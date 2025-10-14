SmartHR、導入企業を対象にした新たな福利厚生サービス「働くあなたのマネーポータル」を提供開始

株式会社SmartHR

株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）が運営するクラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」は、導入企業を対象にした福利厚生サービス「働くあなたのマネーポータル」を10月14日より提供開始します。「働くあなたのマネーポータル」は、従業員の「お金の健康」を支える新たなプラットフォームとして従業員の経済的不安を軽減します。

■ 「働くあなたのマネーポータル」サービス概要

人材不足が深刻化する昨今、多くの企業が従業員のエンゲージメント向上や離職率に関する課題に直面しています。職場環境や働きがいという理由のほか、「給与面への不満」も大きな転職理由の一つとなっています。（※1）従業員の年齢やライフスタイル、国籍など人材の多様化が進んでいる昨今、誰もが恩恵を感じられる福利厚生の設計は、人事担当者にとって大きな課題となっています。

また、採用強化や定着率向上のために、魅力的な制度の導入が望まれる一方で、新しい福利厚生の導入には制度設計や運用コストが負担となることもあり、自社だけでの運用には課題を持つ企業も多いです。

この度提供開始した「働くあなたのマネーポータル」では、金融教育（※2）、団体保険の提供、資産形成の3つのアプローチを通じて、従業員が共通して持つ経済的不安を軽減し、安心して働ける環境を整えます。「働くあなたのマネーポータル」は、従業員自身が「SmartHR」からポータルにアクセスし、金融教育コンテンツ閲覧やセミナーへの申し込み、ライフプラン相談、団体保険の申し込みまで、自由に活用できるサービスです。企業側の手間を最小限に抑えつつ、従業員が自身の「お金の健康」を自律的にサポートできる環境を提供することで、企業が抱える生産性向上や定着率向上に対する課題の解決を後押しします。

※1：doda「転職理由ランキング【最新版】 みんなの本音を調査！」(https://doda.jp/guide/reason/)

※2：お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア(https://money-career.com/)」を運営する株式会社Wizleap(https://wizleap.co.jp/)との連携により、金融教育に関するセミナーや専門家への相談などを提供。

- 「働くあなたのマネーポータル」サービスページ(https://shaho.smarthr.co.jp/benefits)■ 「働くあなたのマネーポータル」導入企業の従業員向け保険商品について

「働くあなたのマネーポータル」内では、サービス導入企業で働く従業員の方に向けた団体保険を提供します。保険加入の手続きは、従業員が「SmartHR」上でオンラインの手続きをするだけで完結するため、担当者の負担ゼロで導入が可能。企業としての福利厚生の設計と運用コストを抑えつつ、従業員の「お金の不安」を軽減し、安心して働く環境を提供できます。保険は医療保険、がん保険、所得補償保険を提供しており、従業員は「SmartHR」上にて、オンラインで手間なく簡単に加入が可能となっています。今後、保険ラインナップは順次拡充予定です。

■ 「SmartHR(https://smarthr.jp)」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。

採用情報の管理から雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を後押しし、データに基づく人的資本経営を支援します。アプリストアサービス「SmartHR Plus」は各業務分野に特化した様々な外部サービスと連携できるアプリケーションを展開し、個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度見込）https://mic-r.co.jp/mr/03350/

■ 会社概要

- 社名：株式会社SmartHR- 代表取締役CEO：芹澤 雅人- 事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売- 設立：2013年1月23日- 資本金：1億円- 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smarthr.co.jp/

※SmartHRのロゴなどのデータは、こちら（https://smarthr.co.jp/press-kit/）からダウンロードしてご利用ください。

※記載情報は、情報公開時点のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。