【札幌・宇都宮・浜松・岡崎・津・北九州・那覇エリア限定】何度でも30分間無料！秋の「乗り放題キャンペーン」開催

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、「LUUP」のライド料金がだれでも全員30分間何度でも無料になる「乗り放題キャンペーン」を、札幌・宇都宮・浜松・岡崎・津・北九州・那覇の7エリア限定で、2025年10月21日（火）から10月30日（木）まで開催します。

開催の背景

Luupは、"街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる"というミッションのもと、「マイクロモビリティシェア」事業を全国で展開しています。 LUUPのポート数は全国で15,200箇所を超え、通勤、通学、買い物、お出かけ、観光など、様々なシーンで日常の移動手段としてご利用いただいています。

この度、LUUPでのおでかけが特に気持ちの良い秋に合わせて、札幌・宇都宮・浜松・岡崎・津・北九州・那覇の7エリアで、30分以内のライドが何度でも無料になる「乗り放題キャンペーン」を開催します。秋の風を感じながら、いつもは通らない道を散策したり、気になっていたお店に立ち寄ったり。LUUPは通勤・通学だけでなく、秋のお出かけを全力で応援します。

【札幌エリアをご利用の皆さまへ】



札幌エリアでの電動キックボードと電動アシスト自転車のシェアサービスについて、積雪期を迎え安全なサービス提供が困難となるため、2025年11月17日（月）より休止いたします。サービスの再開は2026年4月初旬以降を予定しております。再開時には、アプリ内通知、LUUP公式SNS、公式サイト等でお知らせいたします。サービス休止までのこの機会に、ぜひ乗り放題キャンペーンを存分にお楽しみください。

※冬季休業期間中はポートテープや看板などの備品は回収し、サービス再開時に再設置を行います。

※悪天候（積雪・路面凍結など）により、安全確保が困難と判断される場合は、上記の期日を待たずに営業終了日時を早める場合がございます。その際は、アプリ内通知または公式サイトにて速やかにお知らせいたします。

乗り放題キャンペーン 詳細

期間

2025年10月21日（火）12:00～10月30日（木）23:59

※予告なく変更・中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

対象エリア

札幌・宇都宮・浜松・岡崎・津・北九州・那覇

※上記以外のエリアは対象外となります。

対象モビリティ

電動キックボード、電動アシスト自転車

対象者

LUUPアプリにご登録いただいている方ならどなたでもご利用いただけます。

キャンペーン内容

対象期間中、30分以内のライドが何度でも無料になります。

【参加方法】

LUUPアプリをダウンロードし、ユーザー登録を行ってください。通常通り、ライドを開始することで自動的に30分間無料の状態でライドが開始します。ユーザー登録にはクレジットカードの登録が必要ですが、30分以内の乗車であれば課金はされません。

【備考】

・利用時間が30分を超過した場合は、30分以降のライドについて通常料金（15円/分）の課金が発生します。

・一時停車をした場合でも、元のライド開始時間から30分以内にライドを終了すれば料金はかかりません。

・乗り放題キャンペーンは有効期限内にライド終了していただく必要がございます。有効期限後にライド終了した場合は適応されませんのでご注意ください。

「LUUP」サービス概要

・内容：マイクロモビリティシェア

・詳細：スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車し、街じゅうにあるポートからポートへの移動ができます。

・ご利用料金：ライド基本料金50円（税込）＋時間料金1分あたり15円（税込）

※一部地域では料金が異なります

・電動キックボードのご利用について：アプリから１.年齢確認書類の登録と２.交通ルールテストの連続満点合格が電動キックボードのご利用条件となります。

・保険：電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車中の事故における、対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が補償の対象となります。

https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573