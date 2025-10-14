ホリデー限定ギフトコレクション「レミーマルタン XO リミテッドエディション ハート オブ コニャック」「レミーマルタン VSOP リミテッドエディション ハート オブ コニャック」発売

レミー コアントロー ジャパン 株式会社

"量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミー コアントロージャパン株式会社（東京都港区／ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ）が展開するコニャック・フィーヌ・シャンパーニュ レミーマルタンより、ホリデーシーズンを彩る特別なギフトコレクション「レミーマルタン XO リミテッドエディション ハート オブ コニャック」、「レミーマルタン VSOP リミテッドエディション ハート オブ コニャック」を10月27日（月）より数量限定にて発売いたします。

1724年にフランス・コニャック地方にて創業されて以来、300年間、セラーマスターたちが紡ぎ続ける精緻なブレンドが創り出す、その力強さとエレガントさの絶妙なバランスが高い評価を受けるコニャック・フィーヌ・シャンパーニュ『レミーマルタン』。大手コニャックメゾンの中で唯一、ワイングローワー（葡萄栽培農家兼ワイン醸造家）をルーツとし、その誇りを胸に、いまこの時もフィーヌ・シャンパーニュ・コニャックのみに特化したコニャックづくりを続けております。

華やかなホリデーシーズンを祝す心ときめく特別なギフトコレクションのテーマは「ハート オブ コニャック」。その特徴的な香りの原点であり、レミーマルタンの真髄でもあるグランド・シャンパーニュとプティット・シャンパーニュに敬意を表しました。まるで絵画を想わせるアーティスティックなパッケージには、なだらかなブドウ畑やテロワールに深く根ざした自然の恵みをたどる旅へと誘います。木々や花々、鳥や昆虫に至るまで、コニャック地方ならではの芳香に影響を与える自然の息吹を感じ、300年以上にわたりレミーマルタンのオー・ド・ヴィーを生み出してきた唯一の場所を感じていただけます。個性豊かに表現してきた卓越したコニャックを通じて、その自然やレミーマルタンのテロワールや香りを楽しめる最高級のコニャックを大切な方はご家族とともにお楽しみください。

【商品概要】

レミーマルタン XO リミテッドエディション ハート オブ コニャック

豊かな香りを想起させる白い花やパッションフルーツ、イチジク、プラムに、コマドリやコガラ、カブトムシ、ミツバチなどの野生動物がデザインが施されたギフトボックス。その色彩は、究極の炎のようなマホガニーにオパールの輝きを放ちます。

グラスに注ぐと、類まれな滑らかさの中に、プラムやオレンジの砂糖漬け、ハチミツ、ジャスミンの香りが優雅に広がり、飲む人を魅了します。口に含むと、熟した果実の深い味わいと、ローストしたカカオ豆やジンジャーブレッドの香ばしさが調和し、驚くほど豊潤な体験へと導きます。

■容量：700ml

■アルコール度数：40度

■希望小売価格：28,000円（税抜）

テイスティングノート

色彩：究極の炎のようなマホガニーにオパールの輝き。

香り：類まれな滑らかさにあふれ、パワフルかつ抑制のきいたアロマ。プラム、ドライイチジク、オレンジの砂糖漬けやパッションフルーツを思わせる果実の香りが大きく広がり、ハチミツやジャスミンの花がほのかに香り、嗅覚を楽しませてくれる。

テイスト：驚くほど豊潤。新鮮なパッションフルーツを、熟したイチジクとオレンジの砂糖漬けなど、熟した秋の果実の深い香りが際立たせ、さらにナツメグとひきたてのヘーゼルナッツのほのかな香りも感じられる。味わううちにXOのアロマが徐々に広がり、ローストしたカカオ豆、ハチミツ、ジンジャーブレッドの香ばしい香りで締めくくられる。

ボディ：滑らかでコクがあり、余韻が長く続く。

レミーマルタン VSOP リミテッドエディション ハート オブ コニャック

ゴールド、シルバー、バーガンディーの色合いで彩られたギフトボックス。温かく神秘的な橙黄色から、華やかなゴールドへと色を変えるこのコニャックは、レミーマルタンがグランド・シャンパーニュとプティット・シャンパーニュのオー・ド・ヴィーをブレンドして初めて誕生した歴史的な一本です。熟成用のフレンチオーク樽由来の際立ったバニラの香りに、ドライアプリコットと洋ナシが続きます。口に含むと、力強いドライフルーツの風味と、リコリスのほのかな香りが完璧に調和。シルクのようななめらかな口当たりで、エレガントな余韻が長く続きます。

■容量：700ml

■アルコール度数：40度

■希望小売価格：7,900円（税抜）

テイスティングノート

色彩：ボトルの中では温かくもミステリアスな橙黄色、グラスに注げば華やかなゴールド。

香り：熟成用のフレンチオーク樽由来のバニラ香が際立ち、それに続いてドライアプリコットと洋なしの砂糖漬けの香り。

テイスト：力強いドライフルーツの風味とリコリス(甘草)のほのかな香りが完璧に調和し、見事なエレガントな深み。

ボディ：しっかりした骨格があり、多層的。ドライフルーツのまろやかさとシルクのようなテクスチャー。

レミーマルタンについて

1724 年にフランス・コニャック地方にて創業されて以来、300 年間、セラーマスターたちが紡ぎ続ける精緻なブレンドが創り出す、その力強さとエレガントさの絶妙なバランスが高い評価を受けるコニャック・フィーヌ・シャンパーニュ『レミーマルタン』。大手コニャックメゾンの中で唯一、ワイングローワー(葡萄栽培農家兼ワイン醸造家)をルーツとし、その誇りを胸に、いまこの時もフィーヌ・シャンパーニュ・コニャックのみに特化したコニャックづくりを続けています。レミーマルタンのエンブレムであり、1870 年以来、レミーマルタンの全てのボトルを飾ってきた「地を足に、頭上の星をめざす」ケンタウロスは人間と自然の調和を象徴し、ブランドの価値観である情熱、独創性、寛容さ、勇敢さを象徴しています。レミーマルタンではボトルの素材を再生ガラスに変更する等、現代社会に活動する企業として、地球環境への影響を最小限に抑える取り組みを行っています。

・ブランド公式 HP: https://www.remymartin.com/