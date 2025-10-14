大手サイトの物件も、RooMii独自物件も「適正見積」を即座に提示仲介手数料3万円（税抜）固定、不当な請求を許さない透明プラットフォーム「RooMii」リリース

TechJapan合同会社

TechJapan合同会社（所在地：神奈川県秦野市大秦町1-45、代表社員：興野剛）は、「借主の味方」として不当な請求を許さず、適正価格で賃貸物件を紹介するプラットフォーム「RooMii(ルーミー)」を本日、2025年10月14日にリリースいたしました。

RooMiiロゴマーク

サービス概要

RooMiiの使い方は2通り。

１. 大手賃貸物件検索サイト(SUUMO・HOME'S等)で見つけた物件をLINEで送るだけで適正見積を提示

２. RooMii独自の物件検索サイトで気に入った物件の見積を簡単取得

どちらも、「この物件、本来は○万円で借りられます」と適正価格を明示します。

RooMiiの3つの特徴

1. 仲介手数料3万円固定

家賃6万円以上の物件なら大手より必ずお得 明確な料金体系で後から追加請求なし 全国の物件に対応可能（※媒介方法により一部対象外あり）

2. 不当な請求を許さない

大手サイトの見積と適正価格を即座に比較 礼金・火災保険・消毒費など、不当な上乗せを指摘 透明性により借主を守る

3. 物件の流動性を高める

オーナーの空室期間短縮 誠実な仲介業者を評価 三者全員が公平に利益を得る市場を実現

具体的な削減例

＜例：家賃8.8万円の物件＞

大手仲介の初期費用: 約455,000円

├ 仲介手数料: 88,000円

├ 礼金: 88,000円

├ 火災保険: 40,000円

├ 消毒費: 25,000円

└ その他: 214,000円

RooMii適正見積: 約246,000円

├ 仲介手数料: 30,000円（固定）

├ 礼金: 0円（元付情報に基づく）

├ 火災保険: 12,000円（適正価格）

├ 消毒費: 0円（不要）

└ その他: 204,000円

削減額: 約209,000円(45.9%削減)

2つの利用方法

方法1: 大手サイトの物件をLINEで送る

1. 大手物件検索サイト(SUUMO等)で気に入った物件を選ぶ

2. 物件URLをコピー

3. RooMiiサービス紹介サイト(https://roomii.jp/)(https://roomii.jp/)へアクセス

4. RooMiiをLINE友だちへ追加

5. URLを送付し見積を受け取る

6. RooMiiで電子契約を行う

方法2: RooMii独自サイトで検索

1. RooMii物件検索サイト(https://www.roomii.jp/)(https://www.roomii.jp/)で検索

2. LINEでRooMiiアカウントを作成

3. お問い合わせより見積を依頼

4. RooMiiで電子契約を行う

サービス詳細

サービス名: RooMii(ルーミー)

サービスURL:

RooMii 賃貸物件検索サイト：https://www.roomii.jp/

RooMii サービス紹介サイト：https://roomii.jp/

YouTubeでも情報配信中：宅建士あーちゃん

LINE友だち追加リンク：https://lin.ee/9YeTIdG

リリース日:2025年10月14日

対象エリア: 全国（大手サイトの物件利用時）

※RooMii独自物件は首都圏を中心に順次拡大予定

※物件の媒介方法により一部対象外となる場合があります

主要機能:- 適正見積の即座提示- 仲介手数料3万円固定- LINE連携による簡単手続き- IT重説・電子契約対応- 透明な料金体系料金:- 仲介手数料: 3万円(固定)- 見積作成: 完全無料- 家賃6万円以上の物件で大手よりお得

【代表者コメント】

TechJapan合同会社 代表社員 興野剛:

「『この物件、気になるけど、初期費用が高すぎないか？』

そう思っても、多くの人は『これが相場なんだろう』と諦めてしまう方が多いと感じます。あるいは、『どこで探せば適正価格の物件が見つかるのか』わからず、諦めてしまいます。

RooMiiは、その両方を解決します。

また、金額の交渉をすると断られてしまったり、打つ手がないのが現状だと感じる借主のお客様は多く、情報の非対称性が存在する不動産業界は何が正しいのか、貸主も借主の方も分からないというのが現状です。

私たちは、それらに真っ向勝負を挑み、みんなが幸せになれる市場を作ります。

既に大手物件検索サイトで見つけた物件があるなら、LINEで送ってください。『この物件、本来は○○円で借りられます』とお伝えします。

まだ物件を探し始めたばかりなら、RooMiiの検索サイトをご利用ください。

業界を正す意味も込めて、皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

会社概要

会社名: TechJapan合同会社

所在地: 〒257-0034 神奈川県秦野市大秦町1-45

代表者: 代表社員 興野剛

事業内容: 不動産DXプラットフォーム「RooMii」の企画・開発・運営

URL: https://www.tech-japan.jp/