【はま寿司】「となりの客は…よく牡蠣食う～客だぁ」！ 川口春奈さんが友人にツッコミ！ ～10月15日（水）から新TVCMを放映～

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社はま寿司（代表取締役社長：町野 岳 本社：東京都港区）が展開する100円寿司チェーン「はま寿司」は、10月15日（水）よりブランドアンバサダーを務める川口春奈さんを起用した新TVCM「牡蠣握り はまい！」篇を全国にてオンエアします。

とにかくお寿司が大好きで、高校時代の気の置けない友人とはま寿司でよく食事をする川口さん。新TVCMでは、濃厚な味わいとぷりっとジューシーな食感が楽しめる「広島県産 牡蠣握り100円（税込110円）」を堪能する友人たちとのやりとりを通じ、商品を訴求します。

CMは、川口さんが「広島県産 牡蠣握り」を楽しみに、牡蠣をイメージした襟や袖がひらひらとした洋服で、はま寿司を訪れる場面からスタートします。お寿司を注文していると、隣の席でたくさんの「広島県産 牡蠣握り」を注文している友人に気がつく川口さん。「おやぁ！？」と微笑みながら立ち上がると、「となりの客は…よく牡蠣食う～客だぁ！」とにじり寄ります。「バレた！？」と悪戯っぽく笑う友人と一緒に、「広島県産 牡蠣握り」を堪能します。

CMのナレーションは今回も、ご注文タッチパネルや店内放送の音声をご担当いただいている声優 花江夏樹さんです。

また、フェア開催を記念して、Xのはま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp(https://x.com/hamasushi_jp)）にて、3,000円分のお食事優待券が合計80名様に当たるキャンペーンも実施します。奮ってご参加ください！

■新CM概要

タイトル ：「牡蠣握り はまい！」篇 （15秒）

放送開始 ：2025年10月15日（水）

放映エリア ：全国

出演 ：川口春奈さん、眞嶋優さん、ごりちゃんさん

ナレーション：花江夏樹さん

TVCM動画はこちらからもご覧いただけます。（10月15日（水）9:00公開）

はま寿司公式WEBサイト：https://www.hama-sushi.co.jp/cm/

■「牡蠣握り はまい！」篇（15秒）ストーリーボード

※本ストーリーボードからのカット抜粋使用はご遠慮ください。

■出演者プロフィール

川口 春奈（カワグチ ハルナ）

生年月日：1995年2月10 日

出 身：長崎県

「東京DOGS」（2009年）で女優デビュー後、「麒麟がくる」（2020年）、「ちむどんどん」（2022年）、「silent」（2022年）、「極主夫道 ザ・シネマ」（2022年）、「マイ・エレメント」（2023年）、「9ボーダー」（2024年）、「アンサンブル」（2025年）など多数のドラマ・映画へ出演。2025年11月にはドラマ「スキャンダルイブ」に出演予定。「第72回NHK紅白歌合戦」の司会を担当し、YouTubeチャンネル「はーちゃんねる」の配信も行うなど幅広く活躍。

■ナレータープロフィール

花江 夏樹（ハナエ ナツキ）

生年月日：1991年6月26日

出 身：神奈川県

代表作は「鬼滅の刃」（竈門炭治郎）、「東京喰種 トーキョーグール」（金木研）、「オッドタクシー」（小戸川）、「四月は君の嘘」（有馬公生）、「サマータイムレンダ」（網代慎平）、「ラブオールプレー」（水嶋亮）、「NieR:Automata」(9S)、

「ロマンティック・キラー」(小金井聖)、「アンデッドアンラック」（シェン）、「ブルーロック」（二子一揮）、「ダンダダン」（高倉健）など多数。また、2025年9月公開の映画「チェンソーマン レゼ篇」にてビーム役で出演。第14回声優アワード主演男優賞を受賞。

■「はま寿司 牡蠣祭り」

浜茹でした牡蠣の濃厚な味わいとぷりっとジューシーな食感が楽しめる「広島県産 牡蠣握り」を100円（税込110円）で販売します。

〈販売期間〉10月15日（水）～ 10月27日（月）

※なくなり次第終了です。

〈販売店舗〉全653店舗（10月15日時点）

※一部店舗は価格が異なります。

〈Xキャンペーン〉

Xのはま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp(https://x.com/hamasushi_jp)）にて、3,000円分のお食事優待券が合計80名様に当たるキャンペーンを実施します。

【期間】10月15日（水）10:30～10月18日（土）23:59

【賞品】お食事優待券3,000円分を合計80名様にプレゼント