世界の血栓除去デバイス市場は、脳卒中管理と神経血管ケアの進歩により、2033年までに56億8000万米ドルを超えると予測されています。
世界の血栓除去デバイス市場は力強い成長軌道に乗っており、2024年の16億8,000万米ドルから2033年には56億8,000万米ドルに急増すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）14.5%という高い成長率を示しています。この大幅な成長は、技術の進歩、高齢化の進展、そして世界的な虚血性脳卒中症例の増加を背景に、神経介入手技の進化を浮き彫りにしています。
脳卒中発症率の上昇が市場需要を牽引
虚血性脳卒中は依然として世界的に長期的な障害と死亡の主な原因であるため、低侵襲性神経血管介入に対する需要は高まり続けています。血栓除去デバイス、特に機械的血栓除去システムは、救急脳卒中ケアにおけるこの変革の最前線に立っています。時間的制約のある治療の重要性に対する認識が高まるにつれ、より多くの医療システムが、患者の転帰を改善するために高度な血栓除去プロトコルを導入しています。
最近の臨床研究によると、機械的血栓除去術は、特に大血管閉塞において、従来の静脈内血栓溶解療法と比較して脳血流の回復に優れた結果を示しています。これにより、先進国と発展途上国の両方の医療インフラで導入が拡大し、市場拡大を促進しています。
イノベーションと技術進歩が市場拡大を後押し
世界の血栓除去デバイス市場を牽引する重要な要素は、継続的な製品イノベーションです。メーカーは、有効性、安全性、使いやすさを向上させた次世代の吸引カテーテル、ステントリトリーバー、ガイドワイヤーの開発に多額の研究開発投資を行っています。シングルパスデバイス、処置時間の短縮、そして血栓捕捉能力の向上といったトレンドは、治療環境を再定義しつつあります。
さらに、AIを活用した画像技術とロボット支援カテーテルナビゲーションの統合により、脳卒中介入の精度が向上しています。デジタルヘルスと神経血管治療の融合は、メーカーと医療提供者双方にとって新たな成長の道を開くと期待されています。
好ましい規制承認と保険償還政策
米国、欧州、日本などの主要市場における支援的な規制枠組みは、革新的な血栓除去システムの導入を加速させています。米国FDAによる迅速な承認と欧州におけるCEマーク取得は、画期的なデバイスを生み出す土壌を育んでいます。さらに、成熟した医療制度を有する国々における機械的血栓除去術の保険償還対象範囲の拡大は、脳卒中患者のアクセスを向上させ、手術件数の増加につながっています。
こうした政策動向は新興市場全体に波及効果をもたらしており、各国政府は高まる需要に対応するため、脳卒中センター、遠隔医療ネットワーク、インターベンショナルラジオロジー（介入放射線学）インフラへの投資を増やしています。
病院向けエンドユーザーセグメントが主流、外来診療も成長を加速
血栓除去術は複雑かつ極めて重要なため、エンドユーザーセグメントでは病院が依然として優位を占めています。しかしながら、外来手術センター（ASC）や脳卒中専門クリニックは、特に患者数が多くロジスティクスが良好な都市部において、大きな期待が寄せられ始めています。分散型医療サービスへの移行は、病院以外の医療現場でのデバイス導入に新たな可能性をもたらし、市場の多様化をさらに促進しています。
