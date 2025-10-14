「子どもを持つことがずっと夢でした。ミラクルが起きてうれしい!!」双子の男の子をご出産の中川翔子さんが『中期のたまごクラブ』表紙に初登場！（10/15発売）

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：岩瀬大輔）が発行する、妊娠・出産・育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』は、1993年に創刊し、2025年10月に創刊32周年を迎えました。

2025年10月15日発売の『中期のたまごクラブ』創刊記念号には、タレント・俳優・歌手の中川翔子さんが登場します。先日、双子の男の子をご出産した中川さんの、貴重な妊娠中のインタビューが掲載されています。

『中期のたまごクラブ』2025年秋号（妊娠5・6・7カ月）

発売日：2025年10月15日（水）

定価：990円（税込）

別冊付録：生後3カ月までの育児グッズ いる いらない 超カンタン判定BOOK

とじ込みBOOK：赤ちゃんの名づけガイド

応募者全員プレゼント：

GELATO PIQUEの「洗えるメッシュポーチ」

https://st.benesse.ne.jp/ninshin/content/?id=103371

撮影／藤原 宏

中川翔子さんコメント

―妊娠がわかったときの気持ちは？

妊娠がわかったときは、嬉しいけれども、怖い、大丈夫かな、という、この喜びたいけど、喜びすぎちゃいけないというか、無事に育ってくれるかなとか、そういう不安と嬉しいのせめぎ合いで、毎日ぐるぐるしていました。

でも、大好きなご先祖さまたちの血をつなぎたいなっていうのは昔からずっと思っていて、大きな夢の一つで。奇跡が来てくれたのは本当に嬉しいと感じましたし、過去と未来が一緒にあるのだなっていう新しい気持ちでした。本当に人生がかわった瞬間だと思います。

中川翔子さんプロフィール

1985年生まれ。歌手・タレント・声優・俳優・イラストレーターとして多方面で活躍。

ボランティアや動物愛護団体と連携し、猫の保護活動や里親探しも継続中。

2023年に結婚、2025年9月30日に双子の男児を出産。

『中期のたまごクラブ』2025年秋号 インタビュー誌面カット

＜ご参考＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120/table/1405_1_ed8c061173669ee87e5e0e42ee8534a1.jpg?v=202510141156 ]

【別冊付録】生後3カ月までの育児グッズ いる いらない 超カンタン判定BOOK

【とじ込みBOOK】赤ちゃんの名づけガイド

【応募者全員プレゼント】GELATO PIQUEの「洗えるメッシュポーチ」

【巻頭特集】妊娠中期おめでとう 令和の夫婦はこのスペシャルな期間をどう過ごす？

【特集】

・赤ちゃんの命を守るために知っておきたい 妊娠中期 カラダの変化と注意すべきこと

・タイプ別 失敗しない 育児グッズ準備のスケジュール

・中川翔子さん カバーインタビュー

ほか

■チーム育児支援：くすっと笑えて、じーんとなる「あるある育児ショートドラマ」

皆さんの“あるある”投稿募集をヒントに創作したショートドラマ全３話が完成。

相席スタートの山崎ケイさんなど、動画で活躍するママパパインフルエンサーを中心に、多様な世代のキャストが登場しています。

▶YouTube

https://www.youtube.com/@tamahiyo(https://www.youtube.com/@tamahiyo)

■かわいすぎるマイCMが作れちゃう!? 新サービス＆キャンペーンがスタート！

たまごクラブ♪ひよこクラブ♪の曲でおなじみのCM風動画が簡単に作れる“たまひよのCMメーカー”が始まります。

https://tmhy.jp/cmmaker_202510(https://tmhy.jp/cmmaker_202510)

【Instagram・X 投稿キャンペーンも実施中】

キャンペーンの詳細はこちら

https://tmhy.jp/cmmaker_2025(https://tmhy.jp/cmmaker_2025)

■応募期間：2026年1/13(火)23：59まで

投稿いただいた中から素敵な動画には豪華賞品が贈られます。また抽選で当たるプレゼントもご用意しています。