浅田真央が地元名古屋・大須に里帰り!!思い出を語りつくす！ニューヨークはフィギュアの聖地で食べ歩き!!「浅田真央・ニューヨークのでらうまっ！～すべらないトーク＆グルメ～」

名古屋テレビ放送株式会社浅田真央さん

メ～テレ(名古屋テレビ放送)は、12月に名古屋・IGアリーナ（愛知国際アリーナ）で行われるフィギュアスケートの世界一決定戦「グランプリファイナル」を盛り上げるため、「浅田真央・ニューヨークのでらうまっ！～すべらないトーク＆グルメ～」を10月25日(土)ごご2時30分から放送します。

国民的ヒロイン・浅田真央さんが地元名古屋・大須に里帰りし、恩師である山田満知子コーチと対談。名古屋の思い出やグランプリシリーズなど現役時代の裏話を語りつくします！！さらにお笑い芸人・ニューヨークがフィギュアスケートの聖地・大須で街ブラロケ。大須名物『真央ちゃんチャーハン』に満知子コーチ御用達カフェの裏メニュー、現役スケーターから大人気のみたらし団子など…名店グルメを食べ歩きます！フィギュアスケートがもっと身近になる企画が満載です。

■番組コーナー概要

（写真左から浅田真央さん・山田満知子コーチ）「浅田真央×山田満知子レジェンド対談」

バンクーバー五輪銀メダリストでグランプリファイナルを史上最多タイとなる4度の優勝を果たした浅田真央さんが地元・名古屋の大須に里帰り。長年指導を受けた恩師・山田満知子コーチとのスペシャル対談が実現しました。

対談では、大須での練習や青春時代の思い出をはじめ、グランプリシリーズでの演技についても振り返り、現役時代の裏話や当時の心境が語られました。さらにスケートの指導者として新たな一歩を踏み出した真央さんが、指導法や後進育成の悩みを満知子コーチに相談する一幕も。コーチとして歩み始めた彼女の姿に、満知子コーチもあたたかいエールを送りました。

「ニューヨークが聖地・大須で街ブラ」

お笑い芸人・ニューヨークが、元フィギュアスケート日本代表でメ～テレ社員の横井ゆは菜とともにフィギュアの聖地である大須の繁華街をぶらり散策。

大須名物『真央ちゃんチャーハン』を堪能するなど名店グルメを食べ歩きます！ロケの最中には、なんとSNSでも話題になった次世代を担う地元スケーターも登場！

フィギュア愛にあふれた大須の魅力が詰まった見どころ満載のロケ企画です。

＜番組概要＞

【タイトル】浅田真央・ニューヨークのでらうまっ！ ～すべらないトーク＆グルメ～

【放送日時】2025年10月25日（土）14時30分～15時30分

【出演】 浅田真央、山田満知子、ニューヨーク、横井ゆは菜ほか

【放送エリア】 東海地区 (愛知・岐阜・三重)、新潟地区

【番組HP】 https://www.nagoyatv.com/sports_sp/figure2025.html