【株式会社エヌイチ】法人向けに3ヶ月で定着する伴走型AI活用支援サービス「AI PRO」を提供開始

株式会社エヌイチ

株式会社エヌイチ（所在地：東京都新宿区、代表取締役：奥山幸生）は、AI活用に取り組みたいものの「AIって何ができるのかがわからない」「自社にどう活用できるかわからない」と悩む経営者や担当者に向け、最短3ヶ月で社内にAIを定着させる新サービス「AI PRO」の提供を開始しました。業務効率化から人材育成まで、現場に根づく伴走型プログラムで、事業と組織の未来を変革します。

経営者も担当者も直面する課題「AIをどう使えばいいかわからない」

- 「AIは活用していきたいが、何から手をつけていいかわからない」- 「社長からAI導入を指示されたが、どの業務に使えばいいかわからない」- 「社内に専門人材がいないのでプロジェクトが進まない」

こうした声は中小から大企業まで広がっています。AI導入の意欲は高まっているものの、“自社に合った使い方”を描けず立ち止まっているケースが多いのが現状です。

「AI PRO」サービス概要

「AI PRO」は、“AIを導入したいが何から手をつければいいかわからない” という企業の悩みに寄り添い、最短3ヶ月で現場に定着させる伴走型プログラムです。

- 30万円から始められる安心プラン導入コストを抑えてスモールスタートが可能。中小企業でも導入しやすい価格設計です。- ３ステップの体系的アプローチまずは一緒に“どこにAIを活用できるか”を見つけ出し、小さく試し、導入し、社内で使い続けられる形にしていきます。特定の人に依存せず、会社全体で活用できる仕組みづくりを支援します。- 現場と二人三脚の伴走型支援コンサルタントが机上のアドバイスで終わらず、現場で業務フローにAIを組み込むところまで伴走します。- 社員が自ら使い続けるスキル育成単なる導入で終わらず、社員が自社の業務に応じてAIを活用し続けられる“内製力”を養います。

このように「AI PRO」は、“導入して終わり”ではなく“定着して使い続けられる” ことをゴールに設計されています。

特徴は「業務改善ポイントを特定し、短期間で成果に直結する」

導入事例

- 自社に合ったAIの使い道が見つかるAI活用といっても、どの業務から始めれば効果的か迷う企業は多いです。AI PROでは課題の洗い出しから一緒に行い、最短で成果につながるユースケースを発掘します。- 導入後も“やりっぱなし”にならない仕組みづくり研修やシステム導入で終わってしまい、結局活用が続かない――そんな悩みを解決します。AI PROでは、社員が自分でAIを業務に組み込み続けられる仕組みを定着させます。- 小さく始めて成果を実感できる安心プランAI導入はコストやリスクの不安がつきものです。AI PROは30万円からスタートできるスモールプランを用意し、まずは小規模導入で成果を体感、その後の拡張にもつなげられます。製造業 N社様- 書類選考結果の自動更新Before：応募者の選考結果をシステムと社内シートへ手作業で二重入力。更新漏れや反映遅れが発生。After：選考ステータスを更新すると自動でシートに反映。作業工数を削減し、情報の正確性が向上。- 学生へのリマインドメールBefore：面接前日に担当者が個別でリマインドを送信。送信漏れや負担が発生。After：ステータス変更をトリガーに自動メールを配信。抜け漏れなく、候補者体験も改善。スタートアップ支援会社 P社様- 商材インプットと商談練習の効率化Before：新メンバーが商材知識や営業トークを習得するのに約2週間を要し、その間は先輩社員が練習相手を務める必要があった。教育に多大な時間がかかり、実務投入が遅れていた。After：商談動画やトークスクリプトを活用した自習型の仕組みに加え、AIを使ったロールプレイ練習を導入。短期間で実践力を養える環境を整え、約5日で商談実践に移行可能となった。教育担当者の稼働を抑えつつ、本人の習熟スピードも向上。

代表者コメント

株式会社エヌイチ 代表取締役 奥山幸生のコメント

「AIを導入したいと思っても、最初の一歩が見えない企業が大半です。AI PROは、そうした“迷っている段階”から寄り添い、確実に成果へとつなげます。AIを自社に定着させることが、日本企業の未来の競争力につながると考えています。」

会社概要

会社名：株式会社エヌイチ

所在地：東京都新宿区西新宿3－7－30 フロンティアグラン西新宿12F

代表者：代表取締役 奥山幸生

設立：2023年10月

資本金：1,000万円

事業内容：法人向け生成AIコンサルティング・アドバイザリー・教育事業

ウェブサイト：https://aipro.n1-inc.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社エヌイチ

法人事業部 営業マネージャー：大川 龍之介

TEL：03－5989－0039

Email：info@n1-inc.co.jp