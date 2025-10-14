Speee、「日経電子版」にてAI検索関連キーワード（AEO・GEO・LLMO・AIO）およびAI Overviews対策について解説

株式会社Speee

AEO（回答エンジン最適化）サービスを提供している株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚英樹、東証スタンダード市場：4499、以下「Speee」）のAIリサーチ＆イノベーションセンター AEOサービス推進責任者である藤井 慧里が執筆した記事が、「日本経済新聞 電子版（日経電子版）」に掲載されたことをお知らせいたします。

■掲載記事概要および今後の展開について

- 媒体名：日本経済新聞 電子版（日経電子版）- 掲載日：2025年10月11日、10月13日- 記事はこちら：- - AI検索の最適化ワード乱立 LLMOは日本独自、米国はAEO・GEO(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC293790Z20C25A9000000/)- - Google「AI Overviews」サイト対策 コンテンツは網羅性より独自価値(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2949I0Z20C25A9000000/)

■記事執筆者プロフィール：

藤井 慧里（ふじい えり）



株式会社Speee

AIリサーチ＆イノベーションセンター AEOサービス推進責任者



飲食業界の企画・コンサルティング職を経て2014年、Speeeに中途入社。

デジタルマーケティング領域のエキスパートとしてエンタープライズを中心とした多くのクライアントのマーケティングを支援する。

その後、コンサルタント組織におけるサービス品質管理責任者としてサービス変革や採用、育成にも従事。

2020年よりマーケティング部を率い、自社のマーケティングDX/セールスイネーブルメントを推進。

2025年5月よりAEOサービス本部を立ち上げ、AIリサーチ＆イノベーションセンター AEOサービス推進責任者としてサービス開発および発信を行う。

今後もAI検索に関する発信や、AEOサービスの拡充など、マーケティングに関わる皆様に役立つ情報発信およびサービス開発を続けてまいります。

■SpeeeのAEO（回答エンジン最適化）サービスについて

Speeeは、3,000社以上のSEO支援で培ったデータ解析力と、業界最大規模のAI研究組織「AIリサーチ＆イノベーションセンター」の知見を融合し、AEO（Answer Engine

Optimization：回答エンジン最適化）領域におけるコンサルティングサービスを提供しています。

一方、AEOへの本格投資の適切なタイミングは、企業の事業特性によって大きく異なります。一過性のトレンドに流されて投資方針を変更するのではなく、自社ユーザーの購買行動を正確に把握し、最適な時間軸で投資計画を立てることが重要です。



そのため、Speeeのコンサルティングサービス（SEO対策・CVR改善）を導入いただいたクライアントに、AI製品経由でのCV・流入状況をモニタリングしたAEOレポートを提供しています。既存チャネルの改善に取り組みながら、同時にAEO対策が必要なタイミングを検知できるような支援体制を構築します。

■お問い合わせ先

AEO対策を含め、自社の事業状況に合わせた最適なデジタルマーケティング投資プランのご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://mi.speee.jp/contact/?utm_source=prtimes

- SpeeeAEOサービスサイト(https://webanalytics.speee.jp/aeo/?utm_source=prtimes)- SpeeeSEOサービスサイト(https://webanalytics.speee.jp/?utm_source=prtimes)

■SNSや動画にて、AEOやデジタルマーケティングについての最新情報を発信しております。- X：https://x.com/Speee_AEO- YouTube：https://www.youtube.com/@marketing.insights

■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。金融DX、不動産DX事業、マーケティングDX事業など幅広い領域に展開しています。

■提供サービス

・デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

・企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

・不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

・土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（ https://ieul.jp/land/ ）

・優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

・不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

・完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

・外壁塗装の比較サイト「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

・水回りリフォームの比較サイト「リフォスム」（https://refo-sumu.jp/)

・介護施設の口コミ評判サイト「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

・ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

・督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）

■会社概要

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。