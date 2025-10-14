国内不動産ファンド事業（不動産小口化商品）におけるオンライン取引開始のお知らせ

株式会社ＦＰＧ

当社は、2025年4月よりリースファンド事業で提供しているオペレーティング・リース案件へのオンライン取引を開始しましたが、このたび、国内不動産ファンド事業（不動産小口化商品）においても、口座開設から契約締結までを完結できるオンライン取引を開始いたしましたので、お知らせいたします。

当社は「金融で未来を拓く」の企業理念のもと、第2の事業の柱である国内不動産ファンド事業において、個人富裕層等の資産運用、資産承継等のニーズに応えるため、2013年より東京都心および国内主要都市の優良な不動産に1,000万円から投資可能な不動産小口化商品を提供しております。

オンライン取引の開始により、お客様はいつでもどこでも（※1）口座開設から不動産小口化商品の申込・契約締結までを印鑑不要・原則ペーパーレス（※2）で行っていただくことができます（※3）。これにより、お客様の利便性が飛躍的に向上し、手続きが迅速化されることで当社の業務効率も同時に向上いたします。

今後は、第3の事業の柱である海外不動産ファンド事業へのオンライン取引の導入を目指します。さらに、ご投資いただいた案件の各種報告書の電子交付などの機能拡充を予定しております。

当社は、今後もDXを推進し、お客様のさらなる利便性とサービスの向上に努めてまいります。

※1 ご利用は日本国内に限ります。また、当社所定の審査の結果によってはオンライン取引をご利用いただけない場合がございます。

※2 お客様の属性によって委任状を書面で提出いただく場合がある他、契約締結後にお送りする書類など、一部で書面が使用されます。

※3 重要事項説明にあたっては、宅地建物取引士によるウェブ会議システムを使用した重要事項説明（IT重説）が必要となります。