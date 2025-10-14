デジタルレシピ、AI活用ツール「Sphere AI」をリリース

株式会社デジタルレシピ

「AIと共に生きる社会をつくる」をビジョンに掲げ、人工知能の社会実装を実現するAI事業創造に取り組む株式会社デジタルレシピ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤新之介）は、AI 技術をもっと身近に、もっとクリエイティブに使える世界を目指し、ノーコード AI プラットフォーム Sphere（スフィア） を提供開始しました。

Sphere AIは、プログラミング知識がなくても、フォーム・API・チャットボットなど多様な形式でAIツールを作成・展開できるサービスです。個人からスタートアップ、大企業まで、アイデアをすぐに形にする新しい開発体験を提供します。

詳細は公式Webページよりお問い合わせください。

背景と課題

詳細を見る :https://www.ai-sphere.io/

近年、AI を活用した業務効率化や新サービス創出へのニーズは急速に高まっていますが、技術的な敷居が高く、アイデアを形にできる人は限られていました。

また、多くの企業が「AI を使いたいが、どこから始めればいいか分からない」「エンジニアリソースがない」という課題を抱えています。

さらに、既存の AI プラットフォームは専門知識を前提とするものが多く、汎用性や柔軟性に欠ける側面も存在していました。

Sphere AIは、こうした課題を解消し、「すべての人がAIを自在に扱える社会」を実現するために開発されたソフトウェアです。

Sphere AIの特徴

- 完全ノーコードでツール構築プログラミング不要で、直観的な操作で AI ツールを設計・展開をすることが可能です。専門知識や面倒な学習は不要です。- 多様な形式に対応フォーム、チャットボット、API、iframe 埋め込みなど、用途や場面に応じて自由に展開できます。- 最先端 AI モデルを統合OpenAI、Google、Anthropic 等の先端 AI モデルを利用可能。ユーザーは複数の選択肢から最適な AI を選ぶことができます。- 豊富なテンプレート群PDF からの Q&A、Web ページ情報抽出、セールスメール自動生成など、すぐ使えるテンプレートを提供します。

活用シーン（一例）

今後の展望

- 業務効率化：大量の顧客データからセールスメールを自動生成- 情報抽出・分析：Web ページや PDF から必要な情報を取り出して整形- 知識ベース型チャット：FAQ やマニュアルを取り込み、対話型対応させる- マーケティング支援：SNS投稿案や広告コピーを自動生成し、トーンや目的に合わせて調整- 教育・研修：社内ドキュメントをもとに学習教材やテスト問題を自動生成- カスタマーサポート：顧客対応履歴を要約し、対応品質の均一化を実現

デジタルレシピは、今後もSphere AIを基盤として、

企業の「AIファースト化」を支援する各種ソリューションを順次展開してまいります。

具体的には、チーム利用を想定した 共同編集機能・権限管理・利用ログ分析 などを提供予定。

また、社内データベースやCRMなどの既存システムとの連携を強化し、企業独自のナレッジを最大限に活した、セキュアなカスタムAI運用環境の実現を目指します。

会社概要

会社名：株式会社デジタルレシピ

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-11 ルティアオフィス代々木7F

代表者：伊藤 新之介

設立：2018年2月

資本金：205,343,720円

コーポレートサイト：https://dxr.co.jp/

事業内容：

- ディフェンステック事業- AIコンサルティング・開発事業- AIマーケティング事業- AIオートメーション事業- パワポをウェブサイトにする「Slideflow」の開発・運営- AIアシスタントツール「Catchy」の開発・運営- AI活用ツール「Sphere」の開発・運営