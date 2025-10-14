ファミマ社員が人気商品を“推し語り”！ファミリーマート商品本部の社員がお届けする新番組「おすすめ商品語り隊」がFamilyMartVisionで配信スタート！

株式会社ゲート・ワン

ファミリーマート店舗内（一部地域除く）のリテールメディアを運営している株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藏田 一郎、以下当社）は、ファミリーマート社員が人気商品を紹介する新番組「おすすめ商品語り隊」（以下、当番組）の放映を2025年10月14日（火）から開始いたします。

当番組では、ファミリーマート商品本部の社員が自ら担当している商品の推しポイントを熱く語り紹介。人気の定番商品から季節限定の新商品まで、開発の裏側やこだわりポイントを交えながら、“ファミマ愛”あふれるトークでお届けします。

実際に商品を手がけた担当者だからこそ語れるおすすめコメントが満載。店頭で商品を選ぶ際のヒントや、思わず試したくなる情報が盛りだくさんです。

お客さまの日常に寄り添いながら、ファミリーマートの新たな魅力を発見できる新番組「おすすめ商品語り隊」を、お近くのファミリーマートに立ち寄った際は、ぜひご覧ください。

■配信開始日

2025年10月14日（火）～

※配信内容・配信期間・配信時間は予告なく変更される場合がございます。

※地域によって配信していない場合がございます。

※FamilyMartVison設置店舗に限ります。

▼FamilyMartVision設置店舗はこちら▼

https://gate-one.co.jp/map/

▼FamilyMartVision番組情報はこちら▼

https://gate-one.co.jp/program/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆FamilyMartVisionとは

全国47都道府県にあるファミリーマートには、毎日1,500万人以上のお客さまが訪れます。株式会社ゲート・ワンは、このお客さまとの接点を持つファミリーマート店舗をメディアと捉え、全国のファミリーマート店内に設置される大画面のデジタルサイネージ

「FamilyMartVision」から、旬なエンタメ情報や、アート、ニュース、地域情報等、来店されるお客さまへ、様々な魅力あふれる映像コンテンツを配信しています。加えて、エリア別や時間帯別のターゲティング配信や、サイネージの視認率や店頭での購買などの広告効果の可視化、株式会社データ・ワンの持つ購買データを活用したデジタル広告サービスとの連携をすることで、より高度な広告サービスを整備し、広告主となる企業へ新たな付加価値を提供してまいります。

◆株式会社ゲート・ワン概要

会社名：株式会社ゲート・ワン

代表者：代表取締役社長CEO 藏田 一郎

所在地：東京都港区芝浦三丁目1番21号

資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）

設立：2021年9月24日

事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ配信を行うメディア事業

ホームページ：https://gate-one.co.jp