください。

