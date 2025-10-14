応用技術、小規模設計事務所が7年間で100棟以上を設計したj.studioのBIM効率化事例を公開

応用技術株式会社

応用技術株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：船橋 俊郎、以下、応用技術）は、j.studio（本社：兵庫県西宮市、代表：落井 純一）のBIM活用による作業効率化事例を公開しました。j.studioは小規模な設計事務所ながら、2018年の開業以来7年間で100棟を超える設計を手がけるなど、Autodesk Revitと応用技術の提供する設計効率化アドインツールBooT.oneを組み合わせることで、大幅な生産性向上を実現しています。

j.studioの代表である落井 純一氏は、オートデスク株式会社が提供するBIMソフトウェア、Autodesk Revitを軸にBIMによる設計業務を行ってきました。しかし、Autodesk Revit単体ではファミリやテンプレートの不足、実務で使うコマンドの少なさなど、効率化の限界を感じていたと言います。特に、手作業での数量集計や面積計算はヒューマンエラーが起こりやすく、確認・修正に膨大な工数を要することが大きな課題でした。

この課題を解決するために採用されたのが、Autodesk Revitの設計業務を効率化するアドインツールであるBooT.oneです。

BooT.oneの導入後、最も大きな効果を実感したのが「集計機能」でした。3～4日かかっていた作業がわずか3時間に短縮されるなど、劇的な効率向上を達成しました。Autodesk RevitとBooT.oneの活用によりBIM設計を確立したj.studioは、少数精鋭の体制にもかかわらず、7年間で100棟以上の設計プロジェクトに携わることができました。

本事例では、Autodesk RevitとBooT.oneの活用を通じて、小規模設計事務所がBIM導入を成功させるポイントを紹介しています。

事例詳細(https://tobim.apptec.co.jp/usercase/jstudio/?utm_source=prtimes&utm_campaign=202510-jstudio-case-pr)

BooT.oneについて

BooT.oneは、応用技術が提供するAutodesk Revitの操作性を向上させるアドインツールです。Autodesk Revitの標準機能では、複数の操作やコマンド入力が必要な作業を、BooT.oneではワンコマンドで実行できます。

また、BooT.oneにはテンプレート、ファミリ、そして実務で使うコマンドが揃っており、本来必要なAutodesk Revitの初期設定を不要にしてくれます。

直感的な操作性と分かりやすいインターフェースで、BIMの初心者から上級者まで、幅広いユーザーにご利用いただいております。

BooT.oneサービス詳細(https://tobim.apptec.co.jp/solution/bootone/?utm_source=prtimes&utm_campaign=202510-jstudio-case-pr)

応用技術株式会社について

応用技術は1984年の会社設立以来、ものづくり支援やBIM/CIM、GISを活用した「ソリューションサービス事業」と防災・環境分野を対象とした「エンジニアリングサービス事業」を両輪に、お客様の課題を価値に変えるイノベーションカンパニーとして成長しています。BIM分野においては、BIMソフト「BooT.one」の開発・販売をはじめ、BIM導入コンサルティング、トレーニングなど、BIMの導入から活用までを総合的に支援しています。

応用技術株式会社(https://www.apptec.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=202510-jstudio-case-pr)

本件に関するお問い合わせ先

応用技術株式会社 マーケティング戦略部

ogi_public_relations@apptec.co.jp