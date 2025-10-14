ソフォス、セキュアワークス買収後の製品統合で重要なマイルストーンを達成し、高い評価を獲得
2025年10月14日
＜＜報道資料＞＞
ソフォス株式会社
ソフォス、セキュアワークス買収後の製品統合で重要なマイルストーンを達成し、高い評価を獲得
～Taegis XDRおよびMDRとSophos Endpointをネイティブに統合し、統合されたコスト効率の高いセキュリティを実現します～
サイバー攻撃を阻止する革新的なセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるSophos（日本法人：ソフォス株式会社 東京都港区 代表取締役社長 足立 達矢）は本日、IDC MarketScapeTM: Worldwide Extended Detection and Response （XDR） Software 2025 Vendor Assessment （*リンク先英語、XDRソフトウェアのベンダーのグローバルな調査2025年版）レポート（文書番号：US52997325、2025年9月）で、「リーダー」として選出されたことを発表しました。
*https://www.sophos.com/ja-jp/reports/idc-xdr-marketscape-2025
XDRベンダーに関するIDC MarketScapeレポートでは、ソフォスの保護機能が強みとして挙げられており、次のように記載されています。「ソフォスが提供している保護機能は、高く評価されています。エンドポイントに標準搭載されている主要な保護テクノロジーには、ホストベースのファイアウォールおよびIDS/IPS、デバイス制御、DLP（データ損失防止）、マルウェアスキャン、暗号化が含まれます。」
また、攻撃を未然に防ぐソフォスのプロアクティブな防御能力についてもレポートで強調されており、以下のように記載されています。「ソフォスの適応型攻撃防御は、2023年に導入されました。これは、「シールドアップ」のアプローチとしても知られ、ハンズオンキーボード攻撃（手動の操作による攻撃）の兆候が検知された際に、自動的に特定の保護機能を強制的に適用します」
ソフォスの製品管理部門のシニアバイスプレジデントであるKyle Falkenhagenは、次のように述べています。「侵害を未然に防ぐことを重視したソフォスの予防優先の戦略は、攻撃が始まる前に阻止し、リアルタイムで防御を適応させ、最も重要な局面で検知と対応を強化するよう設計されています。IDC MarketScapeのXDR分野でリーダーに選出されたことは、インテリジェントで、適応性に優れた統合型サイバーセキュリティを提供するソフォスの戦略が高く評価された証です。Sophos XDRは、AIを活用したワークフロー、幅広い製品との大規模な統合を可能にする柔軟なエコシステム、そして中小企業から大企業まで対応可能な統合型プラットフォームによって、組織が脅威をより迅速かつ的確に検知・対応できるよう支援します。ソフォスは、セキュアワークスのTaegisプラットフォームをSophos Centralに統合する取り組みを続けています。これによりイノベーションの加速と、進化する脅威にも先回りした対策が可能になり、拡張性の高いセキュリティ運用体制を構築します」
IDC社の調査部門のバイスプレジデントであるChris Kissel氏は、次のように述べています。「ソフォスはこれらの多くの技術を自社開発してきましたが、Taegis XDRプラットフォームの統合により、既存の機能が強化されるだけでなく、新たな取り組みに向けた開発サイクルを一気に加速させています」
また、このレポートには次のように記載されています。
「ソフォスはグローバルに展開しており、そのエコシステムはあらゆる規模と業種の企業のセキュリティを向上できるように設計されています。また、サイバーセキュリティの初心者から中級者、上級者まで、あらゆるレベルのユーザーがSophos XDRプラットフォームを活用し、高い価値を享受できます。」
＜＜報道資料＞＞
ソフォス株式会社
ソフォス、セキュアワークス買収後の製品統合で重要なマイルストーンを達成し、高い評価を獲得
～Taegis XDRおよびMDRとSophos Endpointをネイティブに統合し、統合されたコスト効率の高いセキュリティを実現します～
サイバー攻撃を阻止する革新的なセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるSophos（日本法人：ソフォス株式会社 東京都港区 代表取締役社長 足立 達矢）は本日、IDC MarketScapeTM: Worldwide Extended Detection and Response （XDR） Software 2025 Vendor Assessment （*リンク先英語、XDRソフトウェアのベンダーのグローバルな調査2025年版）レポート（文書番号：US52997325、2025年9月）で、「リーダー」として選出されたことを発表しました。
*https://www.sophos.com/ja-jp/reports/idc-xdr-marketscape-2025
XDRベンダーに関するIDC MarketScapeレポートでは、ソフォスの保護機能が強みとして挙げられており、次のように記載されています。「ソフォスが提供している保護機能は、高く評価されています。エンドポイントに標準搭載されている主要な保護テクノロジーには、ホストベースのファイアウォールおよびIDS/IPS、デバイス制御、DLP（データ損失防止）、マルウェアスキャン、暗号化が含まれます。」
また、攻撃を未然に防ぐソフォスのプロアクティブな防御能力についてもレポートで強調されており、以下のように記載されています。「ソフォスの適応型攻撃防御は、2023年に導入されました。これは、「シールドアップ」のアプローチとしても知られ、ハンズオンキーボード攻撃（手動の操作による攻撃）の兆候が検知された際に、自動的に特定の保護機能を強制的に適用します」
ソフォスの製品管理部門のシニアバイスプレジデントであるKyle Falkenhagenは、次のように述べています。「侵害を未然に防ぐことを重視したソフォスの予防優先の戦略は、攻撃が始まる前に阻止し、リアルタイムで防御を適応させ、最も重要な局面で検知と対応を強化するよう設計されています。IDC MarketScapeのXDR分野でリーダーに選出されたことは、インテリジェントで、適応性に優れた統合型サイバーセキュリティを提供するソフォスの戦略が高く評価された証です。Sophos XDRは、AIを活用したワークフロー、幅広い製品との大規模な統合を可能にする柔軟なエコシステム、そして中小企業から大企業まで対応可能な統合型プラットフォームによって、組織が脅威をより迅速かつ的確に検知・対応できるよう支援します。ソフォスは、セキュアワークスのTaegisプラットフォームをSophos Centralに統合する取り組みを続けています。これによりイノベーションの加速と、進化する脅威にも先回りした対策が可能になり、拡張性の高いセキュリティ運用体制を構築します」
IDC社の調査部門のバイスプレジデントであるChris Kissel氏は、次のように述べています。「ソフォスはこれらの多くの技術を自社開発してきましたが、Taegis XDRプラットフォームの統合により、既存の機能が強化されるだけでなく、新たな取り組みに向けた開発サイクルを一気に加速させています」
また、このレポートには次のように記載されています。
「ソフォスはグローバルに展開しており、そのエコシステムはあらゆる規模と業種の企業のセキュリティを向上できるように設計されています。また、サイバーセキュリティの初心者から中級者、上級者まで、あらゆるレベルのユーザーがSophos XDRプラットフォームを活用し、高い価値を享受できます。」