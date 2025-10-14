ロワジールホテル那覇「クリスマスコレクション2025」あまおうを贅沢に使ったプレミアムケーキなど、パティシエが丁寧に仕上げた特別なクリスマスケーキが登場｜10月14日（火）よりご予約受付開始

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

ロワジールホテル那覇「クリスマスコレクション2025」

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロワジールホテル＆スパタワー 那覇では、2025年のクリスマスシーズンに向けて、ホテルパティシエが丁寧に仕上げた特別なクリスマスケーキのご予約受付を10月14日（火）より開始いたします。

今年は、甘みと香りが際立つ“あまおう”を贅沢に使用した「スペシャルガトーフレーズ」をはじめ、国産苺をふんだんに使った「ガトーフレーズ」、濃厚なショコラとナッツの風味が楽しめる「ノエル・ショコラ」、ピスタチオとフランボワーズの層が美しい「ピスターチ・フランボ」などバリエーション豊かなケーキをご用意。すべて数量限定での販売となります。

また、11月30日（日）までにご予約いただいたお客様には、対象商品が10％OFFとなる早期割引特典もご用意しています（※一部商品を除く）。

さらに、沖縄県産若鶏のローストや寿司、アヒージョ風メニューなどを詰め込んだ「クリスマスオードブル」も登場。ご家族やご友人との集まりにぴったりの内容です。

サイズ：5号（15cm）/ 4~6名様向け

\8,000 / 20台限定

甘みと香りが際立つ“あまおう”をたっぷり使用した、華やかなガトーフレーズ。ひと口食べれば、苺のジューシーさとクリームのやさしい甘さが広がり、まるでクリスマスの魔法にかかったよう。

※割引対象外

サイズ：5号（15cm）/ 4~6名様向け

\5,800

甘酸っぱくてみずみずしい国産苺を贅沢に使った、ショートケーキに、子どもたちの心をくすぐるサンタさんのオーナメントをちょこんとトッピング。まるで絵本の世界から飛び出してきたような、見て楽しい・食べて嬉しいケーキができました。

サイズ： 15cm× 9cm / 4~6名様向け

\5,000

なめらかなカスタード、濃厚な生チョコ、ふんわりとしたショコラシャンティーの3層仕立てに、キャラメリゼしたピーカンナッツが香ばしい食感のアクセント。ひと口ごとに広がる奥深い味わいが、特別な夜をさらに華やかに彩ります。

サイズ：12cm×16.5cm / 4~6名様向け

\5,000

ピスタチオジョコンドに、濃厚なピスタチオのバタークリーム。甘酸っぱいフランボワーズジャムと生チョコが織りなす層に、とろりとしたフランボワーズのクーリーが華やかなアクセント。素材の個性を丁寧に重ねた、まるで芸術作品のような一品。ひと口ごとに広がる香りと味わいが、聖夜を彩る特別なひとときを演出します。

12/1発売 / サイズ：17cm×6.5cm

\1,200

ラム酒に漬け込んだドライフルーツとナッツを練りこんだドイツとオランダのクリスマス定番の菓子パンです。

※割引対象外

12/1発売 / \1,000

ケーキクラムを加えたしっとり生地に、甘酸っぱいりんごフィリングを巻き込み、アイシングで華やかに仕上げた菓子パン。クリスマスリースをイメージして焼き上げた、見た目もかわいらしい一品です。

※割引対象外

サイズ：34cm×34cm / 5名様向け

\10,000

沖縄県産若鶏のローストをはじめ、和・洋・中の人気メニューを贅沢に詰め込んだ特別なひと箱。寿司やサンドイッチ、燻製、アヒージョ風など、聖夜の食卓を華やかに彩ります。

・沖縄県若鶏のクリスマスロースト（半身）・合鴨胸肉の燻製・グリルサンドイッチ～ハムチーズ～ ・スモークサーモンレモンフレーバー ・カマンベールチーズ・ズワイ蟹爪クリームコロッケ・魚介類のアヒージョ風・クリスマスロール、いなり寿司（エビ、枝豆）・チャイニーズローストビーフ 黒胡椒ソース・有頭エビのボイル 山椒と青紫蘇のグリーンソース

パティシエからのメッセージ

ケーキの箱を開けた瞬間、ぱっと広がる笑顔。その笑顔を思い浮かべながら、今年もクリスマスケーキをつくりました。子どもたちが大好きなサンタのオーナメントも、もちろん忘れずに。小さな幸せが、ひとつ、またひとつと積み重なって、特別な夜になりますように。このケーキが、皆さまの大切なひとときにそっと寄り添えますように── そんな願いを込めて、お届けします。

那覇空港から車で約7分、源泉かけ流しの天然温泉や屋外プールと全天候型の屋内プール、

沖縄県産食材をふんだんに使用した料理を提供する3タイプのレストランと最上階のバー、

アジアでも有名なスパトリートメント施設など「その土地ならではの上質なおもてなし」を

テーマに、お客様の思い出に残るひと時を提供する、那覇市内最大級のシティリゾートホテル。

所在地：沖縄県那覇市西３-２-１

開業日： 1993年2月2日

総客室数：640室

ロワジールホテル 那覇 551室（本館437室、イースト館（別館）114室）

ロワジール スパタワー 那覇 89室

飲食施設：

「オールデイダイニング フォンテーヌ」

「琉球ダイニング 花風」

「サンセットテラス パピヨン」（夏季営業）

「バー プラネート」

その他施設：宴会場9会場、南風（ぱいかじ）テラス、三重城温泉、屋外プール、屋内クアプール、

フィットネスジム、スパトリートメント「CHURASPA」、ブライダルサロン、ショッピングプラザ、コンビニエンスストア

電話番号：098-868-2222（代表/自動ガイダンス）

公式ホームページ： https://www.loisir-naha.com/

ホテル業として沖縄県内初のJFS規格（HACCP）取得(https://www.loisir-naha.com/datas/files/2025/06/09/d3012f0f189e5d5138e49ece4af48a5dd94a075f.pdf)

食の安全・安心を提供する食品安全マネジメント規格「JFS規格（フードサービス）セクター：G」適合証明の取得