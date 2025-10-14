この不思議な世界観にハマるひと続々！　梨木香歩さん原作、近藤ようこさん漫画の『家守綺譚』が重版決定！

株式会社新潮社

梨木香歩さんの傑作小説『家守綺譚』を、近藤ようこさんが漫画化しました。雑誌「波」での連載中から大きな反響が寄せられた本作。単行本の発売以来大好評で、早くも重版が決定しました。また、「波」10月号には梨木さんと近藤さんによる特別対談が掲載されています。

亡き友の家で待っていたのは、四季折々の草花と、ちょっと不思議な毎日でした。

時は明治時代、文筆家・綿貫征四郎は、亡き友、高堂の家の「家守」として暮らすことになりました。そこに待っていたのは、白木蓮や都わすれ、萩、サザンカなど植物に満ちた庭。そして、サルスベリに懸想されたり、河童の衣を拾ったり、化狸を助けたりといった不思議な出来事が次々と起こります。

季節は巡り、秋から冬、ふたたび春へ。そして綿貫が、ついに高堂の物語を書こうとしたとき――。人と自然が近かった時代の少し不思議な物語です。

刊行記念！梨木香歩×近藤ようこ特別対談が「波」10月号に掲載中。

近藤さんご本人と原画による「波」10月号の表紙

単行本の刊行を記念し、梨木さんと近藤さんの対談が実現しました。じつは今回の対談が「初対面」だったというお二人。原作者の梨木さんが語る漫画の読みどころや、近藤さんが漫画化をしたときに心がけていたことなど、とっておきの話が満載です。

また、「波」10月号(9月27日発売）の表紙には、近藤さんご本人と原画を撮影した写真を使用。直筆ネーム部分が読める貴重な機会です。

さらに、今月末発売の11月号では、対談の後半も掲載予定で、こちらもお見逃しなく。

著者紹介

特別対談はこちら :https://www.shinchosha.co.jp/book/356471/#b_interview_item_202510_01

原作・梨木香歩（なしき・かほ）

原作・梨木香歩（なしき・かほ）

1959年生まれ。

漫画・近藤ようこ（こんどう・ようこ）

漫画・近藤ようこ（こんどう・ようこ）

1957年新潟市生まれ。大学在学中に漫画家デビュー。『見晴らしガ丘にて』で第15回日本漫画家協会賞優秀賞、『五色の舟』（津原泰水原作）で第18回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞を受賞。折口民俗学や中世文学への造詣が深く、坂口安吾や夏目漱石らの作品の漫画化にも取り組む。

書籍データ

【タイトル】

家守綺譚 上

家守綺譚 下

【著者名】

梨木香歩 原作

近藤ようこ 漫画

【発売日】

2025年9月25日

【造本】

A5判ソフトカバー

【定価】

（上）1,870円（税込）

（下）1,815 円（税込）

【ISBN】

（上）978-4-10-356471-3

（下）978-4-10-356472-0

【URL】

（上) https://www.shinchosha.co.jp/book/356471/

（下）https://www.shinchosha.co.jp/book/356472/