キャッシュレス決済対応のロッカー型自販機「レジャー＆サービス産業展2025」に出展いたします

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、10月22日（水）～23日（木）に東京ビッグサイトで開催される、レジャー・サービス施設の開発・投資とビジネスモデルを創造するB to Bの展示会「レジャー&サービス産業展2025」に出展いたします。

当社ブース（ブース番号:LS-42）では、無人販売システムサービスをご紹介いたします。

「無人販売システム」は、電源不要・低コストで導入可能な革新的ソリューションです。QRコード決済と暗証番号による解錠でロッカーやBOXがそのまま無人販売機に変身。

人手不足や営業時間の制約を解消し、新たな販売チャネルを創出します。展示会場では実際に体験できるデモをご用意。従来の販売の常識を覆す革命的な次世代ビジネスモデルをぜひご覧ください。

参照URL：キャッシュレス決済対応のロッカー型自販機「OUTLET自販機2」新登場！(https://www.nakabayashi.co.jp/news/2025/release/1283)

レジャー＆サービス産業展2025について

レジャー・サービス施設の開発・投資とビジネスモデルを創造する、B to Bの展示会です。レジャー事業者向け経営情報誌『月刊レジャー産業資料』と連動し、注目の商材・システムと事業者とのビジネスマッチングの場となっております。

https://www.sogo-unicom.co.jp/lsi/index.html

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/186_1_74536ddbc0dd848a620eaa11374c418c.jpg?v=202510141227 ]

