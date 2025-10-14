及川光博・手越祐也・白鳥玉季 出演！　日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」シナリオブック発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年12月15日（月）に、松本優紀・脚本『ぼくたちん家　シナリオブック』を発売いたします。現在、各書店およびECサイトにてご予約受付中です。




完全オリジナルストーリー
笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ！

日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」


主演・及川光博。出演・手越祐也、白鳥玉季ほか。


2025年10月12日（日）に初回放送開始した話題のドラマのシナリオブックが発売決定！



脚本家・松本優紀によるオリジナルストーリー全10話のシナリオを完全収録！


本作がデビュー作となる期待の新星です。



さらに、本書でしか読めない＜特集企画＞を40ページ以上の大ボリュームで掲載。


ドラマの魅力を余すところなく味わえる、ファン必携の“超充実”シナリオブックです。



本書だけの特集企画が大充実！　ドラマがより深く楽しめる

【収録内容】

全10話のシナリオを完全収録。
ドラマの感動がよみがえる、撮影現場の貴重な撮り下ろし場面写真も多数掲載！



【本書だけの特集企画】

＜特別企画＞
及川光博、手越祐也、白鳥玉季
メインキャスト3名による、“書籍でしか読めない”スペシャルトークを収録。



＜対談＞
松本優紀（脚本）×河野英裕プロデューサー



＜インタビュー＞
河野英裕プロデューサー



著者プロフィール　

松本 優紀（まつもと・ゆき）


脚本家。第1回日テレシナリオライターコンテスト2023年度審査員特別賞を受賞。本作がデビュー作となる。



書籍概要


『ぼくたちん家　シナリオブック』


脚本：松本優紀


定価：2,750円（本体2,500円＋税）


発売日：2025年12月15日（月）


判型：四六判


ページ数：336ページ


ISBN：978-4-04-902652-8


発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001373/)






日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」



■イントロダクション

ひとりの心優しきゲイが恋をした。


恋の告白は、家を買う!?



彼らの前に現れたのは、訳ありトーヨコ中学生。


彼女のたくらみは--


3000万円で、親を買う!?



社会の隅っこでつながる3人。


どうなる、ぼくたち!?



「人間は、恋と革命のために生まれてきたのです！」


恋も家族も人生も、ままならない。


それでも人は、誰かと関わってしまう。


社会のすみっこでつながった、3人の奇妙な生活。


笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム&ラブコメディ！



■放送情報

日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜午後10時30分～23時25分放送）


2025年10月12日（日）第1話放送開始！（見逃された方はTVer、Huluで間に合います！）



出演：


及川光博　手越祐也　白鳥玉季／田中直樹　井之脇 海　渋谷凪咲　久保田磨希　土居志央梨　川口凉旺　大島美優　星乃あんな　西浦心乃助／大谷亮平　坂井真紀　光石研　麻生久美子



脚本：松本優紀


プロデューサー：河野英裕　西 紀州（日テレアックスオン）　岡宅真由美


演出：鯨岡弘識　北川 瞳


主題歌：『バームクーヘン』　作詞・作曲 甲本ヒロト　歌 ぼくたちん家


制作協力：日テレアックスオン


製作著作：日本テレビ



