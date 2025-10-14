昭和創業の「肉の名門スエヒロ館」、メス牛と熟成にこだわる”和牛一頭買い”専門の2号店が2025年10月20日、川崎区日進町にオープン！

株式会社スエヒロレストランシステム

株式会社スエヒロレストランシステム(本社:神奈川県大和市/取締役社長：佐藤 裕士)は、2025年10月20日(月)、和牛一頭買い焼肉の2号店をオープンいたします。創業以来、最高品質の肉を追求し続けてきたスエヒロ館が、長年培ってきた肉の目利きと熟練の解体技術を活かし、業界でも珍しい“和牛メス牛の一頭買い”を実現します。

肉の名門スエヒロ館の“極”の三箇条

一、一頭買いにこだわる

和牛を一頭丸ごと仕入れることで、他店ではなかなか味わえない希少部位など余すところなく提供いたします。一頭買いだからこそ味わえる多彩な部位の食べ比べを、心ゆくまでお楽しみください。

二、メス牛にこだわる

選び抜いた「メス牛」の肉は、オス牛に比べて繊細で柔らかく、甘みのある脂が特徴です。とろけるような舌触りと深い旨みを追求し、極上の焼肉としてご提供いたします。

三、熟成にこだわる

熟成を施すことで、肉の旨みを最大限に引き出します。時間をかけて丁寧に熟成させた和牛はさらに濃厚な旨みと芳醇な香りを纏い、最高の状態で味わっていただけます。

365日、鮮度抜群のお肉をお届け

自社セントラルキッチンでは、365日、熟練の肉のスペシャリストが部位ごとに最適な手切りカットを施し、それぞれの部位の特性を最大限に引き出しています。さらに、部位ごとに最適な熟成を行うことで旨みと柔らかさを極限まで高めた和牛をご提供できます。毎日、新鮮な状態で店舗へ直送するため、常に鮮度抜群の状態でお客様に提供することが可能です。

名物「和牛一頭買い“肉の玉手箱”」

和牛バラの中でも赤身のやわらかさと脂身の旨みを兼ね備えた高級肉の「カイノミ」や霜降りが絶妙な「ササミ」、赤身の旨みが凝縮された「シンシン」や「イチボ」など、その日の希少部位を玉手箱に盛り合わせて提供いたします。開けた瞬間に広がるフォトジェニックな煙と、和牛本来の旨味が凝縮された特別な体験をご提供します。

和牛一頭買い希少部位メニュー例 ※仕入れの状況により店舗での提供部位は変わります。

「和牛一頭買い”肉の玉手箱” 大」3,980円(税抜)/4,378円(税込) 約4人前相当 6種x4切れ 「和牛一頭買い”肉の玉手箱” 中」1,980円(税抜)/2,178円(税込) 約2人前相当 6種x2切れ和牛赤身カルビ 780円(税抜) 858円(税込)和牛霜降りカルビ 780円(税抜) 858円(税込)カメノコ 880円(税抜) 968円(税込)ウチモモ 880円(税抜) 968円(税込)ランプ 980円(税抜) 1,078円(税込)

その他メニュー例 ※メニューや価格は変更になる場合がございます。

和牛ユッケ 980円(税抜) 1,078円(税込)”極”和牛カルパッチョ 1,280円(税抜) 1,408円(税込)ネギと香草の”極”サラダ 680円(税抜) 748円(税込)挽肉たっぷり担々麺 850円(税抜) 935円(税込)スエヒロ和風冷麺 830円(税抜) 913円(税込)

店舗概要

オープン日：2025年10月20日(月)17時

店名：和牛一頭買い「焼肉スエヒロ館」川崎駅東口店

電話：044-221-2260

住所：神奈川県川崎市川崎区日進町15-1

アクセス：JR東海道線「川崎駅」より徒歩13分 ※国道140号沿い

営業時間：平日11:30～15:00/17:00～24:00 / 土日祝11:30～24:00 ※年中無休

※オープン日の10月20日(月)のみ17時より営業致します。

座席数：201席

URL：https://suehiro-net.hp.peraichi.com/ittougai

予約サイト：https://x.gd/rcxNF

各種お問合せ窓口

株式会社スエヒロレストランシステム

担当：販売促進部

Mail：pr@suehiro-net.com

TEL：046-244-0429

株式会社スエヒロレストランシステムについて

会社名：株式会社スエヒロレストランシステム

所在地：神奈川県大和市上和田2667番2

取締役社長：佐藤 裕士

設立：1976年11月

URL：https://www.suehiro-net.com/index.html

ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/鶴松/美濃路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/しゃぶしゃぶ島津/ふふふ/直市/百名山/喜楽/野毛ホルモンセンター/もつしげ/野毛とりとん/天龍/あぶり屋