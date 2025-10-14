「フランクフルト・ブックフェア2025（Frankfurter Buchmesse 2025）」に出展いたします

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）はドイツ・フランクフルトで開かれる「フランクフルト・ブックフェア2025（Frankfurter Buchmesse 2025）」のジャパンブースに出展いたします。


フランクフルト・ブックフェア2025（Frankfurter Buchmesse 2025）


Frankfurter Buchmesse

会　期：　ドイツ現地時間 2025年10月15日（水）～19日（日）


開催地：　ドイツ　フランクフルト国際見本市会場（Messe Frankfurt（Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main））


出展場所：　フランクフルト・ブックフェア ジャパンブース


公式HP(英語)：　http://www.buchmesse.de/en




フランクフルト・ブックフェアは、昨年2024年92か国からおよそ23万人の来場があり、出展社数は4,300社にもなる国際的な出版見本市です。今回、トゥーヴァージンズが出展するジャパンブースは過去最大の面積で、計19の出版社が共同出展いたします。



当日は、ドイツ等の出版社やエージェントとの商談を予定しております。


また、TWO VIRGINS GROUPとして株式会社Jパブリッシング、株式会社秀和システム新社、株式会社サトクリフの版権商談（ライセンスアウト・ライセンスイン）を行います。


海外向け版権カタログ

株式会社トゥーヴァージンズと株式会社秀和システム新社では、海外向けの版権カタログを制作しております。（英語）



株式会社トゥーヴァージンズ　英語版カタログ

Rights Inquiry
For the foreign rights inquiry, please contact
info@twovirgins.jp






株式会社トゥーヴァージンズ英語版カタログ :
https://twovirgins.app.box.com/file/2009593189609?s=tkrio5utnkpdyrdll1rwd1fwwbjk6co6


株式会社秀和システム新社　英語版カタログ

Rights Inquiry
For the foreign rights inquiry, please contact
info@sws-s.jp













株式会社秀和システム新社英語版カタログ :
https://twovirgins.app.box.com/file/2011964716687?s=u2v2my2i2b3iobhzdobhur0zhktkhw22


グループ・会社情報

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/



株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/


版権問い合わせ先：info@twovirgins.jp



株式会社秀和システム新社：https://www.shuwasystem.co.jp/


版権問い合わせ先：info@sws-s.jp



株式会社Jパブリッシング：https://www.j-publishing.co.jp/


版権問い合わせ先：https://www.j-publishing.co.jp/contact



株式会社サトクリフ：https://sutcliffe.jp/


サービス問い合わせ先：https://sutcliffe.jp/contact/