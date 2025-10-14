上場企業の IR・株主総会を AI アバターで革新 グラッドキューブとプロネクサスが協業開始
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹、以下「グラッドキューブ」）は、2025年10月14日（火）、株式会社プロネクサス（本社：東京都港区 代表取締役社長 上野 剛史、以下「プロネクサス」）と協業し、生成AI アバターサービス「 AvaTwin（アバツイン）」を上場企業を中心とした幅広い企業へ提供してまいります。
これにより、決算説明や株主総会でのナレーションをはじめ、採用活動・社内研修・営業活動など、従来コストや工数がかかっていた動画制作を、スピーディかつ柔軟に導入可能となります。
■本協業の背景
近年、上場企業を中心に「投資家・顧客とのデジタルコミュニケーション強化」が急務となっています。決算発表や株主総会での説明を動画化する動きが広がる一方で、制作コスト・人員調整・多言語対応など多くの課題が残されています。
プロネクサスは、長年にわたりディスクロージャー支援事業を展開し、上場企業を中心に安定した顧客基盤を持つ業界リーダーです。グラッドキューブは、独自の AI 技術を活用した「 AvaTwin 」により、ナレーションや説明動画を自動生成し、IR・PR 活動を効率化するソリューションを開発してきました。
両社の強みを掛け合わせることで、企業の情報発信をより効率的に、そして効果的に進めていきます。
■今後の展望
本協業により、グラッドキューブは「 AvaTwin 」の活用シーンを拡大し、上場企業をはじめとする顧客に対し、低コストで迅速な動画コミュニケーションの導入を可能にする新たな選択肢を提供してまいります。今後も、幅広い事業領域での DX 推進を後押しし、顧客企業の成長に貢献していきます。
■サービスサイト
「 AvaTwin（アバツイン）」公式サイト：https://www.glad-cube.com/service/avatwin-ir/
■株式会社プロネクサスについて
開示書類作成支援システム「 PRONEXUS WORKS 」を中核に、企業のディスクロージャー・IR を支援するトータルソリューションを提供。ディスクロージャー、IR、販促ツールおよびデジタルコンテンツの作成に関わる、コンサルティングサービス、システムサービス、ウェブサービス、印刷等の顧客実務支援サービスの提供や企業財務情報データベース、日系企業のアジア進出支援サービス等の提供をしています。
所在地 ：東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング5階
代表者名：代表取締役社長 上野 剛史
事業内容：企業のディスクロージャー・IR 支援
公式HP ：https://www.pronexus.co.jp/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AI を用いた DX開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
「 AvaTwin(アバツイン)」公式サイト:https://www.glad-cube.com/service/avatwin-ir/
