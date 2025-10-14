【10月14日】新ブランド『iＢＯＤＹ（アイボディ）』から、デザート感覚で手軽に美味しく理想の自分にコミット！機能性表示食品「スティックゼリー」発売

常盤薬品工業株式会社

ｉＢＯＤＹ マイコミットMCTゼリー 15g×14本入り 1,980円（税込2,138円）

＊表示価格は、希望小売価格です。

2025年10月14日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社:東京都港区）は、新ブランド『ｉＢＯＤＹ』から、手軽に美味しく理想の自分を目指せる機能性表示食品のスティックゼリー「マイコミットMCTゼリー」を発売いたします。

◆購入可能日は各店舗により異なります。

『ｉＢＯＤＹ』は「理想のカラダにアイデアを。」がテーマの機能性表示食品のブランドです。

日本では、食生活の欧米化や慢性的な運動不足などから生活習慣病の患者数が増加しており、肥満解消の観点から継続的な運動が推奨されています。また当社の調査では、自宅でのストレッチやウォーキングなどライトな運動で脂肪燃焼に取り組んでいる方が多いこともわかりました*1。

そこで、新ブランド『ｉＢＯＤＹ』から、MCTオイル（中鎖脂肪酸）を2g配合した、忙しい日常でも場所を選ばず手軽に摂取できるスティックゼリータイプの機能性表示食品を開発しました。中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）は、運動時の脂肪の燃焼を高めることが報告されています。また低分子化したコラーゲントリペプチドを15mg配合。デザート感覚で食べられるなめらかプリン風味で手軽に美味しく摂取できます。ノンカフェイン、糖質ゼロもうれしいポイントです。

●商品情報

・MCT（中鎖脂肪酸）配合の機能性表示食品。

・機能性関与成分の中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）は

運動時の脂肪の燃焼を高めることが報告されています。

・コラーゲントリペプチド15ｍｇ配合。 ※コラーゲンを低分子化したもの

・手軽に美味しく続けやすいスティックゼリータイプ。

・なめらかプリン風味。

・ノンカフェイン、糖類ゼロ。

■MCT（中鎖脂肪酸）とは

ココナッツなどに含まれる成分で一般的な食用油（LCT：長鎖脂肪酸）と比べて

油の脂肪酸の長さが約半分で、短時間でエネルギーに変わるのが特長です。

【原材料名】

食用油脂（中鎖脂肪酸油）（国内製造）、エリスリトール、油脂加工食品、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、寒天、食塩／香料、ゲル化剤（増粘多糖類）、乳化剤、酸味料、甘味料（ステビア）、カロチノイド色素

【１日摂取目安量】

1日当たり1本を目安に、袋を開けて中身を軽く押し出し、よくかんでお召し上がりください。冷蔵庫で冷やすとより一層おいしくお召し上がりいただけます。

【届出番号】J1147

【機能性表示】

本品には中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）が含まれます。中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）は運動時の脂肪の燃焼を高めることが報告されています。

本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものでありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。本品は、医薬品ではありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

*1 当社WEB調べ、アンケート期間：2024年9月、対象者：運動を実施している20代～50代男女88名

・読者お問い合わせ先・販売店など

常盤薬品工業株式会社 お客さま相談室 0120-875-710

全国のドラッグストア・量販店 等

