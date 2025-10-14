秋冬の大人のカジュアルを特集！『大人になったら、着たい服‘25-’26秋冬』が10月14日発売

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は、10月14日（火）に『大人になったら、着たい服’25-‘26秋冬』を発売します。着るものに悩みがちな季節の変わり目、秋冬の大人のカジュアルスタイルを、品よく着こなすためのヒントや役立つアイテムをご紹介。また、10月14日（火）～12月9日（火）までの期間限定販売で、大人気の公式通販企画も実施！

モノトーンを華やかに着る。

秋冬の装いで出番が多くなるのが、定番の白、黒、グレーのアイテム。大人世代は、なんとなく着てしまうと全体がくすんで見えてしまうのが難しいところ。そこで、モノトーンコーデを大人らしく華やかに着こなすためのポイントを4人のおしゃれな先輩方に聞きました。

小和田妙子さんの場合。モノトーンを華やかに着るコツは、１.ピンと伸びた姿勢、２.太縁メガネで引き締める、３.靴下で差し色を少し入れる、４.首元に白をはさむ。

大人のカジュアルは、シルバージュエリーで格好よく

「カジュアルスタイルが格好いい」と感じる先輩方の共通点は、シルバージュエリーをいつも上手に取り入れているところ。「シルバージュエリーは、年中重宝するわよ」という先輩方に、取り入れ方を教わりました。

「ル・ピボット」のデザイナー・小林一美さん。白いニットにボリュームのあるシルバーのチェーンネックレスと、タッセルネックレスを合わせた、ホワイトコーデが素敵。右は、小林さん愛用品。シルクコードなので、つけ心地が軽いのも魅力。

おしゃれなあの人のリアルクローズを拝見！

文筆家・一田憲子さんが、行く先々で知り合ったおしゃれな大人たちの、リアルな着こなしを徹底取材。

セレクトショップを営む岡 友子さん、スタイリストの千葉和子さん、アパレル販売員と俳優を兼業する堀込多津子さんなど、「自分らしさ」を確立したおしゃれな大人達が登場。

『大人になったら、着たい服』公式通販企画は、秋冬に大活躍の「はおりもの」特集

今秋は、秋口から使えるベストやロングシャツから二通りに楽しめるカーディガン、気軽にはおれる短め丈のコートまで、誌面でおなじみの女性たちが太鼓判を押す「はおりもの」の名品がズラリ！ おしゃれな大人たちによるワザありの着こなしも参考にワードローブの軸になる一着を見つけて。

11月13日（火）～17日（月）福岡・博多阪急にて「おしゃれとおへそのお買い物展」を開催！

おしゃれな大人のリアルクローズを紹介する『大人になったら、着たい服』と、素敵な人のもつ習慣を「おへそ」と名付け、ご紹介する『暮らしのおへそ』。2誌の合同によるお買い物イベントを実施。秋冬のおしゃれを盛り上げるアイテムから、暮らしに新しい習慣をもたらしてくれる道具が、一堂にそろいます。文筆家・一田憲子さんと、出店者たちによるトークイベントも開催予定。

会期：11月13日（木）～11月17日（月）

会場：博多阪急 8階 催場

【書誌概要】

書名：『大人になったら、着たい服‘25-’26秋冬』

主婦と生活社刊

発売日：2025年10月14日（火）

定価：1430円（税込）

