動物用人工関節置換インプラントの世界市場2025年、グローバル市場規模（膝関節置換、股関節置換）・分析レポートを発表
2025年10月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「動物用人工関節置換インプラントの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、動物用人工関節置換インプラントのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の動物用人工関節置換インプラント市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルへと拡大し、予測期間中の年平均成長率はXXX%に達すると見込まれています。ペット医療はペット産業において第二の大きな分野を占め、需要の拡大が続いています。英国では、獣医およびペット関連サービスへの年間支出が2015年の26億ポンドから2021年には40億ポンドに増加し、わずか6年で54%の成長を記録しました。また、Vetnosisによれば、世界の動物医療産業の規模は2021年に12%増加し、383億米ドルに達しました。
中国においてもペットの高齢化が進み、2023年には1309万頭が中高齢期に入り、今後数年でさらに顕著になると予測されています。ペットの年齢構成の変化は医療需要を拡大させ、産業発展を後押ししています。2022年の中国ペット医療産業白書によれば、同国の市場規模は約675億元でペット産業全体の22.5%を占めています。病院運営年数で見ると、設立5年以内の動物病院が73%を占め、10年以上の病院は11%にとどまっています。病院の売上動向では、約40%が前年比で成長しており、堅調な拡大が続いています。
________________________________________
用途別市場動向
動物用人工関節置換インプラントは主に犬と猫を対象としており、膝関節および股関節の置換が中心です。犬における整形外科的治療需要は高く、股関節形成不全や変形性関節症などに伴い、関節置換インプラントの需要が拡大しています。猫においても高齢化とともに整形外科疾患が増加し、膝や股関節のインプラント導入が増えています。馬やその他の動物に対する適用も一部で進んでおり、高度獣医療の分野で注目が集まっています。
________________________________________
地域別市場分析
北米と欧州は依然として市場を主導しており、政府の施策や飼い主の医療意識向上が成長を後押ししています。米国ではペットを家族とみなす文化の定着により、高度な整形外科手術の需要が拡大しています。欧州においてはドイツ、フランス、英国が主要市場であり、高品質な獣医医療体制が市場の拡大を支えています。
アジア太平洋地域では特に中国が突出した成長を見せており、都市部を中心としたペット飼育率の上昇、政府による産業支援政策、強固な製造基盤が背景にあります。日本や韓国も高度医療の普及や飼い主の支出意欲の高まりから需要が増加しており、新興市場としてインドや東南アジアでも成長余地が広がっています。
________________________________________
市場分析の視点
本レポートは以下の観点から市場を分析しています。
● 市場規模とセグメンテーション
タイプ別（膝関節置換、股関節置換、その他）、用途別（犬、猫、その他）の市場規模や販売数量、売上を詳細に算出しています。
● 産業分析
技術革新、規制環境、消費者意識の変化といった広範な要因を分析し、推進要因と課題を明確化しています。
● 地域分析
政策支援、経済状況、飼育文化など地域特有の要素を評価し、成長機会を特定しています。
