社員だけが購入できる特別な品として愛されてきた「エクセレント ミルクチョコレート」11月1日(土)より期間限定販売

株式会社ヨックモック

株式会社ヨックモック(本社：東京都千代田区、代表取締役：藤縄 武士) は、長年、社員だけが購入できる特別な品として愛されてきた「エクセレント ミルクチョコレート」を、2025年11月1日（土）よりヨックモック青山本店にて限定販売開始、11月4日（火）より公式オンラインショップにて予約の受付をスタートします。「エクセレント ミルクチョコレート」は横約29.5cm×縦8.5cmの驚きのビックサイズ！カカオとミルクを絶妙に配合し、もうひとくち、またひとくちと食べたくなる味わいが特徴です。そのまま楽しむだけでなく、お菓子作りやアレンジを加えていただくこともおすすめ。ヨックモックサイト内の特設ページで公開されるレシピで、お気に入りの楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか？この時期だけの、特別感のある贈り物として、ご家族とのお菓子作りなど…あらゆるシーンでヨックモックの「エクセレント ミルクチョコレート」をお楽しみください。

特設ページ：https://www.yokumoku.jp/pages/emc(https://www.yokumoku.jp/pages/emc)

「エクセレント ミルクチョコレート」が一般販売に至るまで

エクセレント ミルクチョコレートヨックモックの特別なチョコレート

「ヨックモックのクッキーに使用されているオリジナルチョコレートの美味しさを社員にも知ってほしい」という想いから、社員だけが購入できる特別な品として長年にわたり愛されてきました。そんな商品の評判が、召し上がった方々から広がり、いつからか「エクセレント ミルクチョコレートを食べてみたい！」というお声をいただくようになりました。そんなお客様のお声を受け、今年も期間・数量限定にて、青山本店とヨックモックの公式オンラインショップで販売を開始します。満足感のある大きさは、食べ方も楽しみ方も、お好み次第。ヨックモックの特別なチョコレートをこの機会に、ぜひお楽しみください。

エクセレント ミルクチョコレートのこだわり

こだわり１｜カカオのコクと、すっきりとしたミルク感

ヨックモックのクッキーに使用しているチョコレートを、さらにカカオ感を楽しめるように調整したオリジナル配合のミルクチョコレートです。カカオの奥深いコクと、すっきりとしたミルクの風味が特徴で、ひとくち食べると、思わずまたひとくち…と後を引く美味しさ。どんな世代の方にでも楽しんでいただける、優しい味わいをぜひお楽しみください。

こだわり２｜“驚き”と“笑顔”あふれるビッグサイズ

エクセレント ミルクチョコレートの最大の特徴は、貰った人が「わっ！」と驚き、笑顔がこぼれる、

【約29.5cm×8.5cm】という大きさと、満足感のある厚み。 自分へのご褒美や、サプライズ感ある贈り物としておすすめです。 そのまま召し上がっていただくだけでなく、大きさをいかしたアレンジレシピでお菓子作りなどにも、十分楽しんでいただけます。

商品概要

エクセレント ミルクチョコレート

商品名 ：エクセレント ミルクチョコレート

価格 ：税込\2,160

サイズ ：350g 約29.5×8.5cm

展開期間：2025年11月1日(土)～2025年2月28日（土）

※青山本店SHOPは10月14日（火）より予約受付開始

※公式オンラインショップは11月4日（火）より受注開始

※なくなり次第終了

展開期間：青山本店SHOP

ヨックモック公式オンラインショップ

https://www.yokumoku.jp/pages/emc

会社概要

社名 ： 株式会社ヨックモック

所在地 ： 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル

ホームページ ：https://www.yokumoku.co.jp

オンラインショップ：https://www.yokumoku.jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/yokumoku_jp

公式X ：https://twitter.com/yokumoku_jp

公式note ：https://note.com/yokumoku_jp/

公式LINE ：https://page.line.me/?accountId=yoku-moku