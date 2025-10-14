「ダノン オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 キャラメルアップル」を期間限定で新発売

ダノンジャパン株式会社

ダノンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ロドリゴ・リマ、以下ダノンジャパン）は、カラダを動かすすべての人の良質なタンパク質補給を応援する「ダノン オイコス」ブランドより、期間限定フレーバーの「ダノン オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 キャラメルアップル」を発売します。2025年10月20日（月）より全国のコンビニエンスストア向けに、10月27日（月）より全国のスーパーマーケット向けに出荷を開始します。当製品は、りんごの爽やかな味わいと、キャラメルのまろやかな甘みを掛け合わせた一品です。シャキシャキとした果肉の食感とともに、日本人に馴染み深いフジ種のりんごならではの豊かな甘みとほどよい酸味が広がり、最後に芳醇なキャラメルのコクが口いっぱいに広がることで、これからの肌寒い季節にぴったりの濃厚な後味をお楽しみいただけます。

「ダノン オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 キャラメルアップル」は、体へ吸収される割合が高く、筋肉合成などにも有効利用される高吸収タンパク質※1を1カップ（113g）あたり10.2g配合した､クリーミーで濃密な味わいの水切りヨーグルトです。

脂肪ゼロ、低GI※2かつ1カップあたり85kcalのため、脂肪・糖質・カロリーを気にすることなく、良質なタンパク質を手軽に効率よく摂取することができます。

パッケージには、童話などでも象徴的に描かれる「りんごと弓矢」のモチーフから着想を得て、集中力や力強さを体現するアーチェリー選手の姿をあしらいました。りんごの赤を差し色に取り入れたオリジナルデザインで、アーチェリーをはじめスポーツをするすべての人に、ダノン オイコスでおいしくタンパク質チャージをしていただきたいという想いを込めています。

ダノン オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 キャラメルアップル

高吸収タンパク質とは

体内組織形成のためのタンパク質摂取においては、“量”（タンパク質の摂取量）のみならず、“質”（摂取されたタンパク質が体内で吸収・利用される割合）も重要です。「高吸収タンパク質」とは、「体への吸収・利用の割合が高い」タンパク質のことです。タンパク質は種類ごとにアミノ酸の組み合わせが異なり、その組み合わせにより吸収・利用される割合が決まります。また、その割合はDIAAS（消化性必須アミノ酸スコア）という数値で表されます。「ダノン オイコス」に使われているタンパク質のDIAASは、茹でた鶏ささみ肉に匹敵する数値※3です。また、タンパク質は摂取された後、消化されてアミノ酸になって吸収され、血液に取り込まれて全身に運ばれます。「ダノン オイコス」を摂取した後の血中アミノ酸濃度を測ったところ、タンパク質が高い割合で吸収され、血液に取り込まれていることが分かりました。

※1：タンパク質の吸収・利用される割合を表す消化性必須アミノ酸スコア（DIAAS）の数値に基づく

※2：[出典] ISO 26642:2010 Food products - Determination of the glycemic index (GI) and recommendation for food classificationより、GI値55以下のものを指す

※3：「ダノン オイコス」は分析値、ささみは「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年 にわとり／ささみ／ゆで」のアミノ酸からDIAAS（消化必須アミノ酸スコア）をダノンジャパンが算出して比較

【製品データ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155599/table/28_1_779f5a50a9fa7da12569b5a7dbba0698.jpg?v=202510141156 ]

「ダノン オイコス」ブランドの製品ラインアップ

「ダノン オイコス」ブランドにおきましては、お客様の幅広いニーズにお応えできるよう、豊富な定番品のラインアップを展開しています。「ダノン オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質」は計7種類、「ダノン オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質 18g」は計5種類のフレーバーを展開し、スポーツを楽しむすべての人の日々のタンパク質補給をサポートしています。また、定番品に加え、3か月・６か月ごとの期間限定フレーバーもお楽しみいただけます。

左上から「プレーン・砂糖不使用」「プレーン・加糖」「ストロベリー」「ブルーベリー」左下から「レモン＆ハニー」「ピーチ」「18g プレーン・砂糖不使用」左から「カカオ風味」「バニラ風味」「カフェラテ風味」「バナナ風味」「ストロベリー風味」

■ダノン オイコスについて https://www.danone.co.jp/oikos/

「ダノン オイコス」は、「カラダ動かす、ジブン追い越す。」をタグラインに、スポーツをはじめ体を動かすすべての人の良質なタンパク質補給を応援するブランドです。「ダノン オイコス」の全製品には、体へ吸収される割合が高く、筋肉合成などに有効利用される「高吸収タンパク質」が使用されています。「ダノン オイコス プロテインヨーグルト」は全ラインアップでタンパク質10g以上と高タンパクな上、脂肪ゼロ、低 GI、100kcal以下という特長を兼ね備えています。また、独自の水切りヨーグルト製法を用いた濃密でクリーミーな食感により、朝食はもちろん、間食や午後のおやつ、夜食など、幅広い喫食機会で支持されています。「ダノン オイコス プロテインドリンク」は、1本（240ml）で18gの高吸収タンパク質を手軽に摂取でき、常温保存が可能で持ち運びやすく、移動中や運動後など、多様なシーンにおけるタンパク質補給をサポートします。

■ダノンジャパンについて https://www.danone.co.jp

フランスに本拠を置くダノンは、健康に焦点を当て、急成長を遂げている「チルド乳製品と植物由来の製品」「ウォーター」「専門栄養食品」の3つのカテゴリーにおいてグローバルに事業を展開している、食品・飲料業界のリーディングカンパニーです。55カ国以上において9万6千人以上の従業員を擁し、120を超える市場で製品を販売しています。「世界中のより多くの人々に、食を通じて健康をお届けする」というミッションのもと、より健康的で持続可能な飲食習慣を促し、栄養面、社会面、環境面で測定可能なインパクトを達成することを目指しています。

ダノンの日本法人であるダノンジャパン株式会社は、乳製品の「ダノン ビオ」「ダノン オイコス」「ダノンヨーグルト」「ベビーダノン」「プチダノン」、そして植物性食品（オーツミルク）の「アルプロ」をご提供しています。また、ダノンジャパンは、日本の大手消費財メーカーおよび食品業界で初となるB Corp認証を2020年5月に取得しました。B Corpは、米国のペンシルベニア州に拠点を置く、非営利団体B Labが運営する国際的な認証制度で、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられるものです。ダノンジャパンのB Corp認証取得に関する詳しい内容は下記URLをご参照ください。

https://www.danone.co.jp/impact/bcorp/

※プレスリリースに掲載されている内容（原材料や栄養成分表示含む）は発表時点の情報となり、その後予告なしに変更となる場合があります。