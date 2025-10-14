約634gの世界最軽量モデルの店頭販売を開始

富士通クライアントコンピューティング株式会社

富士通クライアントコンピューティング株式会社（本社：神奈川県川崎市 代表取締役社長：大隈健史 以下、FCCL）は、Windows 10およびOffice 2016 & Office 2019のサポートの提供終了によるパソコンの乗り換えに最適な、最新OSを搭載した3シリーズ6機種を10月17日より順次提供を開始します。

「FMV Note U」シリーズでは、約634gの世界最軽量※1モデル「UX-K3」が量販店モデルとして登場。店頭で圧倒的な軽さをご体感いただけます。「FMV Note M」シリーズでは、CPUの基本性能の強化に加え、カラーバリエーションを刷新。「FMV Note A」シリーズでは、すべてに「Copilot キー」を搭載。また、光学ドライブ内蔵モデルを用意し、AI活用のサポートをしながらあらゆるシーンで活躍する高性能モデルとして、安心して長くお使いいただけます。

富士通ショッピングサイト「WEB MART」からは、セルフ交換バッテリーに対応したモデルや、高速通信の5G対応通信モジュール内蔵モデルが選択可能な「WU7-K3」に加え、動画配信サービスをお楽しみいただくための「Videoポータルアプリ」と専用の付属リモコン付きのモデルが選択可能な「WA3-K3」など、4シリーズ10機種を本日10月14日より順次受注開始します。

これらの新モデルは、旧パソコンからのデータ移行が簡単に行える独自アプリ「スマート引越しガイド」を標準搭載しており、お客様は安心して新しい環境へ移行いただけます。

FCCLは、お客様にちょうどいい、バランスの取れた豊富なラインナップで、皆様の快適なデジタルライフを応援します。

AI時代に対応した最新ラインナップを発表

近年、AI技術は社会のあらゆる場面に浸透し、パソコンは単なる作業ツールから、AIと連携することで暮らしや仕事に寄り添う“パートナー”へと進化しています。FMVは、AI活用をより身近にする「Copilot キー」を全機種に標準搭載するなど、ハードウェア面での対応に加え、独自のAI技術を活かした多彩なアプリケーションを展開しています。

たとえば、周囲の雑音を抑える「AIノイズキャンセリング」、自然な印象を演出する「AIメイクアップアプリ（Umore）」、画面を自動でキャプチャできる「Quick Capture」など、日常の利便性を高める機能を提供してきました。

さらに今回、FMVとお手持ちのデバイスをワイヤレスで接続し、サブモニターとして活用できる新アプリ「Screen Share」を搭載。画面領域を拡張することで、AIの操作や情報閲覧がより快適に、より効率的に行えるようになります。

FMVは、人に寄り添うテクノロジーでハイブリッドワーク、デジタルデバイドなど日本におけるデジタル社会の課題を解消し、お客様の生活を支えてまいります。

圧倒的な軽さの大画面モバイル「FMV Note U」

「FMV Note U」は、14.0型の大画面液晶を搭載しながら軽量にこだわったモバイルノートパソコンです。

これまで富士通ショッピングサイト「WEB MART」のみで販売していた、約634gの世界最軽量モデルが、11月中旬より「UX-K3」として店頭でもご購入いただけるようになります。その圧倒的な軽さを、より多くのお客様に実際に体感していただけます。

さらに本体の軽量化だけでなく、付属品のACアダプタも小型化することによってさらなる持ち運びやすさを提供します。

【新製品の主な特長】

1 本体とACアダプタの軽量化にこだわった世界最軽量モバイルノートパソコン

14.0型ワイド液晶搭載の「UX-K3」は、従来モデルの約675gよりもさらに軽量化にこだわり、世界最軽量である約634gを実現。付属のACアダプタ（Type-Cケーブル含めて約151g）とあわせても800gを切る軽さとなっています。

14.0型ワイド液晶搭載の「U77-K3」は、本体質量を900g未満に抑えつつ、大容量バッテリーとCPUを強力に冷却するデュアルファンを搭載。インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 155Hの性能を引き出しより快適に作業を行えます。

また「FMV Note U」は、MIL規格※2に準拠し、過酷な環境を想定した厳しいテストをクリアしているため、軽くて丈夫なモバイルパソコンを日常的に安心してご使用いただけます。

2 インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ2）を搭載

「UX-K3」は最新世代のCPU、インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 255Uを搭載しています。従来世代と比べて処理速度・グラフィックス性能が向上しており、画像処理・動画編集・マルチタスクなど様々なシーンで快適な動作を実現します。

3 ユーザビリティの向上

「FMV Note U」は従来同様、軽さだけにとどまらないユーザビリティを追求しています。

- 豊富なインターフェース：有線LAN端子、HDMI出力端子、複数のUSB端子（Type-C×2、Type-A×2）、microSDカードスロットを搭載。追加の変換アダプタを持ち運ぶ必要はありません- より使いやすくなったキーボード：ステータスLEDをキー本体に埋め込むことによって、キーボードの状態の直感的な把握が可能です- 長時間駆動の工夫：状況に応じてリフレッシュレートを調整する「可変リフレッシュレート液晶」を搭載することによって、消費電力を最適化し、長時間駆動を実現しています※3富士通ショッピングサイト「WEB MART」カスタムメイドモデル

WEB MARTでは、CPUやメモリをはじめ、バッテリー容量やキーボードのかな表記の有無など多彩なメニューから、お客様の用途に応じてお選びいただけるカスタムメイドモデルを販売しています。延長保証・ワイド保証サービス、リカバリメディア作成サービスなど、各種サービスもご用意しています。

黒一色の上質なデザイン＆厳選されたアプリだけを搭載したモデル FMV Zero「WU5-K3」、「WU4-K3」

WEB MART限定モデル「FMV Zero」は、装置のカラーからロゴにいたるまで、全てを黒一色にまとめたミニマルで上質なデザインに仕上げています。装置の中身にも厳選されたアプリだけを搭載した無駄のない構成となっています。約634gの世界最軽量※4を実現したウルトラライトモデル「WU5-K3」と、長時間バッテリーやバックライト付キーボードを搭載したハイパフォーマンスモデル「WU4-K3」を、用途に応じてお選びいただけます。

簡単にバッテリー交換ができる、セルフ交換バッテリーモデル 「WU8-K3」、「WU7-K3」

バッテリーは充放電を繰り返すと次第に消耗し、ご購入時の性能が得られなくなります。そこで、お客様ご自身で内蔵バッテリーを交換できるセルフ交換バッテリーモデルをWEB MART限定でご用意しました。工具は一切不要で、簡単に新しいバッテリー（オプション）へ交換できます。

タッチパネル搭載の2 in 1コンバーチブルノート「WU8-K3」は、通常のノートパソコンとしてはもちろん、ペンやタッチでの入力はタブレットスタイル※5、資料を参照するときは省スペースなテントスタイルなど、最適なスタイルで利用できます。

「WU7-K3」は、5G対応通信モジュール内蔵を選択すると、Wi-Fiが近くにない外出先や移動中でも、いつでもインターネットに接続できます※6。

3色のカラーバリエーションから選べる 「WU3-K3」、「WU2-K3」

ピクトブラック、フロストグレー、シルバーホワイトの3色から選択でき、さらにOS、メモリ、ストレージをはじめ、かな表記ありキーボード、顔認証対応Webカメラなど、WEB MART限定スペックを豊富にご用意しました。

インテル(R) Core(TM) i5-1335U プロセッサーを搭載し、タッチパネル対応液晶を選択できる「WU3-K3」と、インテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 125Uや、バッテリー容量を選択できる「WU2-K3」を、用途に応じてお選びいただけます。

家でも外でも快適に使えるスタンダードモバイル「FMV Note M」

「FMV Note M」は、縦横比16:10の14.0型ワイドWUXGA（1920×1200）液晶を搭載。カバンに入れやすいコンパクトな設計で、本体質量は約1.3kgと軽量なため、家ナカ利用でも、外への持ち出しでも使いやすい1台です。

【新製品の主な特長】

1 快適に使える高性能CPU

「FMV Note M」に搭載のAMD Ryzen(TM) 5 7535Uプロセッサの処理速度は、前世代よりも約1.6倍に性能が向上しました※7。あらゆる場面でより快適に使用することができます。

2 選べる2つのカラー

「FMV Note M」は、洗練されたデザインと高い機能性に加え、選べる2つのカラーバリエーションをご用意しました。上品で清潔感のある「ファインシルバー」と、今回新たに加わった、落ち着きと高級感を兼ね備えた「ブライトブラック」の2色展開により、使用シーンや部屋のインテリアに合わせてお選びいただけます。ビジネスにもプライベートにもぴったりなデザインで、より自分らしいスタイルを演出します。

富士通ショッピングサイト「WEB MART」カスタムメイドモデル

「WM1-K3」は、AMD Ryzen(TM) 7 7735U プロセッサや、ストレージ（最大約1TB SSD）などを用途に応じてお選びいただけます。

毎日を快適にする使いやすさへのこだわり「FMV Note A」

「FMV Note A」は、16.0型ワイド液晶を搭載した、家ナカのあらゆるシーンで活躍するスタンダードオールインワンノートです。AI活用に便利な「Copilot キー」を全モデルに搭載するなど、高機能モデルとして基本性能を強化しました。

【新製品の主な特長】

1 毎日使うからこその充実性能

「FMV Note A」は「A77-K3」、「A75-K3」、「A53-K3」の全モデルに16GBメモリを搭載。高解像度の動画視聴やオンライン会議などの負荷の高い作業も同時進行が可能となり、現代のハイブリッドワークスタイルにおいて快適にご利用いただけます。

2 さまざまなコンテンツを楽しめる光学ドライブ

ハイエンドモデルの「A77-K3」は、BDXL(TM)対応Blu-ray Discドライブを搭載。動画の視聴やデータの長期保存に最適で、多彩なコンテンツをいつでもお好きなときに楽しむことができます。

3 最新の通信規格に対応、充実のインターフェース

「FMV Note A」の全モデルは、最新の通信規格Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）に対応。電波干渉や回線の混雑を避け、高速かつ安定した通信が可能となり、長期間にわたり快適にご使用いただけます。また、メインパソコンにふさわしい充実のインターフェースを装備。USB Type-A端子はもちろん、映像出力や充電が可能なUSB Type-C端子や、有線LAN端子、SDカードスロットも搭載しています。

富士通ショッピングサイト「WEB MART」カスタムメイドモデル

「WA3-K3」は、CPUやWindows 11 Pro 64ビット版、メモリ（最大64GB）、ストレージ（最大約2TB SSD）、BDXL(TM) 対応Blu-ray Discドライブなどを用途に応じてお選びいただけます。

また、インテル(R) Core(TM) i7-1355U プロセッサー、インテル(R) Core(TM) i5-1335U プロセッサー選択時は、WEB MART限定で「Videoポータル」アプリを搭載し、専用リモコンが付属します。動画配信サービスを専用リモコンで楽しむことができます。

拡張性や設置性に優れた液晶分離型デスク 「FMV Desktop D」

【新製品の主な特長】

1 豊富なカスタムメニューのハイパフォーマンス分離型デスクトップ「WD2-K3」

インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 285をはじめ、最大64GBのメインメモリ、強力なNVIDIA RTX(TM) A1000グラフィックスなどをお選びいただけます。動画の編集、イラスト作成、3Dゲームなど、趣味やビジネスをより快適にする、妥協のない高性能をお楽しみいただけます。

2 コンパクトなボディにハイパワーCPUを搭載した分離型デスクトップ「WD1-K3」

インテル(R) Core(TM) i5 プロセッサー 14400Tをはじめ、より高速な動作を実現するDDR5メモリ（最大32GB）、PCIe接続SSD（最大約2TB）を搭載。小さなボディに高性能を凝縮しています。

様々な機器をサブモニターにするFMV独自のアプリ「Screen Share」（新規搭載）

タブレットやスマホ、パソコン、Google TVなどのデバイス機器を、FMVのサブモニターとして使用できるFMV独自のアプリです。「Screen Share」は、簡単な操作でFMVと各種デバイス機器をワイヤレス接続することで作業スペースを瞬時に拡張し、より効率的で快適な作業環境を実現します。自宅や外出先など、場所を問わず柔軟に対応ができるため、自宅でのテレワークだけでなく、外出先での作業にも最適です。また、画面のわかりやすさと極めて少ない接続手順にこだわって設計しており、どなたでもすぐに使い始めることができます。

Screen Share体験

アプリの一部機能が体験できるWebページをご用意しています。パソコンでページを表示し、QRコードをスマートフォンのカメラで読み取るだけで簡単にご利用できます。

・Screen Share体験ページはこちら(https://www.tryfmv.com/ss/)

ネット詐欺対策専用ソフトのリニューアル

FMVは、近年増加しているネット詐欺からお客様を守るため、ネット詐欺対策専用ソフトを搭載しています※8。今回、デザインの刷新やUI・UXの改善が行われ、ネット詐欺対策用ソフトの名称が「詐欺ウォール / Internet SagiWall」から「みやブル」へとリニューアルされました※9。

みやブル（旧詐欺ウォール / Internet SagiWall）とは

「みやブル」は、「詐欺ウォール」の「ブラックリスト検知」「ヒューリスティック検知」「AI検知」の独自の検知エンジンを継承しつつ、 “家族をみまもる存在”として親しみやすさに改良を加え、さらにお客様に寄り添ったネット詐欺対策ソフトに生まれ変わりました。

【提供開始日および販売価格】

