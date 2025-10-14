【NHKカルチャー】人気作品を支える“世界観”の作り方とは？鈴木貴昭が語る！「考証」の仕事

世界観を創る クリエイターのための設定・考証入門（星海社新書）

『ストライクウィッチーズ』『ガールズ＆パンツァー』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』など、数々の人気作品に携わる設定考証・脚本家・小説家の鈴木 貴昭さんによるオンライン講座が開講！



「考証」という架空世界を作るために欠かせない仕事の面白さと奥深さ、そして実際の現場でどう活かされているのかを、3回にわたってじっくり解説していきます。


「世界観をどう作るか」「キャラクターたちを生かす“リアル”とは何か」。



創作の核心に迫る貴重な3日間！創作に関わる人も、物語の裏側に興味があるファンも、新しい発見があるはずです。



◆講座のポイント


・「考証」って何？ 骨太な物語を支える仕事の正体


・細部に神は宿る！　食事、文化、生活、軍事、政治観のつくり込み


・“リアル”を仕込む技術　キャラクターに説得力を与える


・資料の探し方やリサーチ術　アイデアをどう形にする？


・人気作品の制作秘話もたっぷり紹介！



◆カリキュラム


第1回：2025年10月15日（水）


「考証とは何か？」


第2回：2025年10月22日（水）


「現場における考証のやり方」


第3回：2025年10月29日（水）


「世界の作り方」


※各回90分／すべてオンライン配信


※全回とも14日間の見逃し配信あり！



◆こんな方におすすめ


・創作の舞台裏にワクワクする人


・世界観づくりに悩んでいる作家・クリエイター


・「リアルな要素」を作品に取り入れたい人


・アニメやゲームが大好きで、もっと深く楽しみたい人



◆講師プロフィール


鈴木 貴昭（すずき・たかあき）


設定考証／脚本家／小説家


『ストライクウィッチーズ』『ガールズ＆パンツァー』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』などをはじめ、数多くの話題作で“リアルな架空世界”を支える考証の第一人者。アニメ、ゲーム、映画、小説などジャンルを超えて活躍中。




想像と現実をつなぐ―物語がもっと面白くなる！考証入門


講師：設定考証、小説家、脚本家　鈴木 貴昭


開催形式：オンライン


開催日時：2025年10月15日（水）、10月22日（水）、10月29日（水）


　　　　　各日 15:00～16:30


受講料：会員・一般　10,890円（税込）


主催：NHK文化センター柏教室


詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1317831.html