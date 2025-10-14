「スターバックス(R) WINTER COLLECTION」シリーズ初の2種類のフレーバーをホット専用で同時発売！(※１)「ピーチティー with ハニージンジャー」と「ヘーゼルナッツホワイトモカ」

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

※1 日本のスターバックスReadty To Drink製品において初

株式会社セブン₋イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、ホット専用ドリンク「スターバックス(R) WINTER COLLECTION」より、「スターバックス(R) WINTER COLLECTIONピーチティー with ハニージンジャー」と「同 ヘーゼルナッツホワイトモカ」を10月21日（火）から全国のセブン‐イレブンで発売いたします。本シリーズから2種類のフレーバーが同時に発売されるのは初めての試みです。まるで冬のカフェで過ごすような、温かく豊かなひとときをお楽しみください。

サイトURL：http://www.starbucks.co.jp/rtd/

スターバックス(R) WINTER COLLECTION

セブン‐イレブン限定の「スターバックス(R) WINTER COLLECTION」は、寒い季節に冬のカフェで過ごすような心あたたまる雰囲気と、ワクワクとした気持ちの高まりをコンセプトにした、ホット専用の冬季限定ペットボトルシリーズです。今年はシリーズ初となるホット専用ドリンク2種類をラインアップし、冬ならではの特別なスターバックスをいつでもどこでもお楽しみいただけます。

■スターバックス(R) WINTER COLLECTION ピーチティー with ハニージンジャー

価格：188円（税込203.04円）

発売日：10月21日（火）～順次

販売エリア：全国

ジューシーな酸味とやさしい甘さを存分に引き出したピーチの果汁に、ティーを合わせたホットフルーツティーです。とろけるような蜂蜜の甘みと、ジンジャーのアクセントある香りを重ね、豊かな風味に仕上げました。ピーチのフルーティーな香りが口の中にふんわりと広がり、甘さと酸味の絶妙なバランスが心地よく、寒い季節に気持ちを高めてくれます。

■スターバックス(R) WINTER COLLECTION ヘーゼルナッツホワイトモカ

価格：198円（税込213.84円）

発売日：10月21日（火）～順次

販売エリア：全国

冬に定番のホワイトモカにヘーゼルナッツの香ばしさをプラスした、ホッと温まる一杯です。スターバックスが厳選したコーヒーとまろやかなミルクに、やわらかな甘さのホワイトチョコレートの風味と、香ばしいヘーゼルナッツの香りを調和させました。温もりと安らぎの中に、スターバックスの季節感と贅沢な味わいをお楽しみください。

担当者コメント

この冬、セブン‐イレブン限定で「スターバックス(R) WINTER COLLECTION」が登場します。シリーズ初の2種類のフレーバーとして、ジューシーな酸味とやさしい甘さの「ピーチティー with ハニージンジャー」と、冬のスイーツを思わせる「ヘーゼルナッツホワイトモカ」をご用意しました。外出先でもおうちでも、手軽にカフェ気分を味わっていただける商品です。ぜひ、セブン‐イレブンだけの特別な味わいで、心も体も温まるひとときをお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。