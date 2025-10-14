【資金調達のご報告】AIクリエイティブカンパニーのMETREA株式会社、1億円の資金調達を実施

METREA株式会社

「心を震わせる美や物語を編み続ける。」をミッションに掲げるMETREA株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：平田 茉莉花）は、マーケティングを通じて企業と人々の成長機会を創出する「株式会社life is art」より、総額1億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

調達した資金は、ハイスペックな制作環境の整備、AIリスキリング研修事業の拡大、そしてトップクリエイター人材の採用に充当し、事業展開を加速させてまいります。

METREA株式会社について

METREA株式会社は、「心を震わせる美や物語を編み続ける。」をミッションに掲げ、AI技術とトップクリエイターの知見を融合させることで、クリエイティブの新たな地平を切り拓く事業を展開します。事業の主軸は、クリエイティブAIを活用したコンテンツの受託制作と、AIを用いた高度な制作ノウハウを企業内に浸透させ内製化を支援するリスキリング研修です。この両輪で、あらゆる企業の表現活動を支援するパートナーを目指します。

資金調達の背景と目的

生成AIの進化によりクリエイティブ業界は大きな変革期を迎えています。多くの企業がAI活用を模索する一方で、その具体的な導入・運用ノウハウが不足しているという課題に直面しています。

さらに、ノウハウが不十分な業者がAI関連の制作を受託することで、かえって品質の低下や余分なコストが発生するケースも散見されます。本来AIがもたらすべき「業務効率化」や「売上拡大」とは逆行するこの事象は、業界全体の社会課題となっています。

METREAは、この課題を真正面から解決すべく、創業以来AI技術とトップクリエイターの知見を融合させ、企業の表現活動を支援してまいりました。今回の資金調達により、事業の二本柱である「クリエイティブAIを活用した受託制作」と「制作ノウハウを内製化するAI研修」の体制を一層強化し、事業成長を加速させてまいります。

具体的な資金使途は以下の通りです。

1. 生成AIクリエイティブ制作体制の強化

ハイスペックな制作マシンの導入や開発環境の整備に投資し、より大規模で高度なクリエイティブ案件に対応できる基盤を構築します。最先端の技術力で、これまで不可能だった表現を可能にします。

2. AIクリエイティブ研修事業の拡大

企業のニーズに応じた研修プログラムを拡充し、AIを活用した高度な制作ノウハウをより多くの企業に提供します。企業のクリエイティブ内製化を強力に支援し、業界全体の創造性向上に貢献します。

3. トップクリエイター人材の採用

事業拡大の中核を担う、熱意ある優秀な人材の採用を強化します。AIとクリエイティブの未来を共に創り上げていく仲間を積極的に募集してまいります。

株式会社life is artについて

株式会社life is artは、マーケティングを通じて企業の持つ本質的な価値を引き出し、未来に向けて企業と人々が共に成長できる新しい機会を創出する企業です。事業の本来持つ力を活かしながら、持続可能で豊かな社会を目指し、すべてのステークホルダーと共に成長し続けることを理念としています。

株式会社life is art 様からのコメント

METREA社が描く「普遍の美が、未来の感性を育む社会」というビジョンに強く共感し、この度ご出資を決定いたしました。

代表の平田様とCCOのTakka様とお会いし、卓越したクリエイティブの感性と、それを具現化する最先端のAI技術を、極めて高いレベルで併せ持つ稀有なチームであると確信しました。

生成AIの進化は、単なる効率化のツールではなく、人間の感性や創造性を拡張する力を持つと信じています。METREA社は、まさにその思想を体現し、テクノロジーに魂を吹き込む挑戦をしています。

METREAが生み出す「心を震わせる美や物語」が、本質的な価値として世の中に広く届いていくよう、私たちの持つマーケティングの知見を活かして全力で支援してまいります。この素晴らしい挑戦にご一緒できることを、心から楽しみにしています。

METREA株式会社 代表取締役CEO 平田 茉莉花 コメント

創業からわずか2ヶ月という短い時間の中で、私たちの理念に深く共鳴し、共に歩む決断をしてくださった株式会社Life is Art様に、心から感謝申し上げます。

私たちの使命は、AIというテクノロジーを通じて、人の心に触れ、記憶に残る美しさと物語を紡ぎ続けることです。 今回の資金調達は、その想いを現実へと近づけるための一歩。 私たちは、誰もが本気で創れる環境を妥協なく整え、 より多くのクライアント様へ届けるための研修事業を拡大し、 そしてなにより、同じ志を持つ仲間と出会うために、この資金です。 「感性に敬意を、技術に誇りを。」 この言葉を胸に、流行の先にある“本質の美”を未来へつなぐ企業でありたい。

METREAは、人とAIのあいだに生まれる創造の灯を絶やさず、 感性が生きる社会をつくり続けます。

採用について

METREA株式会社では、事業拡大に伴い、共に未来のクリエイティブを創造していく仲間を積極的に募集しています。ご自身の専門性をAIという新たな領域で開花させたい方、私たちのビジョンに共感いただける方からのご応募をお待ちしております。

【募集中の主なポジション】- AIコンサルタント（クリエイティブ領域に精通した方）- AIクリエイター- クリエイティブディレクター

ご興味のある方は、下記Xよりお問い合わせください。

https://x.com/Metrea_

METREA株式会社 会社概要

会社名: METREA株式会社

所在地: 〒160-023 東京都新宿区西新宿3丁目9-7 フロンティア新宿タワーオフィス325

代表者: 代表取締役CEO 平田 茉莉花

設立日: 2025年8月

事業内容:

クリエイティブAIを活用したコンテンツの受託制作

AI制作ノウハウの内製化を支援するAIリスキリング研修事業

URL: https://metrea.design/