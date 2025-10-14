¡ÚÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³ º¬ÄÅÈþ½Ñ´Û¡Ûºß¸¶¶ÈÊ¿À¸ÃÂ1200Ç¯µÇ° ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°ËÀªÊª¸ì -Èþ½Ñ¤¬±Ç¤¹²¦Ä«¤ÎÎø¤È¤¦¤¿-¡×¤ò11/1¡ÊÅÚ¡Ë-12/7¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ
°ËÀªÊª¸ì¿Þ¡ÊÀ¾¤ÎÂÐ¡Ë¡ÊÉôÊ¬¡Ë¡¡ÈÄÃ«¹Ä¹¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡18À¤µª¡¡º¬ÄÅÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡¡¾®ÎÓÃæ»á´óÂ£
¡ÚÅ¸¼¨¼¼1-2¡¢£µ¡Û
ºß¸¶¶ÈÊ¿¡Ê¤¢¤ê¤ï¤é¤Î¤Ê¤ê¤Ò¤é¡¡825～880¡Ë¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ÎÂ¹¤Ç¡¢ÏÂ²Î¤ËÍ¥¤ì¤¿µ®¸ø»Ò¤Ç¤¹¡£¡Ø¸Åº£ÏÂ²Î½¸¡Ù¤Ê¤É¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë¶ÈÊ¿¤ÎÏÂ²Î¤«¤é¤Ï¡¢ÎøÂ¿¤À¸¤Êý¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¶ÈÊ¿¤ÎÏÂ²Î¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÃ»ÊÔÊª¸ì½¸¤¬¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ø¸Åº£ÏÂ²Î½¸¡Ù¤¬À®Î©¤¹¤ë±ä´î5Ç¯¡Ê905¡Ë¤è¤ê¾¯¤·Á°¤«¤é10À¤µª¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë¾ÏÃÊ¤òÁý¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ125ÃÊ¤«¤é¤Ê¤ë·Á¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯11À¤µª½éÆ¬¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¡Ö³¨¹ç¡×´¬¤Ë¤Ï¡¢³¨¤ÎÍ¥Îô¤ò¶¥¤¦Í·¤Ó¤Î¤Ê¤«¤Ç°ËÀªÊª¸ì³¨´¬¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¶ÈÊ¿¤ÎÀ¸ÃÂ1200Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿½ñ¡¢³¨²è¡¢¹©·Ý¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤Î³Ë¿´¤ò¤Ê¤¹ÏÂ²Î¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤ÎÂ¤·Á²½¤Ë¤ª¤±¤ëÏÂ²Î¤ÎÆ¯¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ºß¸¶¶ÈÊ¿Áü¡¡¼¼Ä®»þÂå¡¡16À¤µª¡¡º¬ÄÅÈþ½Ñ´ÛÂ¢
½é¸ø³«¤Î¶ÈÊ¿Áü
ºß¸¶¶ÈÊ¿¤ÏÏ»²ÎÀç¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë²Î±Ó¤ß¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡£²èÁü¤ÏÂ«ÂÓ¤òÃå¤·¤Æ¾å¾ö¤ËºÁ¤·¡¢±¦¼ê¤ËÉ®¤ò¡¢º¸¼ê¤Ë»æ¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÂ²Î¤ò°Æ¤¸¤ë»Ñ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Æ±¿ÞÍÍ¤Î¶ÈÊ¿Áü¤È¤·¤ÆÆîËÌÄ«»þÂå¤ÎÀè¹Ôºî¡Ê¸Ä¿ÍÂ¢¡Ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¼¡¤°Ç¯Âå¤Î°äÉÊ¤È¤·¤Æµ®½Å¡£
Âè1¾Ï¡¡¸ÅÉ®¤È¸Å³¨´¬¡¡
°õºþµ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤¹¤ë°ÊÁ°¡¢Êª¸ì¤Ï¼ÌËÜ¤ä½ñ¼Ì¤·¤¿ËÜÊ¸¤Ë³¨¤òÅº¤¨¤¿³¨´¬¤ä³¨ËÜ¤Î·Á¤Çµý¼õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÃæÀ¤°ÊÁ°¤Î¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤ÎÈþ½Ñ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¡°ËÀªÊª¸ì³¨´¬¡ÊÉôÊ¬¡ËÏÂÀô»Ôµ×ÊÝÁÚµÇ°Èþ½Ñ´ÛÂ¢¡¡
¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºÌ¿§³¨´¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤ºîÉÊ¡£Âè23ÃÊ¤Î¡ÖÎ©ÅÄ±Û¤¨¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤½÷¤Î¤â¤È¤ËÄÌ¤¦É×¤òºÊ¤Ï²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¡¢Æ»Ãæ¤ÎÌµ»ö¤òµ§¤ë²Î¤ò±Ó¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²Î¤Ë´¶¤¸Æþ¤Ã¤¿É×¤Ï½÷¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£É×¤òµ¤¸¯¤¦ºÊ¤È¡¢½Ð¤«¤±¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÅ¡Æâ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦É×¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊÅ¸¼¨´ü´Ö¡§11/1-16¤Î¤ß¡Ë
¸ÅÉ®¤È¤·¤Æ¤Ï¸½Â¸ºÇ¸Å¤Î¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ùºý»ÒËÜÃÇ´Ê¡ÊÅÁÆ£¸¶¸øÇ¤É®¡¡¸ÞÅçÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡¦¸Ä¿ÍÂ¢¡Ë¤âÅ¸¼¨¡£
Âè£²¾Ï¡¡ÉÁ¤«¤ì¤¿°ËÀªÊª¸ì -²Î¤È¤È¤â¤Ë
¹¾¸Í»þÂå¤Î»Ï¤á¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ÁÞ³¨Æþ¤ê¤ÎÈÇËÜ¡Êº·²åËÜ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³¨²èºîÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¡°ËÀªÊª¸ì¡¡°´µÝ¿Þ¡¡´äº´ËôÊ¼±Ò¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡17À¤µª¡¡Ê¸²½Ä£Â¢
Âè24ÃÊ¤Î¡Ö°´µÝ¡×¡£3Ç¯¤ÎµÜ»Å¤¨¤«¤éÌá¤Ã¤¿ÃË¤¬½÷¤òË¬¤Í¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÌ¤ÎÃË¤«¤éµáº§¤µ¤ì¤¿½÷¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢ÃË¤Ïµî¤ë¡£ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Ìç¤ÎÁ°¤Ë°ì¿ÍÎ©¤ÄÃË¤Î»Ñ¤Ë¡¢¸ÉÆÈ´¶¤È¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£´äº´ËôÊ¼±Ò¡Ê1578～1650¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê°ËÀªÊª¸ì³¨¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè3¾Ï¡¡°ËÀªÊª¸ì¤Î°Õ¾¢ -Êª¸ì³¨¤È²Î³¨¤Î¤¢¤ï¤¤
¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤Î³¨²è¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤È¡¢¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤½¤³¤Ç±Ó¤ï¤ì¤ëÏÂ²Î¤ÎÆâÍÆ¤ä¥â¥Áー¥Õ¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÖÊª¸ì³¨¡×¤È¡Ö²Î³¨¡×¤ÎÅÁÅý¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀðÌÌ²Î°Õ²è´¬¡ÊÉôÊ¬¡Ë¹¾¸Í»þÂå¡¡17À¤µª¡¡º¬ÄÅÈþ½Ñ´ÛÂ¢
ÏÂ²Î¤È¤½¤Î²Î¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÀð·¿¤Î³¨¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÀð¤ÎÁð»Ò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¡£Á´100¼ó¤ÎÏÂ²Î¤Î¤¦¤Á29¼ó¤¬¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤«¤é¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè9ÃÊ¤Î¡ÖÈ¬¶¶¡×¤Î¾ìÌÌ¤Ç±Ó¤ï¤ì¤ëÏÂ²Î¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Àð¤Ë¤Ï¡¢¶¶¤È¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤À¤±¤òÉÁ¤¯¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÅ¸¼¨ºîÉÊ¤è¤ê
¡¦Ûð»ú·ÐºþÇòÉÁ°ËÀªÊª¸ì³¨´¬ÃÇ´Ê¡¡³ùÁÒ»þÂå¡¡¸Ä¿ÍÂ¢¤Û¤«
¡¦°ËÀªÊª¸ì¿Þ¿§»æ¡¡ÆîËÌÄ«～¼¼Ä®»þÂå¡¡¹áÀãÈþ½Ñ´ÛÂ¢
¡¦º·²åËÜ °ËÀªÊª¸ì¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡·ÄÄ¹13Ç¯¡Ê1608¡Ë¡¡¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
¡¦°ËÀªÊª¸ì³¨´¬¡¡½»µÈÇ¡·Ä¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´ÛÂ¢
¡¦°ËÀªÊª¸ì¿Þ¿§»æ¡¡Îø¤»¤¸¤Îã´¡¡ÅÁ É¶²°½¡Ã£¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡ÅìµþóÕÌÀ¥¢ー¥È¥ëー¥àÂ¢
¡¦°ËÀªÊª¸ìÈ¬¶¶¿Þ¡¡Èø·Á¸÷ÎÖ¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´ÛÂ¢
¡¦±§ÄÅ¤Î»³¿Þ¡¡¼ò°æÊú°ì¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡¸Ä¿ÍÂ¢
¡¦¸æ¤Ò¤¤¤Ê¤«¤¿¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡´²Ê¸6Ç¯¡Ê1666¡Ë¡¡Å·ÍýÂç³ØÉíÂ°Å·Íý¿Þ½ñ´ÛÂ¢
¡¦°ËÀªÊª¸ì¤«¤ë¤¿¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡ÏÂÀô»Ôµ×ÊÝÁÚµÇ°Èþ½Ñ´ÛÂ¢
¡¦¶ÈÊ¿¼¬³¨¸§È¢¡¡ÅÁ Èø·Á¸÷ÎÖ¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡º¬ÄÅÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡¡¡¡¤Ê¤É¡¡Ìó60·ï¡¡¡Ê²ñ´üÃæ°ìÉôºîÉÊ¤ËÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤¢¤ê¡£¡Ë
Æ±»þ³«ºÅÅ¸Å¸¼¨¼¼£³¡¡Ê©¶µÈþ½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ -¶áÀ¤¤ÎÊ©Áü-
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå°Ê¹ßËÄÂç¤Ê¿ô¤ÎÊ©Áü¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢´ÛÂ¢¤Î¶áÀ¤Ê©Áü¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¥ÉÊ¤ò3·ï¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
°¦À÷ÌÀ²¦ºÁÁü¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡17À¤µª¡¡º¬ÄÅÈþ½Ñ´ÛÂ¢
Å¸¼¨¼¼6¡¡¸ýÀÚ-Ãã¿Í¤ÎÀµ·î-
11·î¡¢ÃãÀÊ¤Ç¤ÏÃãÄÛ¤Î¸ý¤ÎÉõ¤òÀÚ¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î½é²Æ¤ËÅ¦¤ó¤À¿·Ãã¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãã¤ÎÅò¤Î¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¸ªÃ¦ÃãÄÛ¡¡ÌÃ Ä¹Ìç¡¡Ê¡·ú¡¡Ãæ¹ñ¡¦¸µ～ÌÀ»þÂå¡¡14～15À¤µª¡¡º¬ÄÅÈþ½Ñ´ÛÂ¢
¡Ö¸ªÃ¦¡×¤È¤Ï¸ý¤«¤é¸ª¤Ë¤«¤±¤ÆîØÌô¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃãÔä¤ò»Ø¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢Éõ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Ê¤¤¤»æ¤¬»ÄÂ¸¤¹¤ë²Ã²ìÈÍÁ°ÅÄ²ÈÅÁÍèÉÊ¡£
