【Stola.(ストラ)】女優・石川恋が纏う、Autumn&Winterカタログが10/14(火)に公開。

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は10/14（火）12:00に、女優・モデルの石川恋さんを起用した新しいWEB特集企画を公式オンラインストアにて公開します。




肌寒さを感じる日も増え、よりバリエーション豊かな服装を楽しめるシーズンが到来。
冬に新調したい、ニット、ベスト、ジャケット、アウター……
この秋冬を共に過ごしたい、フレッシュな本命アイテムを見つけて。


特集を見る :
https://stola.jp/pages/autumnmeetswinter20251014




LOOK 1


ボリュームファー×コンパクトな丈感でモダンな印象と大人の可愛さを両立




GILET_\26,400　BLOUSE_\17,600　PANTS_\20,900　BELT_\9,680　BAG_\17,600　SHOES_\18,700



LOOK 2


デニム、コーデュロイ、オーガンジー……秋冬ムードが高まる異素材MIXを堪能







COVERALL_\26,400　PULLOVER(W/TIE)_\12,100　SKIRT__\24,200



LOOK 3


極上の肌触りで毎年人気のニットが旬なスウェットデザインにアップデート






COAT_\41,800　KNIT(PINK)_\19,800　KNIT(GRAY)_\19,800　PANTS_\18,700　BEANIE_\8,580　BAG_\15,400　SHOES_\23,980



LOOK 4


華やかさと品の良さが好バランスなラメとフェザーの煌めきヒロインニット





KNIT_\19,800　SKIRT_\20,900　BAG_\15,400　SHOES_\18,700



LOOK 5


纏うだけでときめくライムイエローと暖かいのにエアリーな着心地に夢中





COAT_\50,600　DRESS_\26,400　PIERCED EARRINGS_\5,280　BOOTS_\24,200



LOOK 6


上質なウールを惜しみなく使用したストラの名品、洗練リバーコート






COAT_\53,900　KNIT(GREEN×OFF)_\14,300　KNIT(MINT)_\18,700　PANTS_\19,800　BAG_\17,600　SHOES_\18,700



LOOK 7


1点投入で冬らしさが漂う柄ニットはジャカードスカートを合わせてレディに






KNIT_\20,900　SKIRT_\24,200　BOOTS_\25,300



LOOK 8


ラメを織りまぜたエレガントなチェックのセットアップはアウター×ミニが新鮮








COAT_\46,200　KNIT_\20,900　SKIRT_\22,000




・石川恋さんについて


1993年7月18日生まれ、栃木出身。2017年から2022年まで「CanCam」の専属モデルを務め、


現在はドラマ・映画を中心に、モデル・バラエティ番組でも活動している。
10月2日より放送スタートのMBS「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」にも出演。


https://www.instagram.com/ren_ishikawa/



・Stola.について


2009年デビュー。


オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。


公式オンラインストア：https://stola.jp/


公式Instagram：https://www.instagram.com/stola.jp/　　　


公式Threads：https://www.threads.net/@stola.jp


公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Stola_official