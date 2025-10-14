【募集総額 約28億円】北海道 ニセコ開発用地｜不動産クラウドファンディング「LEVECHY（レベチー）」

株式会社LEVECHY

株式会社LEVECHY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：高 将司、以下「当社」）は、当社が運営する1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY（レベチー）」にて、北海道虻田郡倶知安町二セコひらふに位置する開発用地が投資対象の「LEVECHYファンド25号」について、募集を開始いたしましたことをお知らせいたします。

▼ファンド詳細ページはこちら

https://levechy.com/fund/29/detail(https://levechy.com/fund/29/detail)

ファンド概要

LEVECHYファンド25号の対象不動産は、世界的なリゾート地である北海道ニセコエリアの開発用地です。所在地は北海道虻田郡倶知安町二セコひらふで、土地面積は9,473.45坪（31,317.19平方メートル ）の広さを有します。

本土地は富裕層向け邸宅の造成・建築に適した開発需要が見込まれる立地であり、本件もそのような用途が想定される開発用地となります。想定利回りは年率10％（税引前）、運用期間は16か月を想定しています。

なお、本ファンドの対象不動産は、LEVECHYファンド13号が所有する土地および株式会社LEVECHYが新たに取得した土地で構成されており、本ファンドはLEVECHYファンド13号の承継ファンドとして位置づけられます。

LEVECHYファンド25号（抽選式）概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/37420/table/132_1_e2915e3e18d53ebf7c18c80b0ccea5cb.jpg?v=202510141156 ]LEVECHYについて

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY」は、会員登録・投資申込から配当金受け取りまでオンラインで完結する不動産クラウドファンディングサービスです。予算に合わせた投資ができ、今まで不動産投資のプロしか扱うことができなかったスキームで、多種多様な物件へ1口1万円から投資が可能です。

▼LEVECHY公式サイト

https://levechy.com/

株式会社LEVECHYについて

当社は、2012年の創業以来、不動産事業を中心に取り組んで参りましたが、2023年6月に金融にまつわる諸問題や個人資産形成に対しての不安を解消するために、誰でも手軽に資産形成を行うことができる不動産クラウドファンディング「LEVECHY」をローンチし、フィンテックカンパニーへと生まれ変わりました。不動産クラウドファンディング「LEVECHY」の事業加速と伴に、金融の民主化を目指してまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社LEVECHY

所在地 ：東京都港区赤坂1‐11‐28 JMFビル赤坂01 5階

設立 ：2012年1月

代表 ：高 将司

事業内容 ：

１. 不動産クラウドファンディング事業「LEVECHY」の開発・運営

２. 次世代型オフィス＆レジデンスのクリエイト事業「JP-BASE」の開発・運営

３. オフィス・リーシング、プロパティ・マネジメント、アセット・マネジメント、インベストメント各事業

公式サイト： https://levechy.jp/(https://levechy.jp/)