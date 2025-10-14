及川光博・手越祐也・白鳥玉季 出演！　日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」シナリオブック発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年12月15日（月）に、松本優紀・脚本『ぼくたちん家 シナリオブック』を発売いたします。現在、各書店およびECサイトにてご予約受付中です。

完全オリジナルストーリー

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ！

日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」

主演・及川光博。出演・手越祐也、白鳥玉季ほか。

2025年10月12日（日）に初回放送開始した話題のドラマのシナリオブックが発売決定！

脚本家・松本優紀によるオリジナルストーリー全10話のシナリオを完全収録！

本作がデビュー作となる期待の新星です。

さらに、本書でしか読めない＜特集企画＞を40ページ以上の大ボリュームで掲載。

ドラマの魅力を余すところなく味わえる、ファン必携の“超充実”シナリオブックです。

本書だけの特集企画が大充実！ ドラマがより深く楽しめる

【収録内容】

全10話のシナリオを完全収録。

ドラマの感動がよみがえる、撮影現場の貴重な撮り下ろし場面写真も多数掲載！

【本書だけの特集企画】

＜特別企画＞

及川光博、手越祐也、白鳥玉季

メインキャスト3名による、“書籍でしか読めない”スペシャルトークを収録。

＜対談＞

松本優紀（脚本）×河野英裕プロデューサー

＜インタビュー＞

河野英裕プロデューサー

著者プロフィール

松本 優紀（まつもと・ゆき）

脚本家。第1回日テレシナリオライターコンテスト2023年度審査員特別賞を受賞。本作がデビュー作となる。

書籍概要

『ぼくたちん家 シナリオブック』

脚本：松本優紀

定価：2,750円（本体2,500円＋税）

発売日：2025年12月15日（月）

判型：四六判

ページ数：336ページ

ISBN：978-4-04-902652-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001373/)

日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」

■イントロダクション

ひとりの心優しきゲイが恋をした。

恋の告白は、家を買う!?

彼らの前に現れたのは、訳ありトーヨコ中学生。

彼女のたくらみは--

3000万円で、親を買う!?

社会の隅っこでつながる3人。

どうなる、ぼくたち!?

「人間は、恋と革命のために生まれてきたのです！」

恋も家族も人生も、ままならない。

それでも人は、誰かと関わってしまう。

社会のすみっこでつながった、3人の奇妙な生活。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム&ラブコメディ！

■放送情報

日本テレビ系 日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜午後10時30分～23時25分放送）

2025年10月12日（日）第1話放送開始！（見逃された方はTVer、Huluで間に合います！）

出演：

及川光博 手越祐也 白鳥玉季／田中直樹 井之脇 海 渋谷凪咲 久保田磨希 土居志央梨 川口凉旺 大島美優 星乃あんな 西浦心乃助／大谷亮平 坂井真紀 光石研 麻生久美子

脚本：松本優紀

プロデューサー：河野英裕 西 紀州（日テレアックスオン） 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川 瞳

主題歌：『バームクーヘン』 作詞・作曲 甲本ヒロト 歌 ぼくたちん家

制作協力：日テレアックスオン

製作著作：日本テレビ

●番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/

●番組公式X：@bokutachinchi(https://x.com/bokutachinchi)

●番組公式TikTok：@bokutachinchi(https://www.tiktok.com/@bokutachinchi)

●番組公式Instagram：@bokutachinchi(https://www.instagram.com/bokutachinchi/)

●TVer：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g