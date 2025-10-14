AVILEN、グロース・キャピタル主催「Growth IR Seminar」登壇のお知らせ
株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、2025年10月23日（木）に、グロース・キャピタル株式会社が主催する、個人投資家向けオンラインIRイベント「Growth IR Seminar」に登壇することをお知らせいたします。
◆Growth IR Seminarについて
「Growth IR Seminar」は、成長を目指す上場企業と個人投資家を繋ぐイベントです。上場企業の成長を支援するグロース・キャピタル株式会社が主催・運営を行っています。
◆イベント概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43360/table/260_1_b2a7f9fa3ee6d5ad798d182272e5259e.jpg?v=202510141156 ]
◆当日の予定[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43360/table/260_2_3f49e8dcf359bf87868142c5a054e5d7.jpg?v=202510141156 ]
◆グロース・キャピタル株式会社について
社名 ：グロース・キャピタル株式会社
代表者 ：代表取締役 嶺井政人
ホームページ：https://www.gckk.co.jp/
所在地 ：東京都港区南青山三丁目8番40号青山センタービル2F
設立日 ：2019年4月
◆株式会社AVILENについて
社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）
代表者 ：代表取締役 高橋光太郎
ホームページ：https://avilen.co.jp/
所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階
設立日 ：2018年8月15日
事業内容 ：
AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約950社の企業（2025年6月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供しています。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。
