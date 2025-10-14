【仮装して空を飛ぶ!?】“体験型ハロウィン”「THE FARMコスプレ運動会」10月19日開催！″人気コスプレイヤー きゃろ🥕と”さん参戦

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）は、農園リゾートTHE FARM（以下、THE FARM）にて、2025年10月13日（月・祝）・19日（日）の2日間限定で、秋の特別企画「THE FARM コスプレ運動会」を開催いたします。

人気コスプレイヤー”きゃろ🥕と”さん参戦決定

特別ゲストとして 人気コスプレイヤー・きゃろ🥕と（@carrot___ninja） さんの参戦が決定しました。

TikTokフォロワー6.6万人を誇り、『鬼滅の刃』『NARUTO』など週刊少年ジャンプ作品を中心に活動。130万回再生を超えるコスプレメイク動画で注目を集める、人気コスプレイヤーの一人です。

当日は、きゃろ🥕とさんが来場者とともに競技を盛り上げ、フォトセッションにも登場。どんなコスプレで登場するかは当日のお楽しみです。

●”仮装して空を飛ぶ”！？コスプレジップライン

180mの森の斜面を滑走するスリル満点のアクティビティ「ジップライン」が、この日は特別仕様に。

仮装したまま滑空する「コスプレジップライン」では、衣装の裾を風に翻し、ポーズを決めて空を舞う――そんな一瞬をカメラに収められる絶好のチャンスです。

採点は審査員による“独断と偏見”。奇抜な発想も、思わず笑ってしまうユーモアもすべて評価対象に。





●コスプレ野菜採りもの競争 ― 農園を駆け抜けるタイムトライアル

園内の畑を舞台にした「野菜ハンティングゲーム」。

コスプレ姿のまま、「指定野菜リスト」を頼りに畑を駆け回り、野菜を収穫します。

ただ収穫すれば良いわけではありません。

制限時間内に正しく指定された野菜を見つけ出してゴールを目指すタイムトライアル。

もし数が足りなかったり、違う野菜を採ってしまった場合は、なんと+10秒のタイム加算ペナルティ。

一瞬の判断力と、畑での立ち回りが勝敗を分ける、ドキドキの競争です。

“スピード”と“笑い”を兼ね備えたこの競技は、見ているだけでも盛り上がること間違いなしです。

●豪華賞品ラインナップ ― グランピングのペア宿泊招待券をプレゼント

畑を駆け抜け、空を飛び、コスプレ姿で挑むユニークな競技。

全ての挑戦が終わったあとは、合計点数で勝負が決まります。

そして栄えある入賞者には、THE FARMならではの特典をご用意しました。



1位：THE FARMペア宿泊券（おふろcafeかりんの湯＋朝食付き）

- アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワードを受賞し殿堂入りを果たしたグランピング・コテージ・HABITAのいずれかで楽しめる特別な宿泊招待券をプレゼント。

2位：農家の秘匿米5kg

- ザファームのある千葉県香取市は、利根川に沿って発展した関東一の米どころ。THE FARMの畑で収穫した、一般の流通には出回らない新米をそのままお持ち帰りいただけます。

3位：新鮮野菜ボックス

- 農園で収穫した旬の野菜をぎっしり詰め合わせたTHE FARMオリジナルボックス。ご家庭の食卓を彩るうれしいプレゼントです。

参加賞：収穫した野菜

- すべての挑戦者に“畑からの贈り物”を。自分の手で収穫した野菜をそのままお持ち帰りいただけます。

■農園リゾート流ハロウィン「コスプレ運動会」

【開催日】10月13日（月・祝）、19日（日）

【時間】各回11:00～13:00

【料金】2,500円（税込）/1組2名

＊2人組チームで参加頂きます

【集合場所】FARM SHOP ※10:45～受付開始

【対象】宿泊のお客様・日帰りのお客様

【イベント内容】

・コスプレジップライン

・コスプレ野菜採りもの競争

・フォットセッション（写真撮影）

【イベントスケジュール】

10:45～ 受付開始

11:00～ 野菜採りもの競争

12:00～ コスプレジップライン開始

終了後 写真撮影を実施予定

【注意事項】

・視界を妨げる仮面・フェイスマスク・大型の被り物は、ジップライン滑走時に外していただきます。

・剣・杖・ほうき・おもちゃの銃などの小道具は、滑走時もお持ちいただけます。

・帽子の着用は、バンド付きのものに限り可能です。

・手袋は軍手の着用を基本とし、衣装用手袋の場合はスタッフが安全確認を行います。

・体重25kg未満のお子様はコスプレジップラインをご利用いただけません（他の競技には参加可能です）。

・お子様同士での参加も可能です。

・当日参加も受付可能です。

・かかとが固定されていないサンダルでのご利用は不可となります。

・ジップラインのハーネス装着時に衣装が破損する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

イベント詳細・予約



【「農園リゾート流ハロウィン「コスプレ運動会」詳細はこちら】

https://www.thefarm.jp/topics/23956/

【「農園リゾート流ハロウィン「コスプレ運動会」ご予約はこちら】

https://www.nap-camp.com/chiba/13847/plans/20046316

■株式会社ザファーム



2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：0478-70-5551(10:00～18:00)

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・旭