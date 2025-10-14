「SHIGOTO SWITCH-つながる、ひらく、キャリアの扉-」開催について

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）が参画する健康長寿産業連合会（会長：住友生命保険相互会社 取締役会長 橋本 雅博）は、神奈川県と共同で、学生・企業・自治体の出会いの場を創出するシンポジウムとして「SHIGOTO SWITCH-つながる、ひらく、キャリアの扉-」を2025年11月19日（水）に開催します。

本シンポジウムは国立大学法人横浜国立大学、経済産業省、当社協力のもと、健康経営やキャリア学習に興味のある学生や企業・団体の方を対象に、所属を問わずご参加いただけます。

■「SHIGOTO SWITCH-つながる、ひらく、キャリアの扉-」開催の背景

働き方やキャリアに対する意識が多様化する中、学生が自身の将来を主体的に考えるきっかけとして、健康経営に取り組む企業と出会うことを目的に、本シンポジウムを開催します。産官学が連携することで、学生と地域・企業をつなぐ新しいキャリア支援の場を創出します。

■「SHIGOTO SWITCH-つながる、ひらく、キャリアの扉-」開催概要

日 時：2025年11月19日（水）13：00～16：10

会 場：横浜国立大学 教育文化ホール（横浜市保土ケ谷区常盤台79番1号）

主 催：神奈川県／健康長寿産業連合会／健康経営会議実行委員会

協 力：横浜国立大学／経済産業省／株式会社ルネサンス

対 象：健康経営やキャリア学習に興味のある学生や企業・団体

費 用：無料

定 員：300名（申込先着順）

申 込：▶一般参加お申込： https://teket.jp/15399/55680

▶学生参加お申込： https://teket.jp/15399/55787

▶SHIGOTO SWITCH HP： https://www.kk-kaigi.com/archives/11950

▶健康長寿産業連合会について：https://www.well-being100.jp/about/

▶健康経営会議実行委員会について：https://www.kk-kaigi.com/

■プログラム

・開会挨拶

横浜国立大学 学長 梅原 出 氏

・政策担当者による基調講演「健康経営が描く未来の働き方」

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐 河裾 淳子 氏

・健康経営実践企業による実例紹介「私たちの働き方と組織づくり」

株式会社ルネサンス 代表取締役社長執行役員 望月 美佐緒 氏

株式会社横浜銀行 人財部企画グループ グループ長 古性 大輔 氏

株式会社スリーハイ 代表取締役 男澤 誠 氏

・自治体職員による講演「地域における健康経営」

神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室 未病推進ディレクター／横浜国立大学 客員教授

牧野 義之 氏

・講演振り返り・学生からの質疑

・キーノートスピーチ

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 教授 大沼 雅也 氏

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 教授 二神 枝保 氏

神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 講師 黒河 昭雄 氏

・パネルディスカッション

『選び合う未来。働くことと自分らしさのスイッチ』

─どんな会社を選びたい？どんな自分で選ばれたい？─

パネリスト：望月氏、古性氏、男澤氏、牧野氏、二神氏、黒河氏

モデレーター：大沼氏

・おわりに

健康長寿産業連合会 事務局長 兼 WG3 座長/健康経営会議実行委員会 事務局長 樋口 毅

※健康経営(R)は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

※登壇者、タイトルは予告なく変更となる可能性があります。