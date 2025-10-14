【 10/22 (水) 14:00 】AI 時代の市場調査 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『AI 時代の市場調査』をテーマに、株式会社Groovement コンサルティング事業部 ディレクター/Pro Essence プロダクトマネージャー 宮坂 穰氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 10/22 (水) 14:00 より開催します。

https://visasq.co.jp/seminar/research251022?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251022(https://visasq.co.jp/seminar/research251022?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251022)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社Groovement コンサルティング事業部 ディレクター/Pro Essence プロダクトマネージャー 宮坂 穰 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル：AI 時代の市場調査

～「データは集めた。でも、“答え” が出ない。」を抜け出すために～

主催：株式会社ビザスク

日時：10月22日（水）14:00～15:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

https://visasq.co.jp/seminar/research251022?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251022(https://visasq.co.jp/seminar/research251022?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251022)

【登壇者情報】

宮坂 穰 氏

株式会社Groovement

コンサルティング事業部 ディレクター

Pro Essence プロダクトマネージャー

慶應義塾大学経済学部経済学科卒業、新卒で野村総合研究所に経営コンサルタントとして入社。コンサルティング部内の資料作成研修にて講師を担当。Groovement に参画後、コンサルティング事業部ディレクターに就任。研修サービス Pro Essence を立ち上げ、プロダクトマネージャーに就任。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・宮坂 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

https://visasq.co.jp/seminar/research251022?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251022(https://visasq.co.jp/seminar/research251022?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251022)

