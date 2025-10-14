【NHKカルチャー】人気作品を支える“世界観”の作り方とは？鈴木貴昭が語る！「考証」の仕事

株式会社エヌエイチケイ文化センター世界観を創る クリエイターのための設定・考証入門（星海社新書）

『ストライクウィッチーズ』『ガールズ＆パンツァー』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』など、数々の人気作品に携わる設定考証・脚本家・小説家の鈴木 貴昭さんによるオンライン講座が開講！

「考証」という架空世界を作るために欠かせない仕事の面白さと奥深さ、そして実際の現場でどう活かされているのかを、3回にわたってじっくり解説していきます。

「世界観をどう作るか」「キャラクターたちを生かす“リアル”とは何か」。

創作の核心に迫る貴重な3日間！創作に関わる人も、物語の裏側に興味があるファンも、新しい発見があるはずです。

◆講座のポイント

・「考証」って何？ 骨太な物語を支える仕事の正体

・細部に神は宿る！ 食事、文化、生活、軍事、政治観のつくり込み

・“リアル”を仕込む技術 キャラクターに説得力を与える

・資料の探し方やリサーチ術 アイデアをどう形にする？

・人気作品の制作秘話もたっぷり紹介！

◆カリキュラム

第1回：2025年10月15日（水）

「考証とは何か？」

第2回：2025年10月22日（水）

「現場における考証のやり方」

第3回：2025年10月29日（水）

「世界の作り方」

※各回90分／すべてオンライン配信

※全回とも14日間の見逃し配信あり！

◆こんな方におすすめ

・創作の舞台裏にワクワクする人

・世界観づくりに悩んでいる作家・クリエイター

・「リアルな要素」を作品に取り入れたい人

・アニメやゲームが大好きで、もっと深く楽しみたい人

◆講師プロフィール

鈴木 貴昭（すずき・たかあき）

設定考証／脚本家／小説家

『ストライクウィッチーズ』『ガールズ＆パンツァー』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』などをはじめ、数多くの話題作で“リアルな架空世界”を支える考証の第一人者。アニメ、ゲーム、映画、小説などジャンルを超えて活躍中。

想像と現実をつなぐ―物語がもっと面白くなる！考証入門

講師：設定考証、小説家、脚本家 鈴木 貴昭

開催形式：オンライン

開催日時：2025年10月15日（水）、10月22日（水）、10月29日（水）

各日 15:00～16:30

受講料：会員・一般 10,890円（税込）

主催：NHK文化センター柏教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1317831.html