Âç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ý¥±¥â¥ó¤òÂêºà¤È¤·¤¿±¿Æ°Í·¤Ó¤òÊÉ¿·Ê¹¤Ç¾Ò²ð

¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡Ö¤¹¤ë¡×¡Ö¤ß¤ë¡×¡Ö¤µ¤µ¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦JSPO¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿²ñÄ¹ ±óÆ£ÍøÌÀ¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¸þ¤±¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÊÉ¿·Ê¹¡ÖJSPO¥¹¥Ýー¥Ä°å¡¦²Ê³Øinfo¡×¤ÎÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯ÅÙ10·î14ÆüÈ¯¹Ô¹æ¤Ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥³¥¤¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥¤¥·¥Ä¥Ö¥Æ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡¢JSPO-ACP¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤ËJSPO¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡Ö¼ç±¿Æ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±¿Æ°Í·¤Ó¡×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Öµû¼è¤ê¡×¤È¡Ö¤æ¤ê¤«¤´Í·¤Ó¡×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤Ë¤²¤í¡ª¥³¥¤¥¥ó¥°¡ª¡×¤È¡Ö¤³¤í¤¬¤ì¡ª¥¤¥·¥Ä¥Ö¥Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢12·î¤È2·îÈ¯¹Ô¹æ¤Ë¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤òÂêºà¤È¤·¤¿±¿Æ°Í·¤Ó¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç±¿Æ°¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯°é¡¦È¯Ã£¤äÂÎÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
JSPO-ACP¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JSPO¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÍÍ¡¹¤Ê±¿Æ°Í·¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯ÀÑ¶ËÅª¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Ãæ¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ê»Ò¤É¤â¤ò°é¤à¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ø¹»ÂÎ°é¤Ë¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÉáµÚ³èÆ°¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/index.html(https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/index.html)
¡ÚÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡¡ÀìÌ³Íý»ö ¡¡¿¹²¬¡¡Íµºö
¼«È¯Åª¤Ë±¿Æ°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î±¿Æ°Í·¤Ó¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯°é¡¦È¯Ã£¤äÂÎÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤¬±¿Æ°¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó ºÇ¹â¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀÕÇ¤¼Ô¡¦CBO ¡¡°ËÆ£¡¡·ûÆóÏº
Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¤±¿Æ°¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤²¤í¡ª¥³¥¤¥¥ó¥°¡ª¡×¤È¡Ö¤³¤í¤¬¤ì¡ª¥¤¥·¥Ä¥Ö¥Æ¡ª¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤È¿¨¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±¿Æ°¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥²ー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«ー¥É¥²ー¥à¡×¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¡Ö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡ÖÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¡¡ https://corporate.pokemon.co.jp/
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡https://www.pokemon.co.jp/
¢¡JSPO¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JSPO¤Ï¡¢1911Ç¯7·î¤Ë¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¡×¤È¡Ö¹ñºÝ¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÂçÆüËÜÂÎ°é¶¨²ñ¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¡£ÆüËÜÂÎ°é¶¨²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯4·î1Æü¡¢¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JSPO¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Êµì ¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Ë¤äÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Ê¤É³ÆÀ¤Âå¤òÌÖÍå¤·¤¿¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Î³«ºÅ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤äÁí¹ç·¿ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¹¤ë¾ì¤ÎÁÏ½Ð¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä»ØÆ³¼Ô¤Î°éÀ®¡¢ºÇ¿·¤Î°å¡¦²Ê³Ø¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¼«È¯Åª¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡Ö¤¹¤ë¡×¡Ö¤ß¤ë¡×¡Ö¤µ¤µ¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ï¤¬¹ñ¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÅý°ìÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ä60¤òÄ¶¤¨¤ë¶¥µ»ÃÄÂÎ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¡¦ÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
