ギネス世界記録(TM)に認定！『単一イベントにて AI で検知された笑顔の最多数』大阪・関西万博「よしもと waraii myraii 館 」

吉本興業株式会社

2025年大阪・関西万博にて、吉本興業ホールディングス株式会社の民間パビリオン「よしもと waraii myraii 館」では、『笑いと健康プロジェクト』の一環として、パビリオン体験を通じて生まれる来館者の「笑顔」をAIを活用して集めるなど、「笑い」が「健康」に寄与する未来につなげる取り組み「Smile Log」を実施してきました。

万博開幕から10月13日の閉幕までの184日間で笑顔検知ツールで集めた笑顔の数は1000万を超え、1027万5874を記録しました。

この数字が、「単一イベントにてAIで検知された笑顔の最多数」としてギネス世界記録に認定され、10月13日夜、 「よしもと waraii myraii 館」にて公式認定証が授与されました。

ギネス世界記録の結果発表は、「よしもと waraii myraii 館」で大人気になったコンテンツ「盆踊りのアシタ」が終了した後に開始。

盆踊りを盛り上げたレイザーラモン、藤崎マーケットが「本日は万博最終日。ここでは終わりません。まだステージは続きます」と宣言。

MCを務める浅越ゴエを呼び込みました。

浅越は来館者に対し、「よしもと waraii myraii 館」が閉館する21時に向けたカウントダウンへの参加を呼びかけるととともに、「単一イベントにてAIで検知された笑顔の最多数というカテゴリーでギネス世界記録に挑戦していました」と明かしました。

カウントダウンは、21時の10秒前にスタート。

全員で「万博ありがとう」とコールした後、浅越が「皆さんと一緒に見届けていただきたい結果がある」と再び呼びかけ、よしもと waraii myraii 館では、こころとからだの健康につながる、笑いのチカラ」をテーマに様々なコンテンツを届けてきたこと、その一つとして、来館者の感情分析や笑顔を検知する「Smile Log」という企画を展開したことを説明。

取得したデータを踏まえ、会場で行われているコンテンツの内容によって、「ワクワク」や「リラックス」の感情の変化に違いが出ていることを発表しました。

続いて、笑顔の検知のギネス世界記録について、「21時に集計が締め切られました」と話し、集計を行っている間、よしもと waraii myraii館半年の振り返りVTRが放映されました。

そしていよいよ結果発表の時を迎えます。

ギネス世界記録公式認定員の関岡智美さんと、「よしもと waraii myraii 館」の武林裕輔館長、大勢のスタッフが登壇。

関岡さんによる今回のルールの概要説明などの後、ドラムロールが響く中、関岡さんが笑顔の数を「1027万5874」と発表し、「見事、ギネス世界記録に認定です」と宣言、会場から大きな拍手が沸き起こりました。

この後、関岡さんからギネス世界記録公式認定証を授与された武林館長は「たくさんの方にパビリオンにきていただき、たくさんの笑顔をくれたので記録を達成することができました。本当にありがとうございます」と謝辞を述べました。

フォトセッションの後、浅越が「私たちが唱える『笑いのミライ』とは、笑いのチカラで、みなさんのココロとカラダに健康を届けるミライの実現です！吉本興業は芸人・スタッフ一同、これからも皆さまにたくさんの笑いと健康をお届けしてまいります」と結び、最後はRGらによる「万博あるある」でよしもと waraii myraii 館の半年が締めくくられました。

Smile Log（スマイル ログ）

【「笑顔」あふれるパビリオンで、184日分の「笑顔」を集めます】

「よしもとwaraii myraii館」では、パビリオンでの体験によって生まれる皆さまの「笑顔」を集めたり、笑うことによる感情の変化を分析したりすることで、「笑い」が「健康」に寄与するミライにつなげていきます。

笑顔検知ツールで『来場者の笑顔を検知』

笑顔検知ツールを使用し、来場者の笑顔の数をカウントし、万博会期中にどのくらいの笑顔が集まったかを計測します。