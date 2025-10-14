及川光博・手越祐也・白鳥玉季 出演！ 日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」シナリオブック発売決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年12月15日（月）に、松本優紀・脚本『ぼくたちん家 シナリオブック』を発売いたします。現在、各書店およびECサイトにてご予約受付中です。
完全オリジナルストーリー
笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ！
日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」
主演・及川光博。出演・手越祐也、白鳥玉季ほか。
2025年10月12日（日）に初回放送開始した話題のドラマのシナリオブックが発売決定！
脚本家・松本優紀によるオリジナルストーリー全10話のシナリオを完全収録！
本作がデビュー作となる期待の新星です。
さらに、本書でしか読めない＜特集企画＞を40ページ以上の大ボリュームで掲載。
ドラマの魅力を余すところなく味わえる、ファン必携の“超充実”シナリオブックです。
本書だけの特集企画が大充実！ ドラマがより深く楽しめる【収録内容】
全10話のシナリオを完全収録。
ドラマの感動がよみがえる、撮影現場の貴重な撮り下ろし場面写真も多数掲載！
【本書だけの特集企画】
＜特別企画＞
及川光博、手越祐也、白鳥玉季
メインキャスト3名による、“書籍でしか読めない”スペシャルトークを収録。
＜対談＞
松本優紀（脚本）×河野英裕プロデューサー
＜インタビュー＞
河野英裕プロデューサー
著者プロフィール
松本 優紀（まつもと・ゆき）
脚本家。第1回日テレシナリオライターコンテスト2023年度審査員特別賞を受賞。本作がデビュー作となる。
書籍概要
『ぼくたちん家 シナリオブック』
脚本：松本優紀
定価：2,750円（本体2,500円＋税）
発売日：2025年12月15日（月）
判型：四六判
ページ数：336ページ
ISBN：978-4-04-902652-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001373/)
日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」
■イントロダクション
ひとりの心優しきゲイが恋をした。
恋の告白は、家を買う!?
彼らの前に現れたのは、訳ありトーヨコ中学生。
彼女のたくらみは--
3000万円で、親を買う!?
社会の隅っこでつながる3人。
どうなる、ぼくたち!?
「人間は、恋と革命のために生まれてきたのです！」
恋も家族も人生も、ままならない。
それでも人は、誰かと関わってしまう。
社会のすみっこでつながった、3人の奇妙な生活。
笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム&ラブコメディ！
■放送情報
日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜午後10時30分～23時25分放送）
2025年10月12日（日）第1話放送開始！（見逃された方はTVer、Huluで間に合います！）
出演：
及川光博 手越祐也 白鳥玉季／田中直樹 井之脇 海 渋谷凪咲 久保田磨希 土居志央梨 川口凉旺 大島美優 星乃あんな 西浦心乃助／大谷亮平 坂井真紀 光石研 麻生久美子
脚本：松本優紀
プロデューサー：河野英裕 西 紀州（日テレアックスオン） 岡宅真由美
演出：鯨岡弘識 北川 瞳
主題歌：『バームクーヘン』 作詞・作曲 甲本ヒロト 歌 ぼくたちん家
制作協力：日テレアックスオン
製作著作：日本テレビ
●番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/
●番組公式X：@bokutachinchi(https://x.com/bokutachinchi)
●番組公式TikTok：@bokutachinchi(https://www.tiktok.com/@bokutachinchi)
●番組公式Instagram：@bokutachinchi(https://www.instagram.com/bokutachinchi/)
●TVer：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g