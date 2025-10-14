京王アートマン 公式アプリ「秋の5％OFFクーポン」

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン（本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン）は、2025年10月15日（水）から2025年10月31日（金）まで京王アートマン公式アプリに京王アートマン・アートマン アートマン全店舗でご利用いただける「秋の5％OFFクーポン」を配信いたします。

期間中、京王アートマン・アートマン アートマンでの\2,000（税込）以上のお買物に使える京王アートマン公式アプリ限定のクーポンです。※一部割引対象外の商品がございます

話題のコスメや人気のリカバリーウェア、あったかグッズ、手帳・カレンダーなど京王アートマンでのお買物に是非ご利用ください。

実施店舗

京王アートマン：聖蹟桜ヶ丘店・府中店・新百合丘店・高幡店

アートマン アートマン：多摩センター店・吉祥寺店・笹塚店・コスメ調布店・コスメ仙川店・コスメ明大前店

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。