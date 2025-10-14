Official髭男dism、2025年12月からのファンクラブ会員限定Zeppツアーに加え、2026年4月より全国ツアーの開催決定！ファンクラブW会員先行受付中！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社チケットプラス（いずれも 本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、2025年12月10日（水）より開催される「OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM」、2026年4月4日（土）より開催される「OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026」のW会員先行受付を開始し、また、チケプラの「電子チケット」・「チケットトレード」が本公演で採用されたことをお知らせします。

■Zeppツアーと全国ツアーの開催を同時解禁！

藤原聡（Vo/Pf）、小笹大輔（Gt）、楢崎誠（Ba/Sax）、松浦匡希（Drs）からなる4人組バンド。2025年10月11日（土）、12日（日）の2日間でTOYOTA ARENA TOKYOの音楽ライブこけら落とし公演を終えたOfficial髭男dismが、2025年12月10日（水）より全国5都市で開催されるZeppツアー「OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM」、ならびに2026年4月4日（土）より全国17箇所26公演で開催される全国ツアー「OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026」の開催を発表！

2025年10月13日（月・祝）12時より、Official髭男dismファンクラブW会員先行受付を開始いたしました。

勢いが止まらないOfficial髭男dismのツアーを、どちらもお見逃しなく！

本公演のチケットは、「Official髭男dismアプリ」にて発券いたします。

チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。

電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。また留守でチケットが受取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受取れます。入場時には、画面にポンとスタンプを押すだけの、入場もスムーズにできて記念にもなる嬉しいチケットとなっております。

また、チケット購入後に来場ができない場合には、定価でチケットをやりとりできる、公式の「チケットトレード」サービスをご用意しております。チケット代金、チケット受け渡しは、チケプラが代行しますので、『定価取引』『入場保証』など、取引からご入場まで安心です。

【公演詳細】

OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM

▼公演日程

2025年12月10日（水） - 11日（木） 福岡・Zepp Fukuoka

2025年12月15日（月） - 16日（火） 大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年12月22日（月） - 23日（火） 東京・Zepp DiverCity（TOKYO）

2026年01月13日（火） - 14日（水） 北海道・Zepp Sapporo

2026年01月21日（水） - 22日（木） 愛知・Zepp Nagoya

▼受付期間

≪W会員先行≫

受付期間：2025年10月13日（月・祝）12:00 ～ 10月19日（日）23:59

≪年・月会員先行≫

受付期間：2025年10月23日（木）12:00 ～ 10月29日（水）23:59

▼チケット料金

1Fスタンディング 8,800円（税込）

2F指定親子席 大人8,800円（税込）/こども4,400円（税込）

2F立見 8,800円（税込）

※別途入場時ドリンク代600円

---------------------------------------------------

OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026

▼公演日程

2026年04月04日（土） - 05日（日） 宮城・仙台サンプラザホール

2026年04月17日（金） - 18日（土） 福岡・福岡サンパレス

2026年04月25日（土） 高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

2026年04月27日（月） 愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

2026年05月03日（日・祝） - 04日（月・祝） 新潟・新潟県民会館 大ホール

2026年05月10日（日） 大分・iichikoグランシアタ

2026年05月12日（火） 長崎・アルカスSASEBO 大ホール

2026年05月21日（木） 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2026年05月23日（土） 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2026年05月30日（土） - 31日（日） 広島・広島文化学園HBGホール

2026年06月11日（木） 北海道・帯広市民文化ホール

2026年06月13日（土） 北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール

2026年06月20日（土） - 21日（日） 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年07月03日（金） - 04日（土） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年07月11日（土） - 12日（日） 東京・SGC HALL ARIAKE

2026年07月18日（土） - 19日（日） 大阪・大阪城ホール

2026年07月25日（土） - 26日（日） 神奈川・Kアリーナ横浜

▼受付期間

≪W会員先行≫

受付期間：2025年10月13日（月・祝）12:00 ～ 10月29日（水）23:59

≪年・月会員先行≫

受付期間：2025年11月9日（日）12:00 ～ 11月24日（月・休）23:59

▼チケット料金

【ホール公演】

指定席 9,900円（税込）

指定親子席 大人9,900円（税込）/こども4,950円（税込）

【アリーナ公演（大阪・神奈川）】

指定席 11,000円（税込）

指定親子席 大人11,000円（税込）/こども5,500円（税込）

▼公演特設サイトはこちら

https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026

▼Official髭男dism オフィシャルホームページ

URL：https://higedan.com/

■Official髭男dism公式アプリ「Official髭男dismアプリ」

Official髭男dismアプリはスマートフォン専用となります。

○推奨環境

インターネット接続が可能な、SMS契約のある端末に限らせていただきます。

※本アプリの電子チケットはご入場時にインターネット接続が必要です。

※一部非対応のスマホ機種もございます。

○ダウンロード

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.higedan.app

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1513308715

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@ ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。